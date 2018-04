Poprvé jsem neměla potřebu vlasy přečesat, chválí proměnu od Měchurové redaktorka Ony Dnes

Eva Tichá, redaktorka Ona Dnes, 36 let

Petra Měchurová:

Eva měla před proměnou vlasy hodně sestříhané. Ofina byla příliš krátká v poměru s vlasy vzadu na krku. Účes celkově působil nesouměrně. Proto jsem se rozhodla vlasy vzadu zastřihnout na mikádo, které působí vždy žensky a jemně. Vlasům se doplnil objem a vzdušnost.

Krátkou ofinu jsem pouze zarovnala. Barvu vlasů jsem zvýraznila přelivem s nádechem do měděného odstínu. Původní světlé proužky se tak přebarvily na zrz a tmavší odstín ve vlasech chytil jemný nádech. Vlasy jsem vyfoukala přes kulatý kartáč.

Co na proměnu říká Eva Tichá:

Jednou za čas radikálně měním střih. Teď jsem byla v "dorůstací" fázi a do proměny šla s tím, že se klidně nechám ostříhat nakrátko. To mi Petra Měchurová nedoporučila. Lepší prý bude mikádo. Měla pravdu. Normálně se v první výloze za rohem kadeřnictví přečešu po svém, teď jsem se v ní spokojeně prohlížela a byla zvědavá, jak vlasy budou vypadat po vyspání. Ani se nehly! Takhle dobře ostříhaná jsem nikdy nebyla.





Jolana Fraňková, artdirektorka Ona Dnes, 28 let

Petra Měchurová:

Jolana má hodně jemné vlasy, které před proměnou neměly žádný objem. Proto jsem je sestříhala postupně. Vlasy se tak odlehčily a zvýraznil se jejich tvar. Pro optické zhuštění jsem ustřihla ofinu, kterou jsem navíc ještě prostříhala. Aby celkový dojem účesu působil svěže, zvolila jsem délku nad obočí. Změnila jsem i barvu, která byla původně hnědá. Černou se zvýraznil střih a vlasy nyní působí hustěji. Po vyfoukání účesu jsem na závěr vlasy ještě vyžehlila.

Co na proměnu říká Jolana Fraňková:

U mě proměna nebyla až tak dramatická, ale tím ji rozhodně nekritizuju. Právě naopak. Nový účes mi absolutně vyhovuje a jsem s ním spokojená. Petra Měchurová mi vlasy nakonec ještě vyžehlila, ale to já běžně nedělám. Víc se mi líbí, když je mám tak trochu "rozcuchané". Dřív jsem chodila spíš s vlasy svázanými v culíku, teď mi to přijde škoda a nosím je rozpuštěné. Změnu chválili všichni v mém okolí, zvlášť muži.

Jitka Dufková, učitelka v MŠ, 32 let





Petra Měchurová:

Jitka měla původně vlasy na ramena. Měří okolo 165 centimetrů a je výrazně sportovní typ, proto jsem jí doporučila vlasy zkrátit k uším, které jí ubraly pár let.

K modrým očím hezky ladí blond vlasy, proto jsem zvolila tuto barvu a doplnila ji platinovým melírem. Proužky tak ve vlasech vytvořily zářivý efekt. Úprava účesu je jednoduchá – stačí je vyfoukat přes kartáč. Na závěr jsem použila trochu laku na udržení a pevnost ofiny.

Co na proměnu říká Jitka Dufková:

Barva a střih mi absolutně vyhovují, i když mám teď vlasy o dost kratší. Měla jsem strach, jestli je budu umět upravit i doma. První dvě umytí jsem s účesem trochu bojovala, ale pak jsem se vlasy naučila foukat. Teď jsem byla na dovolené, kde jsem neměla fén, a zjistila, že střih je tak výborně udělaný, že účes drží tvar, i když do vlasů dám jen tužidlo. Všichni v mém okolí, ženy i muži, proměnu pochválili. Spokojená jsem především já sama a chci si účes nechat. Dokonce jsem se začala po změně líčit, což jsem dřív nedělala.