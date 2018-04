Ponožky do pánských sandálů nepatří, shodují se ženy

Většina módních expertů a také žen má jasno: v žádném případě. Je to neestetické, zkrátka ošklivé. "Smutné je, že v tom vidím čím dál víc lidí. A bohužel i mladých," říká jednadvacetileté Martina.

Stylistka Michaela Stabrynová dodává: "Nejsou ponožky jako ponožky. Zajímavé kousky na ženské noze mohou v kombinaci s otevřenými botami na podpatku vypadat skvěle. U pánů (snad prominou) se mi ale jakékoli ponožky v sandálech nelíbí".

Potvrzuje se však i přísloví o potrefené huse a ozývají se muži, kteří na svou obranu tvrdí, že je to hygieničtější a pohodlnější. Třeba osmadvacetiletý Vašek: "S ponožkami jsou sandály prostě mnohem pohodlnější."

K němu se přidává třicetiletý Lukáš, který tvrdí: "Kotníková ponožka v sandálech je mnohem lepší než plesnivé nehty v sandálech." A dodává: "Každému co jeho jest. Já také nikomu nediktuju, že nemá nosit fialové legíny a vytahané tričko, ve kterém se někdo prošel v Paříži po molu."

Čtenářky v Kavárničce naopak svorně tvrdí, že ponožky v otevřených pánských botách jsou neestetické.

"Za ponožky v sandálech bych vraždila, stejně jako za ponožky v balerínách, na které jsem také narazila," píše Ithariel.

Ponožky do sandálů? Ani omylem, shodují se mnohé ženy i stylisté.

Blogerka Ivana Ashby, která se nejen ponožkám a sandálům věnuje v jednom ze svých příspěvků, se také svěřuje se svými zkušenostmi a přichází s řešením.

Jakou obuv zvolit? "Existují i uzavřené boty, letní, které jsou stejně pohodlné na nošení. Hitem letošního léta jsou například espadrillky - lehké plátěné boty s jutovou podrážkou. Dobře vypadají i klasické mokasíny, které se dají nosit i s velmi nízkými ponožkami. Přetrvávající klasikou jsou látkové tenisky typu Converse. V neposlední řadě na mužích vypadá výborně i kožená verze tzv. žabek," radí stylistka Michaela Stabrynová.

"Pánové argumentují tím, že když si ponožky nevezmou, noha jim klouže a potí se. A že ráno, když jdou do práce, je ještě chladno, takže si vezmou ponožky. Podle mě by si rovnou mohli vzít jiné boty s ponožkou a vyšlo by to nastejno, jen by na ně nebyl tak odpudivý pohled."

Lenka.xx7 se přidává a navrhuje: "Když už letní boty pro chlapy, k vodě mi připadají nejlepší pantofle nebo žabky. A do města nějaké plátěné boty. Outdoorové sandály snad patří do hor nebo na túry, ne?"

Souhlasí i uživatelka Denali, která by sandály zakázala a přidává své zkušenosti ze zahraničí. "Toleruju to jen svýmu tátovi, ale nechápu, jak si to může vzít mladý kluk. V létě můžou nosit žabky nebo tenisky. Výmluva, že v teniskách s ponožkami se pánům potí noha, je zbytečná. Žiju v cizině a sandály tu prostě nevidím!"

Stylistka Michaela se přidává ke čtenářkám. Chápe, že muži případně nechtějí ukazovat nehezká chodidla, ale mohou si tedy vzít uzavřenou botu. "Klasika českých ulic - bílé froté ponožky vytažené do půli lýtek v kombinaci s "kristuskami" - opravdu nejsou potěchou pro oko."

Pohodlí nadevše

Znamená to tedy, že Češi jsou zarputilé "konzervy", které se nevzdají svého zvyku a pohodlí? Možná...

Třiatřicetiletý Jirka prozrazuje, že pohodlí opravdu leckdy může módnost přebít. "Jedná se prý o velmi komfortní záležitost. Možná to tak je, ale já si s klidem tento komfort odpustím. Ovšem jedna Američanka, která mě učila angličtinu a které se ponožky v sandálech příčily, si tuto kombinaci vyzkoušela a její první slova byla: It´s sooooooooooooo comfortable."

Ovšem najdou se i tací, kterým je tato kombinace proti srsti. Jedním z nich je například bloger M. Antonín Rangl, který na téma ponožky a sandály napsal krátký příspěvek. V něm vyjadřuje svůj odpor k této módní "specialitce" a zároveň odmítá argumenty o pohodlí.

"Můžete mi tu (ne)právem namítat, jak taková hnáta v letních teplotách krásně větrá. Prdlajs. Pokud si vezmu kvalitní bavlněnou ponožku, mám lepší komfort v uzavřené obuvi," tvrdí.

"Ponožky v sandálech je stejné barbarství jako promenáda na veřejnosti v prestigích," komentuje tento nešvar pětadvacetiletý Mirek.

Ponožky do sandálů či pantoflí nepatří.

Co dodat? Pánové, vyplývá z toho jednoduché pravidlo. Jde-li vám o to, aby noha v obuvi neklouzala a zbytečně se nepotila, vezměte si ponožky. Ty by ale měly být dostatečně kvalitní, protože v těch za pár kaček, vyrobených z umělých vláken, se noha zpotí mnohem více, ať je obuv větraná či nikoli.

Obléknete-li si však ponožky, rozhodně zvolte uzavřenou botu, jinak se dopouštíte podobného faux-pas jako dámy, které si ke společenským šatům do bot s otevřenou špičkou berou silonky.

Nemusíte se bát, že v uzavřených botách se budou vaše nohy potit mnohem více. Existují přece i prodyšné plátěné kecky nebo polobotky. Uděláte tím službu sobě i okolí.

Vadí vám u mužů ponožky v sandálech?