Poradna: Patnáctiletá dcera střídá kluky. Nebude mít špatnou pověst?

Monika je moc hezká a oblíbená dívka, takže je skoro každý den venku se svou partou a tím pádem i s kluky. Ve škole si vede celkem průměrně a většinou ji ani nemusíme do učení nijak zásadně nutit, spolu se svými staršími bratry je zvyklá i pomáhat v domácnosti.

Mě a manžela ale trápí lásky naší dcery. Asi před dvěma roky začala “chodit” s kluky, což tehdy znamenalo hlavně držení se za ruku, nějakou tu pusu a občasné dárky a společná kina. Většinu času ale tráví stejně s partou někde venku, většinou jsou v parku uprostřed města nebo se prochází po nákupním centru. Jenže za poslední dva roky dcera vystřídala celkem dost kluků. I když s nimi nemá pohlavní styk, k určitým sexuálním stykům dochází. Dcera je samozřejmě náležitě poučena o všem důležitém a ví, že si může kdykoliv říct o antikoncepci, pokud by se rozhodla zahájit sexuální život.

Její přelétavost mi ale přeci jen dělá starosti. Myslím, že si tím zbytečně zkracuje nevinné mládí a hrne se do světa dospěláckých problémů. Navíc se bojím, aby si na střídání kluků až moc nezvykla a při prvním problému pak vždycky ze vztahu raději neutekla, protože kopačky už dala tolika klukům (i když sama je taky několikrát dostala). Dcera mi ale tvrdí, že dneska je to tak normální, že randí všichni, že je to vlastně taková zábava a že o nic nejde. Za mých mladých let jsme své vztahy brali vážně a nepamatujeme si s manželem, že by někdo s někým chodil jen tak, aby nebyl sám a nevypadal v partě “na ocet”. Myslíte si, že to je to dneska takhle opravdu normální?

Bětka

Odpověď odbornice:

Bětko, dobrý den, co je normalita, se může posuzovat velmi nesnadně, protože normalita je ve velké míře dána naší kulturou, rovněž je velmi ovlivněna tím, s jakými lidmi se momentálně stýkáme. Co může být normální pro partu Moniky, nemusí být normální pro jinou partu. Zdá se, že nyní pro Moniku to prostě normální je.

PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Pravda ovšem je, že dnešní mladí lidé jsou o mnoho více informováni o věcech týkající se sexu a se svou sexualitou jsou více v kontaktu. Nemají tolik bariér ve svém poznávání se jako předchozí generace. O sexu se hodně hovoří, píše a také se i dříve a více ochutnává.



Pokud jste informovaná, že Monika nemá pohlavní styk, ale k sexuálním praktikám dochází, usuzuji, že máte s Monikou dobře nastavenou vzájemnou důvěru. Určitě v tomto pokračujte nadále a o všem s ní hovořte, a to včetně vašich obav a toho, v čem vidíte rizika častého střídání chlapců. Nastiňte jí i možné krizové scénáře, od otěhotnění, pohlavních nemocí, jak ji může okolí vnímat... Možná je s ohledem na svůj věk jenom nevidí.

Pokuste se zamyslet, jaké jiné možnosti ještě máte. Jestli jsou ve vašem okolí lidé, kteří s ní na toto téma také mohou mluvit. Někdy je dobré probrat to s důvěrnou kamarádkou, manželem, svou matkou, někdy je vhodný spíše odborník - terapeut, který má navíc výhodu nezávislého postoje vůči vám i vaší dcerce.

Kateřina Siveková, psychoterapeutkacentra Modré dveře