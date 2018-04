Poprvé na svahu. Jak neodradit dítě od lyžování

Sladký medvěd, karneval i odměny

Někteří rodiče se chlubí, že jejich děti lyžovaly jak malí Tombové ještě před dovršením třetího roku, jiné trápí, že už šestiletí caparti stále propukají na kopečku v pláč a postavit se na lyže je nad jejich síly. Podle odborníků bývá těžké říci, v kolika letech je ideální s výukou začít. Záleží na individuálních dispozicích. Ale také na tom, jak dokážeme dítě pro lyžování nadchnou.

Mnohé lyžařské školy dnes disponují spoustou triků a fíglů, jak k lyžování přilákat i ty úplně nejmenší. Je dobré si předem zjistit, zda ta, do které hodláte potomka přihlásit, je na tom podobně. "Už v loňské sezoně se naše lyžařská škola zapojila do projektu Brumíkova lyžařská škola, který byl u dětí velmi oblíbený," říká Filip Jirsa, šéfinstruktor lyžařské školy Maro v Monínci.

Také letos ve školičce plánují další akce, jako třeba karneval na sněhu se soutěžemi o ceny, pro ty nejmenší pak funguje mini vlek s nekonečným lanem, kde mohou děti s rodiči lyžovat, pokud se máma s tátou bojí pustit je samotné na velkou sjezdovku.

Instruktor musí být kamarád

Obecně platí, že bychom dítě neměli do lyžování moc nutit, abychom u něj přílišným nátlakem nevypěstovali ještě větší nechuť. Dáváme-li dcerku nebo synka do lyžařské školy, je vhodné zvolit způsob výuky vzhledem k povaze dítěte. Některému sedne individuální lekce s trpělivým instruktorem, který se bude věnovat pouze jemu, jiné strhne k lyžování kolektiv, kde zažije větší legraci, uvidí, že padají všichni a bude se s kamarády hecovat k lepším výkonům.

Hory nanečisto Nechcete-li riskovat, že přijedete na hory a vaše dítě se zasekne s tím, že na lyže ani nestoupne, zkuste hory "nanečisto". Děti se mohou - pokud konečně přijde zima i do nižších poloh - učit lyžovat i tam, kde byste sjezdovku opravdu nečekali. Kromě již zmíněného středočeského Monínce můžete zkusit třeba školu lyžování a snowboardingu v Chotouni nedaleko Jílového u Prahy, skipark s kurzy lyžování pro děti by měl brzy fungovat i ve Velké Chuchli v Praze 5. Školu lyžování nabízí i lyžařský svah Padák v Příbrami nebo skiareál Hluboká u Trhové Kamenice.

"V každém případě je nutné dítě zaujmout a dát mu najevo, že instruktor je jeho kamarád a nebude ho hubovat za to, že mu něco nejde," upozorňuje Filip Jirsa. Ačkoliv lyžařské školy učí mnohdy i děti tříleté, instruktoři většinou pokládají za vhodnější věk pro začátek lyžování období kolem pěti let.

"To už většinou děti chodí do školky, a nejsou proto tak extrémně fixovány na rodiče, lépe komunikují ve skupině s ostatními dětmi, mají vyvinutější svalové partie a mnohem lépe pochopí, co se po nich chce," vyjmenovává lyžařský instruktor. "Pokud se dítě takzvaně zasekne a selžou všechny způsoby, jak je zaujmout, nemá cenu ho k ničemu nutit a je lepší s lyžováním počkat na pozdější dobu."

Česky i v Alpách

Odborníci se shodují, že k tomu, abychom nadchli malé dítě pro lyžování, je velmi důležitá pestrost výuky i samotné cvičné loučky. Různé podjezdy, kužely, zvířátka, lehká forma hry a hlavně žádné peskování (i z tohoto důvodu je lepší, svěříme-li výuku dítěte do rukou kvalifikovaného odborníka).

"Je jasné, že podle věku musí být zvolen přístup k výuce a nelze hned očekávat žádné výkonostní zázraky," varuje instruktor Ondřej Trdlička. "Nejmenší děti je třeba spíše motivovat, aby se chtěly v pozdějším věku k lyžování vrátit a aby je pobyt na sněhu bavil."

Jako jednu z možností pak instruktor doporučuje rodičům víkendovou lyžařskou školu. Například děti z Prahy mohou pravidelně tužit své lyžařské dovednosti na kurzech v Krušných horách. Víkendová škola je určená pro děti od 3 do 15 let a malí lyžaři jsou rozděleni podle výkonu do družstev. "Pro nejmenší máme k dispozici cvičný kopeček vybavený spoustou atrakcí. Při výuce používáme pěnová zvířátka, tunely, slalom, což děti baví a pozitivně je to motivuje."

Těm, kteří by raději začali hned velkolepě třeba v Alpách, doporučuje Ondřej Trdlička týdenní školy pořádané českými instruktory, kterých se mohou zúčastnit děti spolu s rodiči. "Rodiče si mohou během týdne lyžovat podle své libosti, nebo se od našich instruktorů i něco přiučit, například v oblasti carvingu," dodává učitel lyžování.