Poradím vám, jak si splnit i ty nejintimnější sny. Zn.: trenérka sexu

"Odjakživa mám problém v sexu otevřeně komunikovat a chtěla bych se toho zbavit," odhodlává se ke zpovědi 33letá pohledná vdaná žena, která sedí pohodlně v křesle naproti sexkoučerce Julii Gaie Poupětové v přítmí malé místnosti s klenutými stropy, širokou postelí a artefakty s tématikou penisu.

"Ukaž mi na škále od 1 do 9, kde si myslíš, že jsi teď, a kde bys chtěla být," navádí Julie svou klientku. Jakmile zná kouč přání svého klienta, snaží se společně najít cesty, jak mu ho splnit. Často se ale při hledání řešení jednoho problému objeví další.

Co na to sexuolog Sexuolog Radim Uzel míní, že sexuální koučink není nic jiného než sexuální instruktáž a poradenství, kdy se klientům udělují neautoritativní rady tak, aby se dokázali dobře orientovat ve svízelných životních situacích. "To u nás ovšem dělali psychologové odedávna, jen na to neměli správné označení, které dodává na atraktivitě. Teď teprve jsem tedy přišel na to, že jsem byl od roku 1973 sexuálním koučem. Na dveřích jsem měl ovšem cedulku s označením ‚ordinariát pro gynekologickou sexuologii‘," politoval se známý sexuolog.

Tak se stalo i při prvním sezení, jehož jsem byla svědkem. Nemělo ještě typický charakter sexkoučinku, ale bylo spíše oťukávací.

Julie se na samém začátku ptala, jak na klientku v intimních chvílích reaguje její muž: zda od ní očekává větší otevřenost, je-li sám dost sdílný. Společně se dobraly k tomu, že dřív, než dojde na otevřená slova v sexu, mělo by dojít na slova vůbec. Ukázalo se, že manželé spolu a o sobě málo hovoří i v běžném životě.

"Nečekala jsem, že se mi v průběhu sezení otevře další velký zádrhel v běžné (ne)komunikaci s manželem," přiznává máma tří dětí s hlavou plnou úkolů pro obnovení domácího zájmu jeden o druhého.

Vyvstal tedy problém, jak to udělat, aby klientka měla pocit, že je stále středem pozornosti svého muže, a jak by jí to mohl dávat najevo. Po chvíli zjišťování chování obou manželů nastavila koučerka pravidla, která by oba partneři měli zkusit dodržovat:

Vyhradit si jen pro sebe pravidelně alespoň hodinu týdně, nechat si pohlídat děti, zajít do kina, na večeři a věnovat se sami sobě. Vylepit na lednici skóre: za každý den splněné přání. Iniciátorkou je žena, která muži navrhne jedno přání denně, ale férově mu musí oplácet stejnou mincí. I muž, který zpočátku prý nebývá příliš ochoten tuhle hru hrát, si tak posléze přijde na své. Trénink komunikace nanečisto. Když není žena schopna říci muži, po čem touží, bez ohledu na to, zda jde o intimní okamžiky, má zkusit nejprve představit si onu situaci a odříkávat věty do zrcadla, psu nebo dokonce miminu. Není-li schopna zpočátku ani této role, pak nezbývá, než si řeč srdce či mysli napsat na papír. Ten unese vše - a co má zůstat utajeno, se dá spálit.

"Možná to vypadalo, že jsme si vlastně jen tak hezky popovídaly, ale z předchozí zkušenosti z jiné koučovací terapie vím, že je bláhové očekávat okamžitý efekt," říká na odchodu spokojená klientka. "Výsledek se nedostaví hned, ale docvakne vám to všechno až v dalších dnech a já teprve uvidím, co přinesou do našeho vztahu nové úkoly, které se mi mimochodem dost líbí," hodnotí klientka.

A že se na škále otevřenosti v sexu pro ni nic nezměnilo? Podle koučerky zlepšení běžné komunikace mezi partnery otevře cestu i k jejímu snazšímu odblokování v sexu. Že by princip důvěry?



Sexkoučink - klientka popisuje své problémy, sexkouč je analyzuje a navrhuje řešení.

Minulost se nepočítá

Trend Oč se dnes ženy nejvíc zajímají? Jednoznačně o klitoridální orgasmus. A po čem touží muži? Po tom, jak nejlépe uspokojit ženu.

Kdo by srovnal sexuologa či psychologa na jedné straně a sexkouče na druhé straně, řekne nejspíš, že ten druhý se vám nebude šťourat v minulosti ani na vás nevytáhne seznam deviací. Byla jsem svědkem jedné terapie a potvrdila bych, že rozkrývání minulosti vlastně zdržuje. Sexkouč se bude spíš snažit řešit, co je tady a teď, a pokud možno nevynechat praktické ukázky. Bude připraven řešit i banální detail, nad nímž by třeba sexuolog jen mávl rukou.

