Poradna: Čtyřletý syn si odmítá čistit zuby, už mi dochází nápady

Míša je naše vymodlené dítě, čekali jsme na něj s manželem opravdu dlouho a stálo nás to spoustu nervů, takže je možné, že ho trochu rozmazlujeme. Jsem s ním doma, protože si neumím pořád představit, že bych ho ráno odevzdala cizí paní učitelce a viděla ho zase až večer a přišla tím vlastně o všechny jeho zážitky. Manžel naštěstí vydělává celkem dobře, tak jsme se dohodli, že ještě rok budu doma a pak půjde Míša do školky nebo školní přípravky.

Prošel si samozřejmě klasickým obdobím vzdoru, jak jsem o tom četla v různých rodičovských příručkách, a většina hysterických scének a vztekání již také přestala. Stále ale máme jedno “bojové pole” - čištění zubů. Každé ráno a večer je čištění půlhodinové martyrium, které končí pár tahy kartáčku po zubech a odběhnutím Míši pryč. Když neodběhne, tak pusu pořád zavírá a moje snahy všemožně sabotuje. A čistit zuby násilím se mi opravdu nezdá jako dobrý nápad, mohla bych mu poškodit dásně a celý proces mu ještě víc znechutit.

Snažím se vysvětlovat, našla jsem si na internetu několik písniček a básniček s tematikou zubů, ale fungovalo to všechno jednou, maximálně dvakrát. Pak jsme zpátky u mého přemlouvání a Míšových semknutých rtů. Když nechám kartáček jemu, žvýká ho mezi zuby a nemá to žádný efekt.

Několikrát jsem i vypěnila a na syna křičela, nebo se s ním zamkla v koupelně, dokud nebudou zuby vyčištěné, ale to většinou skončilo ještě větším fiaskem než obvykle. Míša brečel jak o život a já byla celá na nervy a navíc s výčitkami, že jsem mu čištění zubů nadobro znechutila. Nechci ho taky moc strašit zubařkou, aby nezačal dělat problémy i s pravidelnými návštěvami u ní, kde mám i tak co dělat, aby otevřel pusu a nekousnul ji.

Neznáte nějaký fígl, který by mi pomohl se synovým odporem?

Michala

Odpověď odbornice:

Dobrý den paní Michalo, čištění zoubků je někdy skutečně, jak Vy píšete, bojové pole a pro rodiče a vlastně i pro dítě pěkný zdroj stresu, když se stane z pár minutové záležitosti zápas. Nějaký šikovný až zázračný fígl, jak přesvědčit „čtyřleťáka“ k pravidelnému pečlivému čištění Vám neporadím. V tomto věku ještě není prostor pro nějaké sáhodlouhé vysvětlování. Stačí opakovaně sdělovat, že se zoubky čistí, aby byly zdravé a pěkně bílé, čisté. Je to něco, co prostě minimálně dvakrát denně děláme a přes co nejede vlak. Stejně jako to, že se večer před ulehnutím myjeme a převlékáme do pyžama a ráno se zase oblékáme do vhodného oblečení.

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková

Se synem o tom určitě nediskutujte, jestli je to nutné, a že nechce atp., ale v klidu s ním jděte do koupelny a zde ať si zoubky vyčistí. V případě, že bude odmítat, tak mu zkuste vyčistit zoubky Vy. Bez větších emocí, zlobení se. Možná ještě není na takovou samostatnou hygienu zralý. Samotná procedura by neměla být nijak dlouhá, žádný dlouhotrvající boj. Menší nátlak a síla z Vaší strany ho určitě nijak nepoškodí, někdy to jinak než se vztekáním a slzičkami prostě ve výchově nejde.

Pokud bude kartáček pouze kousat, i tak bych ho pochválila za pěknou práci a zuby mu rychle přečistila.

Chlapec by si mohl i vybírat ze dvou past na zuby, ať má alespoň nějakou možnost volby. Divy dělá i nový pěkný zubní kartáček, i když nadšení a spolupráce vydrží jen na několik dní.

Můžete vyzkoušet koupit nějaké malé přesýpací hodiny, aby bylo vidět, jak dlouho si zuby má čistit. Hodiny si může sám otočit a používají se pouze při čištění zubů, jindy ne, aby mu nezevšedněly.

Čistěte si zuby s ním, můžete také zkusit si čistit zuby navzájem – vy jemu a současně on Vám Vaším kartáčkem.

Vždy je lepší děti motivovat pozitivně, než strašit či trestat. Situaci by také mohlo zlepšit papírové tablo, kam by si za pěkné čištění zubů nalepil vybranou samolepku. Buď ve formě kalendáře – do okének, ke dni, kdy se čištění povedlo - anebo jen tak na volno jako koláž.



Kateřina Siveková Křižáková, individuální, párová a rodinná terapie centra Modré dveře