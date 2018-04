Bambucké máslo je spolehlivý lék na popraskané ruce. Pomohou i zábaly

Zimní měsíce jsou pro naše ruce krajně nepříjemné období. Mráz totiž pokožku nadměrně vysušuje a ona má tendenci být extrémně citlivá. Proto by vám měl dělat každodenní společnost kvalitní krém – malý, cestovní, který nezabere příliš místa v žádné kabelce. V domácím prostředí pak můžete své ruce hýčkat i dalšími balzámy, krémy či másly, a to v podstatně větším, přímo rodinném balení.

„V zimních měsících oceníte kosmetiku s mastnější texturou, kromě krémů a balzámů se může jednat i o masti. Pokud máte kůži citlivější, doporučila bych vybírat kosmetiku bez parabenů a různých parfemací, nebo bych se o krémech vhodných pro pokožku vašich rukou nebála poradit přímo v lékárně,“ radí korektivní dermatoložka Petra Trojanová ze značky Skinso.

Vitamíny a bambucké máslo

Přípravky pečující o ruce denně vystavované chladu a mrazu by pak měly obsahovat zejména takové látky, které kůži dostatečně vyživí. Vhodné jsou hutnější krémy s bambuckým máslem, glycerinem, vitaminem E a různými oleji, například tím bavlněným. Pokožku do hloubky zhydratují, zvláční a zabrání jejímu vysušování. Dopřát si však můžete také přípravky s extraktem z mořských řas, ureou, s přídavkem omega-3 a omega-6 mastných kyselin, nebo dokonce s kašmírovým či kaviárovým extraktem.

„Já osobně mám nejlepší zkušenost s čistě přírodním bambuckým máslem. Pokožku zklidní, zregeneruje, udrží ji pružnou a vláčnou, dokonce zlepší její stav v případě, že je postižená ekzémem. Bambucké máslo zabraňuje vysušování i popraskání kůže a dovede na kůži vytvořit ochranný film,“ tvrdí korektivní dermatoložka Eva Harapátová.

Glycerinový a parafínový zábal

Podle doktorky Harapátové prospějí vysušené a popraskané kůži rukou také zábaly. Například ten glycerinový. „Glycerin seženete ve zdravotních potřebách. Doma do něj ruce na chvíli ponoříte, poté je vložíte do mikrotenového sáčku a nakonec ještě do rukavic. Glycerin necháte v teple na pokožku rukou působit alespoň dvacet minut nebo i déle. Poté ruce vyndáte z rukavic i sáčku a nevstřebaný přípravek smyjete. Změnu k lepšímu uvidíte a hlavně pocítíte ihned – kůže na hřbetech rukou bude najednou příjemně vláčná a hebká.“

Přímo v kosmetickém salonu si pak pro změnu můžete dopřát parafínový zábal. Ten pokožku zjemní, prokrví a kromě kůže prospěje i vašim nehtům, které zpevní. Celá parafínová procedura probíhá v podstatě stejně jako zmíněný glycerinový zábal. Ruce nejprve ponoříte do teplého kosmetického parafínu, po několika vteřinách je z lázně vyjmete a s vzniklou parafínovou krustou ruce vsunete do mikrotenové vrstvy, poté ještě do termonávleku. V parafínovém zábalu by ruce měly zůstat nejméně třicet minut.

Mezoterapie pro regeneraci rukou

Pokud ani přes důslednou každodenní péči o ruce pomocí příslušné kosmetiky a zábalů nevypadá pokožka na hřbetech rukou podle vašich představ, vyzkoušet můžete ošetření z pole estetické dermatologie. „Hřbety rukou hloubkově zhydratuje, zregeneruje a omladí mezoterapie. Při této hloubkové hydrataci pokožky vám až do podkoží pronikne kyselina hyaluronová spolu s vitaminy, aminokyselinami a dalšími látkami určenými k výživě a hydrataci kůže. Tyto látky v pokožce aktivují revitalizační procesy, proto kůži v daném místě nejen vyživí a zhydratují, ale zároveň v ní zpomalí proces stárnutí,“ vysvětluje korektivní dermatoložka Katarína Třísková z MEDICOM Clinic.

Mezoterapie hřbetů rukou se provádí speciální mezopistolí, tzv. Vital Injectorem, nebo tenkou kanylkou. Při ošetření mezopistolí lékař na přístroji nejprve navolí hloubku průniku miniaturních jehliček do podkoží a nastaví i rychlost vstříknutí tekutiny. Poté lékař přikládá mezopistoli ke kůži kousíček po kousíčku, dokud postupně neošetří celou oblast hřbetů rukou.