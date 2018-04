Dcera se občas chová jako lolitka. Bojím se o ni, píše Sabina poradně

Stela se mi narodila v prvním manželství, které celkem záhy poté skončilo. Její tatínek byl hodně svobodomyslný muzikant a prý nebyl na rodinu ještě připravený. Několik let se pak se Stelou stýkal, ale nakonec dostal nabídku odjet do Anglie a bez váhání jí využil. Dceru tak vídá opravdu sporadicky a nic moc s tím nenadělám.

Chvíli jsme spolu byly samy a před čtyřmi lety jsem potkala svého druhého manžela Milana. Stela si ho hned oblíbila a on ji taky. Před dvěma roky se nám narodila druhá dcera Kamila a se Stelou mají moc hezký vztah. Trávíme spoustu času pohromadě jako rodina a hodně se navštěvujeme s kamarády a jejich rodinami.

Našim kamarádům skáče do klína

Stela byla stejně jako my s Milanem vždycky společenská, nestyděla se před našimi kamarády a hrála si s nimi a jejich dětmi. Vždycky měla trochu větší slabost pro muže, ale teď se mi zdá, že se to stupňuje. Pokud za námi přijde kamarád, Stela mu hned skáče do klína nebo náruče a snaží se na sebe strhnout pozornost, někdy to vypadá, jako by s nimi koketovala.

Jednou se pokoušela s někým tančit na zahradní slavnosti a to jsem dokonce musela zarazit a pak se jí vyptávala, kde ty strašné pohyby viděla. Bylo to z klipu MTV, které sice doma nemáme, ale jedna z jejích kamarádek ano. Ohledně kroucení a natřásání zadkem jsem se jí snažila vysvětlit, že je to pro dospělé ženy (a ne pro všechny), ale asi tušíte, jak nadšeně děti přijímají podobná vysvětlení.

Vím, že to asi dělá nevědomky, ale bojím se, aby jí podobné chování nepřivedlo do problémů. Sice by se tak nechovala k cizím lidem, ale přesto mě to znepokojuje. Milan si myslí, že by to mohlo souviset s tím, že jí chybí otec. Co myslíte vy?

Děkuji

Sabina

Odpověď: Objasněte, proč přesně je její chování nevhodné

Dobrý den, Sabino,

popisujete, že chování Vaší dcerky shledáváte jako nevhodné, že se dokonce obáváte, že by ji mohlo přinést v životě potíže. Z konce dopisu se zdá, že s tím možná souzní i váš druhý muž. Možná by stálo za to, prohlédnout si názory druhých, protože někdy projevy svých dětí posuzujeme nejméně nezávisle a máme tendenci se zaměřit na detaily v jejich projevech, kterým přikládáme jiný význam než druzí.

Zdá se, že Stela hodně experimentuje. Může to mít mnoho příčin, možná testuje sexuální chování druhých, možná testuje obyčejné hranice toho, co jí její rodiče ještě schválí a je možné, že našla citlivé místo, a stejně se na to dá dívat tak, že jenom touží po větší dávce pozornosti. Té se jí rozhodně dostává.

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, psychoterapeutka

Ať jde o jakoukoliv výše uvedenou variantu, je důležité jí vysvětlit, že máte obavu, aby jí její chování nepřivedlo do problémů. Nepíšete, o jaký druh obavy vám jde, je možné, že máte pocit, že by mohla být považovaná za nevychovanou nebo vulgární, možná vám jde o to, že by mohla strhávat pozornost u někoho, kdo by to mohl vzít jako sexuální provokaci a zneužít to. Je nutné dcerce vysvětlit nejenom to, že chování považujete za nevhodné, ale vysvětlit jí proč. A to podrobně. Protože pouhý popis pro tak malé dítě může být velmi abstraktní.

Možná varianta testování vašich hranic také není vyloučená. Stela našla formu svého chování, která s vámi něco dělá. Musíte jí citlivě a pevně stanovovat hranice, třeba rozhovorem.

Když se na Stelino chování podíváme z toho úhlu, že potřebuje poutat pozornost, je na místě se ptát, co kromě té pozornosti ještě získává. Možná svou malou chvíli zájmu a slávy. A pátrat po jiných možnostech, jak se s ní k těmto pocitům dobrat, třeba prezentací na taneční soutěži nebo v jiné dovednosti.

Pokud budete mít opakovaně pocit, že je Stelino chování nad míru únosnosti, určitě doporučuji navštívit rodinné terapeuty. Nabídnou vám svůj nezávislý pohled, který se nám v každodenním kontaktu s těmi nejbližšími logicky vytrácí, a poradí, co dělat, aby to bylo přijatelné pro všechny zúčastněné.

Kateřina Siveková Křižáková, rodinná poradkyně z centra Modré dveře