Poradna: Potřebuje čtyřletý syn vysvětlení, proč jsme se s manželem rozvedli?

S manželem jsme spolu byli šest let, před čtyřmi lety se nám narodil syn a před půl rokem jsme se rozvedli. Ale šlo už jen o formalitu, už jsme si každý žili své oddělené životy, v podstatě od té doby, co se nám Tomášek narodil. Manžel nechtěl změnit životní styl a měla jsem pocit, že jsme mu se synem jenom na obtíž.

Aspoň jednou do měsíce jsem ho vysloveně dokopala k tomu, abychom šli na společný výlet nebo aspoň dlouhou procházku. Jako dítě jsem to milovala a viděla jsem, že i Tomášek si společné chvíle užívá. Ale manžel se stále tvářil, jako by měl na práci něco lepšího.

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Nakonec se ukázalo, že si našel lepší a mladší společnost a odstěhoval se za ní. Byla jsem sice raněná, ale před synem jsem to nikdy neventilovala, ani důvod, proč tatínek odešel. Manžel mi nechal byt a na syna pravidelně platí, já jsem naštěstí tou dobou už měla práci na půl úvazku, a tak jsem začala dělat na celý.

Manželovo stěhování podle mě nebylo pro syna ani takový šok, protože pro nás se toho tolik nezměnilo. Dnes už bývalý manžel si bere syna jednou za měsíc na víkend, ale stará se o něj zejména jeho mladší přítelkyně. Ale na to si nestěžuji, podle všeho si její společnost užívá a je k němu velmi pozorná, což se o mém bývalém manželovi zrovna říct nedá.

Syn chce společné procházky

Jenže dnes za mnou přišel syn s přáním, že by zase chtěl chodit na společné procházky jako dřív, že to přece bylo tak hezké. Píchlo mě z toho u srdce. To mám za to, že jsem se snažila ukázat tatínka i v lepším světle a nikdy jsem synovi neřekla, že ho musím do společného času nutit. Zatím jsem synovi řekla, ať to navrhne tatínkovi sám.

Došlo mi však, že Tomášek neví nic o tom, že si jeho otcem už nerozumíme. Nikdy jsme se před ním nehádali, jenom se jeden druhému vyhýbali. Celý rozchod proběhl velice klidně a synovi jsme nic neobjasňovali, jen předložili fakta. Tak je to i dnes, exmanžel mi zavolá, akorát abychom se domluvili na předání syna. To pak probíhá jenom s pozdravem a bez další konverzace.

Myslíte, že syn potřebuje ještě nějak dál vysvětlovat, co se mezi mnou a jeho otcem stalo? Je to takový tišší typ, rád si prohlíží knížky a maluje a má spoustu otázek, ale na náš rozchod se nikdy sám od sebe neptá.

Díky za radu.

Jiřina



Odpověď odbornice: Domluvte se na postupu s exmanželem

Dobrý den. Jiřino. Období po rozvodu rodičů je jistě pro děti náročné. Píšete, že rozvod a odstěhování manžela proběhlo klidně a bez hádek, a tak může být pro syna nesrozumitelné, proč už to nefunguje jako dříve, proč nemůžete trávit společný čas.

Podle toho, co píšete, předpokládám, že jsou synovi čtyři roky. V tomto věku může těžko chápat vztahy mezi dospělými. Možná by bylo dobré s ním o tom ještě promluvit, a to zejména o nynější situaci, jak a kdy s kým může trávit čas. I když píšete, že se s manželem navzájem spíše vyhýbáte a že spolu čas trávit nechcete, stálo by za zvážení nějaký společný čas synovi věnovat a o těchto věcech si s ním promluvit společně.

Jana Šnauerová DiS., krizová interventka

Ovšem chápu, že to může být těžké a třeba to nepůjde, ale i tak by bylo dobré si domluvit jednotný postoj a postup, jak se synem o tématu rozvodu a o tom, co nyní následuje, mluvit. I když to může znít trochu jako klišé, je někdy dobře s dětmi promluvit i o tom, že ho máte pořád oba dva rádi, i když spolu už nejste (nemáte se tolik rádi). Protože i když to děti přímo neřeknou, mohou u nich vznikat určitě nejistoty ohledně vztahu obou rodičů k nim a ohledně toho, jak to vlastně bude do budoucna.

Nepřijde mi příliš vhodné pouštět se do nějakých rozsáhlých vysvětlování, proč a jak jste se rozešli. Syn by to nejspíš nechápal a navíc jsou to věci intimní mezi vámi a vaším bývalým manželem, týkají se vašich osobních vztahů. To, že si syn na společné procházky vzpomněl a ptá se na ně, může být tím, jak píšete, že to byla jedna z mála chvil, které jste trávili společně, a tak potřebuje nějaký čas si na změnu zvyknout. Rozvod je pro děti často stejně náročný jako pro rodiče a každý potřebuje trochu jiný čas na přijetí změn. Zároveň přijetí této změny může synovi ulehčit, pokud bude mít nějakou jistotu ohledně vztahů s vámi i otcem a bude vědět, jak vše bude do budoucna fungovat.

Jana Šnauerová, krizová interventka centra Modré dveře