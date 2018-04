Poporodní deprese postihuje i otce: trápí je frustrace i finance

Univerzita v Oxfordu se zaměřila na patnáct mužů, se kterými psycholožka vedla rozhovory průběžně po dobu osmi měsíců. Při prvním rozhovoru ještě před narozením dětí byli všichni otcové optimističtí a idealističtí, během následujících šest měsíců ale šest z nich popsalo některé z příznaků deprese.



Život v černé díře

Psycholožka Anna Machinová, která výzkum prováděla, odhaduje že depresí trpí kolem deseti procent nových otců, nezáleží přitom jestli jde o prvorozené dítě nebo další potomky. „Ostatní studie udávají od čtyř do deseti procent otců,“ dodala doktorka pro britský deník DailyMail.

„Popsal bych to jako život černé díře. Schovával jsem se před telefonáty, schůzkami, výročími i i kamarády. Všechno mě hned vytočilo, necítil jsem se vůbec dobře. Moje vztahy i moje rodina tehdy hodně trpěly. I já jsem hodně trpěl. Ale jak jsem měl vědět, že to není normální? Snažili jsme se jenom protloukat den za dnem a mysleli jsme si, že takový už bude život navždycky,“ svěřil se se svou zkušeností čtyřiatřicetiletý tatínek Bradley listu The Telegraph.



Podle jeho slov ho depresivní pocity zasáhly po narození druhého a třetího dítěte - dvojčat a odezněly až po několika letech, protože Bradleyho nikdy nenapadlo vyhledat odbornou pomoc. Podle něj by pomohlo, pokud by se lékařky, porodní asistentky a sestry nesoustředily pouze na matky a děti, ale věnovaly trochu pozornosti i psychickému stavu otce.

Být táta jako Beckham

Podle Machinové i dalších psychologů je možných příčin hned několik. Je jí třeba stres z toho, že je muž hlavním zdrojem příjmu domácnosti. Otcové v britské studii byli také zklamaní z toho, že během všedních dnů se svými dětmi nemohou trávit tolik času, kolik si představovali.



V Británii se o zapojení otců a jejich důležitosti hovoří v médiích velmi často, k větší akčnosti je vyzývá dokonce britská vláda. Otcové mají po narození dítěte nárok na čtrnáctidenní otcovskou dovolenou, pak ale většina z nich zase zamíří do práce, matky je většinou následují během šesti až dvanácti měsíců.



„Cítí se vinní a zklamaní z toho, že v rutině všedních dní jsou pak zase jenom sekundárním pečovatelem a jejich role je hlavně ekonomická,“ objasňuje Anna Machinová s tím, že se mnoho britských otců shlédlo v celebritách jako David Beckham a Brad Pitt a jejich obrazu jako skvělých tátů.

Nefungující vztahy

Muže také trápilo nedostatečné pouto s dítětem. To může být způsobeno podvědomým ochranitelstvím a žárlivostí matky, která kritizuje každou mužskou snahu a „raději to udělá sama, než aby na to koukala“. Muži podle odborníků potřebují trochu delší čas k navázání vztahu s dítětem a podobné kritické poznámky mohou citlivější muže zranit a odradit je od dalších pokusů.



Mnoho mužů pak řeší nepříjemné pocity přehnanou prací až workoholismem (obzvlášť pokud mají i obavu o finanční zabezpečení rodiny), jiní dokonce začnou hledat útěchu v alkoholu. Zatímco matka to může vnímat jako mužův útěk od zodpovědnosti doma, z otcova pohledu může jít o pokus o potlačení pocitů, se kterými si neví rady. Nejlépe takovému otci nebo celé rodině pomůže psycholog.

A jaké jsou zkušenosti z českého prostředí? „U mužů se setkávám s projevy stresu z neznámé situace, z nevyspání, ze starosti o svou ženu, z nejistoty, zda se dokáže postarat o rodinu, své miminko atd. Deprese se v této době objevuje zřídka, pokud ale má někdo k depresivnímu prožívání dispozice (trpěl depresí už před porodem) nebo existují velké pochybnosti ohledně partnerského vztahu, pak se deprese u muže rozvine,“ domnívá se psycholog Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl.



I mužům se splaší hormony

Nesoulad v partnerském vztahu je podle britských studií také jedním z rizikových faktorů pro rozvoj mužské poporodní deprese, dále je to nízký příjem a také nízký věk. Svou roli mohou i u mužů hrát hormony, studie totiž v minulosti potvrdily, že i mužům se během ženina těhotenství a po porodu mění jejich hladiny. Klesá jim množství testosteronu a kortisolu souvisejících s agresivním chováním a přibývá naopak prolaktin a estrogen. U některých nastávajících otců se to projevuje třeba příbytkem na váze.