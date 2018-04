Nejsem robot, i já mám někdy deprese, přiznává modelka zhyzděná kyselinou

„Nesmíme hledat chyby jen u druhých a sami o sobě říkat, že jsme nevinní. Každý má svůj podíl viny na každé situaci, která ho potká. A s tím je třeba se smířit. Nesvalovat vinu na druhé a smířit se s tím, že si za to můžeme sami,“ myslí si Katie.



Když ji napadl její bývalý milenec a polil ji kyselinou, vinila z toho celý svět.

„Je to zbytečné, pouze vám to ublíží ještě víc. Chvíli mi trvalo, než jsem se opět naučila lidem důvěřovat. Pomohl mi psycholog. Když jsem vypadala po napadení naprosto otřesně a nechtěla jsem se ukazovat mezi lidmi, pomohl mi. Naučil mě nekoukat na to, co si o mě myslí ostatní,“ pokračovala v rozhovoru pro deník The Mirror.

Katie podstoupila mnoho operací. Díky nim teď může žít normální život, pracuje a věnuje se charitě. Především se stará o svou dceru Belle.

„Být matkou je něco neskutečně krásného. Jsem vděčná za to, že jsem se jí mohla stát,“ sdělila s tím, že po porodu na svět pohlíží jinak.

„Myslím pozitivně, jsem optimistka a už vím, že za depresi a špatnou náladu se nemusím stydět. Na světě je spousta lidí, kteří mají úzkosti a bojí se o tom říct svému okolí. Dusí to v sobě a táhne je to ke dnu. Je to zbytečné, každý je na tom někdy dobře a někdy špatně. Nejsme roboti,“ doplnila.