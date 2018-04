Pomozte novopečenému tátovi dostat se do role

Každý z nás si ze své původní rodiny do nového vztahu přináší nejen sadu skleniček, povlečení nebo obrázek, co namaloval strýc z Moravy, ale také vzorce chování a představy o tom, jak to doma má fungovat.

Takže pokud váš táta v životě nevyžehlil plenu, nevylil nočník nebo nenamíchal sunar, tak možná máte hluboko v podvědomí uloženu informaci, že péče o miminko je vyloženě ženská záležitost a chlapů se týká leda v případě, že je potřeba vynést kočárek do mezipatra.

Proč se však držet archaických stereotypů, když 21. století můžeme bez nadsázky nazvat érou otců? Nikdy dřív jste nepotkali v parku tolik tatínků s kočárky a tátové hrdě navštěvující s miminy a batolaty kurzy plavání, divadelní představení nebo čekárny pediatrických ordinací nejsou dávno za exoty.

Moderní otcové nejen, že vědí, co je to odměrka, ale dokonce mají představu o tom, kolik jich mají naplnit sušeným mlékem a smíchat s převařenou vodou, aby vznikla poživatelná kojenecká výživa. Znají rozdíl mezi rýžovou a obilnou kaší, dovedou přebalit i pokakané dítě a večerní koupání bývá v mnoha rodinách jejich výsadní parketa. Už není ostuda odpovědět kamarádům, kteří jej zvou na jedno do hospody na růžku: "Přijdu až v půl deváté. Dneska krmím, koupu a uspávám." Otcovství je totiž in.

Což je vlastně skvělá zpráva pro matky: nejsou na to samy. Koneckonců na výrobu miminka jsou potřeba dva lidé, proč by tomu tak nemělo být i při péči o ně? Zkuste překonat předsudky a půjčte mu to mimino. Nebojte, oni to spolu zvládnou.

Jak mu pomoci dostat se do otcovské role?

Dodejte mu odvahu – novorozenec vypadá tak křehce a zranitelně! I leckterá maminka si s ním ze začátku neví rady. Možná si váš partner není jistý, jestli jsou jeho obrovské ruce kompatibilní s něčím tak droboučkým. Povzbuďte ho a dejte mu dítě do náruče, kdykoli je k tomu příležitost.

Důvěřujte jeho schopnostem – možná máte jako žena k péči o miminko větší vlohy (když vy jste ji probírala na základce, on měl přece dílny), ale tátové zvládnou kolem dítěte všechno kromě kojení. Třeba takové krmení z lahve si někteří doslova užívají, stejně jako koupání nebo venčení. Do přebalování se sice zrovna nehrnou, ale ti manuálně zručnější zvládnout i obléknout plenku zapínáním dopředu.

Nekritizujte, ale raďte – jestli nechcete svého partnera připravit hned na začátku o rodičovské nadšení, spolkněte hlášky typu "Copak nerozeznáš dětskou koupel od krému na opruzeniny?!" nebo "Kdo to kdy viděl, oblíkat body přes punčocháče?!" a nahraďte je laskavými doporučeními a milými radami.

Dejte mu pravomoci – možná si myslíte, že otec vašeho dítěte nerozezná sušené mléko od moučkového cukru a že jeho představa péče o dítě je spící mimino a zapnutý playstation. Přeneste se přes zbytečné strachy a svěřte mu i náročnější úkoly, jako třeba kompletně vypravit miminko na procházku (tj. přebalit, obléknout, zabalit do fusaku, naložit do kočárku...) nebo odsát nudle z nosu (to už je tedy vysoká liga!)

Nechte je spolu o samotě – to, že jste matka, neznamená, že musíte všude chodit s miminem v náručí. Zajděte si zacvičit, na kosmetiku, do obchodu nebo k doktorovi a ke svému potomkovi nevolejte babičku nebo chůvu. Dopřejte tatínkovi vlastní čas s dítětem, užije si ho možná lépe než pod vaším starostlivým dohledem. Mnohdy se chlap před ženou i trošku stydí, protože se necítí jistý v kramflecích, zatímco když je s dítětem sám, tak si to užije mnohem víc, protože nemá zábrany. Asi nebude doma uklizeno, spíš naopak, ale ti dva určitě přežijí.