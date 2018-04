Pomozte blízkým přestat kouřit. Zásadně nekritizujte marné pokusy

Přestat kouřit je opravdu velmi těžké. Pokud to tedy váš blízký nevydrží, zásadně ho nekritizujte. Když uvidíte, že s návykem bojuje, podporujte ho, ujišťujte, že se rozhodl správně a jak ho za jeho odvahu a snahu obdivujete. Všímejte si i malých pokroků a mějte na paměti, že může být velmi nedůtklivý. Vhodné je především naslouchat a bude-li to zapotřebí, nechte partnera či kamaráda klidně i vykřičet či vybrečet.

Když se rozhodne přestat

- pokud váš blízký mluví o tom, že by chtěl přestat kouřit, pak používejte pozitivně laděné poznámky. Diskusi na toto téma začínejte klidně, bez hádek.

- uveďte důvod, proč byste si přáli, aby s kouřením přestal. Zvolte takové důvody, které jsou důležité jak pro vás, tak i pro něj. Místo "Už mám dost těch špinavých popelníků a propálených záclon" zkuste "Ať už si o tom myslíš cokoli, cigarety zkracují život. Moc bych si přál/a, abys tu byl/byla s námi mnohem déle."

- dobré je také začít debatu o novém způsobu léčby závislosti na cigaretách, kterou odborníci objevili.

- rozhovory na téma kouření však zbytečně neprodlužujte. Stačí maximálně pět minut. Ptejte se, zda existuje způsob, jak byste partnerovi či partnerce mohli pomoci.

- své přesvědčovací pokusy opakujte v pravidelných periodách každých 6-12 měsíců.

Místo zákazů zkuste partnera či partnerku přesvědčit například větou "pusa od tebe mi pak nechutná". Ilustrační foto

Jak pomoci tomu, kdo zrovna přestává kouřit

Rodina a přátelé jsou velmi cennou podporou a motivací pro člověka, který se snaží přestat kouřit. Ještě silnější vliv na něj bude mít někdo, komu se už přestat kouřit podařilo. Pokud vás tedy dotyčný poprosí o pomoc, měli byste:

- pomoci rozptýlit se. Přidejte se k němu s jakoukoli aktivitou, od procházky, hraní společenských nebo počítačových her, hraní na kytaru, čtení atd.

- přecházet jeho špatné nálady. Snažte se je tolerovat. Vězte, že nebudou trvat věčně.

- určit společně konkrétní milník, například období, po které bez tabáku vydrží. A když jej dosáhne, odměňte ho něčím (co to bude, už necháme jen a jen na vás).

- ptát se, s čím konkrétně mu můžete pomoct.

- kouříte-li, pak nekuřte v přítomnosti partnera, který se snaží přestat. A v žádném případě mu už nenabízejte cigaretu, ani z legrace. Nenechávejte svou krabičku nikde ležet bez dozoru, vašeho partnera by mohlo lákat vzít si.

- pokud jste sami už dříve přestali kouřit, pak mluvte o tom, jaké to bylo, jak se vám to podařilo a jaké pozitivní dopady to na váš život mělo a má.

Když to váš partner nevydrží

Většina lidí se pokouší přestat kouřit několikrát po sobě. Než se to podaří úplně, trvá to. Nevzdávejte tedy své snahy. Pokud váš blízký začne znovu kouřit, můžete:

- chválit ho za to, že se alespoň pokusil, ať už to bylo jen pár dní či měsíců.

- povzbuzovat ho v dalším pokusu. Neříkejte "jestli to znovu zkusíš,...", ale "až to znovu zkusíš, ..." Nejrůznější studie totiž potvrdily, že lidé, kteří neuspěli, se zanedlouho rozhodnou přestat znovu.

- říct, aby se z předchozího pokusu poučil. Dřívější neúspěchy dotyčnému v budoucnosti pomohou zbavit se návyku.

- navrhněte mu, zda nechce zkusit intenzivnější metodu odvykání, například vyhledat odbornou pomoc apod.