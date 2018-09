Zvětšování hýždí a úprava vaginy. I to jsou populární estetické zákroky

Plastické operace po celém světě jsou podle nejrůznějších statistik na vzestupu. Nejžádanějším zákrokem je stále poněkud nepřekvapivě modelace prsou pomocí silikonových implantátů. Následují liposukce, úprava očních víček, nosu a abdominoplastika, tedy chirurgické odstranění přebytečného tuku na břiše.

Zemí zaslíbenou jsou pro milovníky estetických úprav těla Spojené státy americké, kde se podle Mezinárodní asociace estetické a plastické chirurgie provede přes 4,2 milionů plastických operací. Pokud se k tomu přidají i neinvazivní zákroky, při kterých se nepoužívá skalpel, jako jsou aplikace botulotoxinu, laser nebo injekční výplně, tak se toto číslo vyšplhá až přes 15 milionů.

Labioplastika je stále oblíbenější

Stále platí, že nejvíce na odbyt jdou umělá prsa. Další v pořadí je odsávání přebytečného tuku a zmenšování nosu. Vedle této klasicky se objevují i výstřednější operace. Nováčkem v populárních zákrocích je labioplastika – úprava velikosti stydkých pysků. Její nárůst se v USA zvýšil až o 39 % oproti roku 2015.

Labioplastika se provádí v případě ochablých a prodloužených stydkých pysků. To může být dáno věkem, geneticky nebo vlivem prodělaných porodů. Důvodem k zákroku může být jakákoli abnormalita v oblasti poševního vchodu nebo její kombinace s poklesem poševních stěn a dělohy. Ochablé stydké pysky nemusejí být pouze kosmetickou vadou, ale mohou způsobovat problémy při sportu, v sexu, nebo být příčinou gynekologických obtíží.

Velký zadek jako symbol krásy

Na popularitě získává i další lehce bizarní zákrok, kterým je autoaugmentace, tedy zvětšování hýždí vlastním tukem. Tuk se odebere z jiných částí těla, jako jsou boky, břicho nebo zevní stehna, a aplikuje se do podkožní tkáně kolem hýžďového svalu. Tento zákrok si získal asi největší oblibu v Brazílii. Zdejší muži jsou velkými zadky téměř posedlí, a proto není divu, že Brazilky dělají všechno možné, aby měly zadní partie co nejvýraznější.

Právě Brazílie je druhou velmocí plastické chirurgie na pomyslném žebříčku. Provede se zde přes 2,5 milionu estetických operací ročně, což představuje přibližně 12 % všech zákroků prováděných po celém světě. Nechat se vylepšit na některé z klinik ve dvou největších městech Sao Paulu či Riu de Jaineru jezdí i obyvatelé z okolních zemí, jako jsou Ekvádor, Bolívie nebo Uruguay. Brazílie je také domovem předního světového plastického chirurga Iva Pitanguyho, za kterým jezdí pacienti z celého světa.

Větší oči díky operaci víček

Kde plastika nejvíc frčí 1. USA 2. Brazílie 3. Japonsko 4. Itálie 5. Mexiko 6. Rusko 7. Indie 8. Turecko 9. Německo 10. Francie Zdroj: Statistické údaje zpracovala The International Society of Plastic Surgery (ISAPS) za rok 2016.

Japonci a Jihokorejci drží prvenství v počtu chirurgických úprav víček, a to jak dolních, tak i horních. Následuje modelace čelisti do preferovaného V tvaru, aby obličej dostal ostřejší rysy. Třetím nejoblíbenějším zákrokem je pak zvětšování očí a následuje úprava nosu. Korejci se v plastických operacích zhlédli natolik, že na nich dokonce postavili televizní show Let me in. Její účastníci podstupovali sérii zákroků a lékaři je měnili k nepoznání.

Vlastní show stejného formátu pak vysílali i v Thajsku. Jednoho z účastníků vylepšili natolik, že ho prý nepoznala ani vlastní matka. A podle fotografií se nelze divit. Z nevzhledného mladíka s křivou bradou a tváří plnou akné se stal uhlazený sympaťák.

Podle Mezinárodní společnosti plastické a estetické chirurgie se na celém světě provádí okolo 1,3 milionů estetických úprav víček. Pětinu z toho tvoří zákroky, které si nechali dělat Asiaté. Podle některých chtějí Japonci, Korejci a další asijští muži i ženy vypadat více evropsky. To souvisí se vzrůstající oblibou západní kultury na celém asijském kontinentu.

Malé zákroky i zvětšení prsou

V Česku již dlouho neplatí, že plastické a estetické zákroky jsou doménou modelek či hereček. Do ordinací začínají chodit lidé mnoha profesí a sociálního statutu. Řada lidí je ochotna si na operaci dlouho šetřit nebo si odepřít i dovolenou.

„Mezi nejpopulárnější zákroky v oblasti estetické medicíny a omlazení patří jednoznačně aplikace botulotoxinu a výplně na bázi kyseliny hyaluronové. Z oblasti plastické chirurgie jsou to laserové liposukce, augumentace a modelace prsou, facelifty a aktuálně registrujeme zvýšený zájem o rhinoplastiku (úpravy nosu),“ prozrazuje Martina Paulíková z Kliniky Yes Visage.

Stejnou zkušenost má i plastický chirurg Roman Kufa. Na jeho klinice Perfect Clinic se nejčastěji provádějí zákroky, při kterých se místo skalpelu dostanou ke slovu injekční stříkačka, nitě nebo laser. Následují zvětšování prsou, úprava víček a nosu a modelace prsou.

Liposukce se propadla až na osmé místo. „Česká populace žen je ochotna více sportovat a držet diety, než aby si dobrovolně lehala kvůli nadbytečným kilům na operační stůl,“ domnívá se chirurg. Přesto mu za poslední rok narostl počet operací o 20 %, což je o 5 % více než v minulých letech.