Pondělí je dnem proti depresi

"Depresí onemocní ženy až třikrát častěji než muži, riziko je vyšší také v rodinách, kde už někdo depresí onemocněl. Zvyšuje ho i trvalé bydliště ve městě, rozvod nebo osamělost," řekla dnes ČTK psycholožka Marcela Slavíčková. Připomněla, že takzvaná velká deprese je podle celosvětových údajů na čtvrtém místě v příčinách nemocnosti. Do roku 2020 se má posunout na druhé místo."Odhaduje se, že v 21. století budou duševní poruchy spolu s kardiovaskulárními chorobami nejzávažnějším zdravotním problémem lidstva," konstatovala. S těmito závěry se podle ní obdivuhodně shodují očekávání znalců a praktiků tradiční čínské medicíny, nauky staré 4000 let, vybavené detailní teorií, diagnostikou a účinnými léčebnými postupy.Podle tradiční čínské medicíny souvisí deprese se třemi tělesnými orgány: s plícemi, neboť ty jsou horním pramenem životní energie, s ledvinami jako dolním a základním zdrojem životní energie a srdcem, protože to je sídlem duševního života."Srdce je myslícím orgánem lidského těla, jeho funkce není jenom fyziologická, ale má též funkci morální a poznávací. Jako civilizace se můžeme uzdravit pouze tehdy, budeme-li pěstovat a rozvíjet svá srdce-duše," dodala.Deprese postihuje lidi z nejrůznějších oblastí života. Depresí trpěli malíři Paul Cezanne a Vincent Van Gogh, politici Abraham Lincoln a Winston Churchill i spisovatelé Ernest Hemingway, Fjodor Dostojevskij a Franz Kafka.