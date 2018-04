Pomohou vám léky, když večer přeberete?

Při kocovině nemusíte spoléhat jen na lidové recepty a různé záchranné prostředky v podobě silných domácích polévek. Pomoc lze najít i v lékárnách – k mání jsou pilulky, které by vás měly zbavit nejhorších následků opilosti, i takové, které jí mají dokonce předejít.

„Nepiju moc často, ale když se do toho dám, stojí to za to. Bohužel mám strašně těžké kocoviny, na které něco jako vyprošťovák nebo silná polévka vážně nezabíraly,“ říká pětatřicetiletý Tomáš z Prahy. Tvrdí, že se mu ulevilo až díky pilulkám proti kocovině, které se na trhu objevily v posledních letech. „Ne, že by mi druhý den bylo úplně dobře, ale například už nebývám jako zmlácený, což pro mě býval největší problém,“ dodává mladý muž.

Zmíněné přípravky se užívají před vlastní pijatykou a mají nejen mírnit následky pití v podobě nepříjemných příznaků kocoviny, ale navíc i chránit játra a další orgány. Na zdejším trhu je nejznámějším z podobných přípravků tuzemský Antiethanol-07 a koupit se dá také přípravek RU 21, původně vynalezený v Rusku, nebo tabletky zvané Prevento či Drinkchaser. Lékaři však tvrdí, že ani jejich účinek není třeba přeceňovat. „Rozhodně to nikomu neublíží, ale není to ani samospásné řešení,“ říká biochemik Tomáš Zima.

Vinná réva proti opilosti

Zmíněný Antiethanol-07 je výsledkem výzkumu, v němž se původně na farmaceutické fakultě v Hradci Králové pátralo po přípravku chránícím játra. Tvoří ho výtažky ze šesti bylin a nakonec se ukázalo, že pomáhá lidskému tělu rychleji odbourávat alkohol. Jeho základem jsou plody vinné révy, další složkou je smuteň hořká a plod embliky, plody datlovníku, nať z rostliny Andrographis paniculata a čekanka obecná.

Antiethanol v testech prokázal padesáti- až sedmdesátiprocentní účinnost, pokud jde o snižování nevolnosti nebo vyčerpanosti po pijáckém večírku. Užívají se dvě kapsle půl hodiny před začátkem konzumace alkoholu, případně dvě kapsle co nejdříve po prvním pití. Pokud vypijete více než čtyři skleničky alkoholu, měli byste si vzít dvě další kapsle, jinak by přípravek přestal účinkovat. Deset tablet vyjde zhruba na 180 korun. ¨

Pomoc od agentů

Podobně jako přípravek Antiethanol má účinkovat i RU 21, který původně vynalezla ruská KGB, aby ochránila své agenty před účinky alkoholu. Užívá se před pitím, v jeho průběhu i po něm, celkem vždy asi pět tablet. Základem preparátu je kyselina jantarová, dále v něm jsou kyselina fumarová, látka zvaná L-Glutamin a také vitamin C a cukr. Po internetu se balení po 20 tabletkách dá koupit za necelých tři sta korun.

Deset kapslí přípravku Prevento/Drinkchaser – jde o dva různé názvy stejného preparátu – jsou k mání zhruba za 160 korun. Obsahuje uhličitan vápenatý, rostlinný tuk, sacharózu, celulózu, sodík, kyselinu stearovou a stearan hořečnatý.

Všechny zatím zmíněné přípravky se užívají před pitím a tím se liší od těch, které se berou až druhý den po pitce.

Když už je zle

Mezi přípravky „po“ patří třeba alkaseltzer nebo samaritán – mírní příznaky, třeba tím, že dodávají chybějící ionty a podobně.

Prodávají se však podle lékárníků o dost více, protože jsou přece jen podstatně levnější než ty, které se berou předem. A navíc, lidé většinou kocovinu řeší, až když je jim zle. Deset sáčků alka-seltzeru vyjde zhruba na 70 korun, jeho základem je kyselina acetylsalicylová neboli v podstatě lék na bolest Acylpyrin či Aspirin. Nehodí se pro lidi, kteří tyto léky nesnesou. Samaritán se dá koupit za necelých 50 korun za osm sáčků. Tento lék především uklidňuje pálící žáhu – klidně si ho proto dejte i tehdy, když je vám těžko z přemíry jídla. Za pouhých čtyřicet korun můžete mít také dvacet šumivých tabletek přípravku zvaného Vyprošťovák, jehož účinnou látkou je zažívací soda