Takže o koučovi uvažujte, až když víte, že chcete něco konkrétního jinak, byť třeba netušíte jak. Kouč míří k cíli, ať už chcete najít G-bod, prožít mnohočetný orgasmus, neumíte masturbovat, nevíte, kde je klitoris, bojíte se análního styku nebo "jen" máte strach, že nebudete dobrá.

"U mě má každý možnost vyjádřit jakákoliv svá sexuální přání a preference bez předsudků či škatulkování. Ptám se po čem ve svém sexuálním životě touží, co chce, co pro to může udělat a co dalšího k tomu potřebuje," říká sexkoučerka.

co vás čeká Kontakt s koučem začne většinou telefonicky, a protože po telefonu se toho mnoho nenamluví, dostanete od Julie záchranný dotazník, kde se vás vyptá taktně na papíře na vše kolem sexuálního života. První sezení trvá hodinu a půl, zaplatíte za něj 1 300 Kč a pokusíte se během něho stanovit cíl, tedy to, po čem toužíte. A pak s vámi kouč trénuje způsoby, jak se k němu přiblížit.

"Pracuji se sexuální energií, která je rychlá, divoká a dokáže s námi hýbat. Nemohu ale udělat nic jiného, než ji pomoci odblokovat. Nasměrovat už ji dokáže člověk sám tím, že řekne, co by chtěl, po čem ve skrytu duše touží. Samozřejmě jeho tužby nesmí být v rozporu se zákonem a nesmí ubližovat."

Otevřeným rozhovorem, přesně cílenými, naučenými otázkami a schematickými náčrty vzorců chování z vás vydoluje, po čem přesně prahnete, kde je zakopaný pes. Je-li potřeba, názorně vám předvede, co a jak s tím. Osobně jsem ale nabyla dojmu, že pokud váš svízel přesáhne hranice technické a čistě sexuální roviny, už na něj americký marketingový model přímočarého dosahování cíle vždycky nestačí. A to bez ohledu na to, že koučování nemusí končit jednou návštěvou, ale trvá klidně roky.

Sexkouč navrhuje řešení.

Praktické ukázky ve čtyřech

Kde hledat * V Česku se sexkoučinku kromě Julie věnují v omezené míře zatím jen lidé, kteří dělají tantra kurzy. Dali by se spočítat na prstech jedné ruky. *Julie je u nás s tímto komplexním pojetím jediná. Podle ní je zásadní rozdíl mezi koučinkem a poradenstvím (sexuologie) v tom, že kouč umí položit správnou otázku, která ho vede přímo k řešení. * Další informace najdete na www.sex-koucink.cz.

Julie Gaia Poupětová říká, že její výhodou je osobní bohatá zkušenost. Bude zřejmě o dost košatější, než obvyklý život sexuologa. "Dlouho jsem hledala prožitky srovnatelné s tantrickými stavy. Navštěvuji různé komunity: swingerské (výměna partnerů) a BDSM (sexuální praktiky na principu nadřazenosti a podřazenosti). Na vlastní prožitek nedám dopustit," říká a dodává, že si klienti díky sexkoučinku zkusí i to, o čem nebyli ochotni dřív ani uvažovat. "A zažijí tak netušené stavy," tvrdí Julie.

Není divu. Zkusit si v rámci terapie výměnu dominantní a submisivní role při sexu, tedy sado-maso praktiky, by asi leckomu otevřelo netušené obzory.

Jak vidno, sexuální trénink nemusí být nuda. Krom toho, že Julie obdarovává své ovečky názornými videi a ilustracemi, je připravena se do terapie sama zapojit. Dokonce i se svým partnerem. "Nebráníme se ukázat to, co se nedá jinak dost dobře zprostředkovat," říká Julie. Ale důrazně odmítá, že by její praxí byly klasické erotické služby.

"Někdy se účastníme seance ve čtyřech. Já, můj partner a klientský pár. V šatech nebo bez si povídáme, co cítí jeden, co druhý, a s tím pak pracujeme," vysvětluje. Bezradným mužům může Julie pomocí prstů bez dotyků předvádět, jakými způsoby je možné partnerku dráždit. Stejně se učí i partnerka, jak vést k rozkoši partnera. Milovníkům nekonvenčních zálib umí koučerka poradit s nákupem fetišů a dalších erotických pomůcek. Chtějí-li získat i jiné zkušennosti, nasměruje je třeba na swingers party.

