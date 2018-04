Poradna: Jak děti připravit na chudé Vánoce?

Bydlíme s mým manželem, šestiletými dvojčaty a dvěma předpubertálními holčičkami na malé vesnici nedaleko Olomouce, kde jsem zdědila po babičce barák. Bydlení tak máme sice zadarmo, ale na rekonstrukci starého domu šly všechny úspory a na hledání lepší práce to tu moc není. Děti začaly chodit do místní vesnické školy a celkem brzo si našly kamarády a zařadily se do kolektivu. Starosti nám ale dělají nadcházející Vánoce.

Děti si totiž letos napsaly dlouhé seznamy dárků, údajně stejně jako jejich spolužáci. Spousta jejich kamarádů pochází z bohatších poměrů a krásných nových vil s velikánskými zahradami a bazény, takže rodiče jim k Vánocům koupí stejně jako loni hodnotné dárky, kterými se pak budou ve škole chlubit. Všechny naše děti se shodly ve svých seznamech jenom na jedné položce a tou byl tablet. Na to, abychom jim ho koupili všem, rozhodně nemáme. Nakonec se nám s manželem podařilo během listopadových výprodejů sehnat jeden tablet za dobrou cenu a dáme ho tedy dětem dohromady.

Už teď nám je samozřejmě jasné, že některým (obzvlášť dvanáctileté Verunce a desetileté Barunce) to nebude po chuti a možná i ztropí scénu, což dělají poslední dobou docela často. Tak mě napadlo, že bych je na to měla připravit už dopředu a zabránit tak, aby pokazily Štědrý večer i mladším bratříčkům. Manžel namítá, že tak ale zkazíme dětem překvapení. Co si o tom myslíte? Jak jim to nejlépe podat, abychom všichni přežili Vánoce v pohodě?

Děkuji za vaše tipy

Lucie

Odpověď odbornice: Promluvte s dcerami a navrhněte šetření

Milá Lucie, v podobné situaci je mnoho rodin. I v rodinách, kde jsou na tom finančně dobře, řeší problém s tím, že dětská přání přesahují možnosti rodičů. Je sice hezká představa, že děti si napíší Ježíškovi, dostanou pod stromek vše, co si přejí, a pak jsou šťastné, ale takhle to často z různých důvodů nefunguje.

PhDr. Andrea Hlubučková

Určitě je vhodné, jak píšete, promluvit se staršími dětmi ještě před Štědrým večerem. Nemusíte jim přímo říkat, co kdo dostane, ale můžete si promluvit o tom, že v životě se ne vždycky plní všechna přání, že jsme dost často omezeni třeba právě financemi. A scéna na Štědrý večer nic nespraví a zkazí náladu všem.

Promluvila bych s nimi ale také z jiného pohledu. Chápu, že může být těžké v jejich věku odlišovat se od spolužáků právě tím, že něco nemají. Můžou čelit různým poznámkám, odsudkům a podobně. Může to být celkem náročné pohybovat se mezi bohatšími kamarády a vědět, že to a to mít nebudu. Nicméně takhle to je, a třeba má vaše rodina naopak něco navíc, co není na první pohled vidět (už to, že jsou čtyři sourozenci, přináší spoustu pozitivních faktů oproti například jedináčkům).

Pokud dcery po tabletech pro sebe touží tolik, mohou se delší dobu podílet na šetření. Pokud by odkládaly nějaké finance (přání k svátkům a narozeninám), můžou třeba spolu po jisté době našetřit na další tablet. Děti potřebují také naději, že časem se třeba některá přání splní.

Věřím, že se vám podaří rozumně se s dětmi domluvit a všichni si užijete krásné a klidné svátky.

Andrea Hlubučková, psycholožka Terapeutického centra Modré dveře