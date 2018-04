Poradíme, jak pečovat o vlasy. A zvlášť na dovolené

VE DRUHÉM DÍLE VE STŘEDU 9. 7. ČTĚTE, JAK VLASY NA DOVOLENÉ SPRÁVNĚ UMÝT, SUŠIT A JAK JE SNADNO PŘIPRAVIT NA VEČER.

Před dovolenou

►Co jste zanedbaly v průběhu roku, už nedoženete. O vlasy pečujte průběžně. Základem dobré péče je kvalitní šampon a regenerace nebo kondicionér a maska - samozřejmě podle typu vlasů.

►Pokud vaše vlasy nejsou v nejlepším stavu, zvyšte v létě a před dovolenou sílu regenerace. Pořiďte si vysoce vyživující přípravky a přípravky s UV filtry.

►Návštěvu kadeřníka si naplánujte na asi týden před dovolenou. Účes ale není dobré radikálně měnit.

►Nedoporučuje se ani barvit vlasy po celé jejich délce. Je zbytečné vlasy barvit do konců, protože barva se u moře změní. Pokud se žena nabarví dva dny před dovolenou, musí počítat s tím, že bude mít pěknou barvu vlasů třeba jen jeden den. S melíry je dobré počkat až po návratu z dovolené, protože barva u moře ještě víc vyšisuje.

►Pořiďte si šampon z takzvané "sluneční řady". Účinněji vymyje slanou vodu nebo chlor a ochrání barvu vlasů. Ve vaší výbavě by neměla chybět ani vysoce regenerační maska a krém nebo sprej s UV filtrem. Vlasy, zejména melírované nebo hodně narušené, skvěle ochrání. Pozor ale na intenzitu regenerace, přípravky by měly být také podle typu vlasů. Pokud se například jemné vlasy ošetří extrémně výživným olejíčkem, zatěžká je to a zplihnou.

►Vezměte si fén. S jeho pomocí zpracujete vlasy do určité formy. Zda vzít i další pomocníky, jako žehličky na vlasy nebo kulmy, je na vašem zvážení. Pokud se bez nich opravdu neobejdete, přibalte je, ale jejich častým používáním vlasy trpí, takže určitě nezapomeňte na speciální ochranné přípravky.

Při koupání

►Předtím, než se vydáte na pláž, naneste na vlasy ochranný krém nebo sprej. Nejlepší je smotat vlasy do culíku, drdůlku či copánků. Neutahujte vlasy příliš, ale zajistěte, aby vám nepoletovaly všude kolem hlavy.

►Nebojte se vlasy namočit. Vlasy potřebují také ochranu, voda jim dodává vláhu a slaná navíc pomáhá i vlasové pokožce. Pokud si nechcete vlasy za žádnou cenu namočit, určitě si vezměte klobouk, šátek, nebo kšiltovku z přírodních materiálů (i vlasy a pokožka na hlavě potřebují dýchat).

►Vlasy po každém koupání nemusíte oplachovat pod sprchou, slaná voda vlasům neškodí, pokud jsou ochráněny přípravky jako je sprej s UV filtry nebo krém s UV. Pokud však sůl ve vlasech nesnášíte, nezapomeňte do vlasů po každém propláchnutí aplikovat ochranný krém nebo sprej.