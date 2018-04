Pomočování dětí: není to jen psychický problém

Jaké informace mají Češi - rodiče i nerodiče - o nočním pomočování dětí, odhaluje jeden z nejnovějších průzkumů společnosti STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 1 048 osob starších patnácti let. Průzkum se uskutečnil v lednu 2008 a zaměřil se na otázky spojené s nočním pomočováním dětí. Kdy začíná být pomočování skutečným problémem? V tom se názory většiny rodičů a lékařů různí.

"Většina lidí si myslí, že noční pomočování by se mělo tolerovat do tří let," prezentuje názory dotázaných Barbora Večerková z agentury STEM/MARK.

Lékaři však mají jiný názor. Pokud se dítě bez přerušení pomočuje do pěti let, lze to považovat za normální. U dítěte staršího pěti let už ale hovoříme o diagnóze a obtíž by se měla řešit s dětským lékařem.

Neléčené pomočování je problém

To, že se problém netýká jen několika málo rodin, dosvědčují statistiky. Podle nich nočním pomočováním trpí až dvacet procent pětiletých dětí. V sedmi letech má obtíže kolem deseti procent dětí, což je stále velké množství. Uvádí se, že až dvě třetiny dětí, které tímto problémem trpí, představují chlapci.

Někteří lékaři uklidňují rodiče, že problém dětského pomočování sám od sebe časem odezní. Dětská lékařka Danuše Hlásenská s tímto tvrzením částečně souhlasí, ale dodává, že do té doby může dítě i celá rodina zažívat opravdové peklo. Pokud se navíc potíže dlouhodobě neléčí, mohou přetrvat až do dospělého věku. To ostatně potvrzují statistiky, které říkají, že primární dětskou enurézou, jak se "noční dětské pomočování" nazývá odborně, trpí i jedno procento populace nad dvacet let.

Lékař skutečně umí dítěti pomoci, potřebuje ale o obtížích vědět. O pomočování se nedozví většinou kvůli studu a bagatelizaci ze strany rodičů.

"Musíme si uvědomit, že na tom má také podíl příliš liberální výchova dětí, konzumní způsob života nebo například to, že děti dlouho nosí suché plenkové kalhotky," domnívá se Hlásenská.

Dodává, že rodiče či laici se domnívají, že jde především o psychický problém dítěte. Skutečnou příčinou je pomalejší dozrávání mechanismů regulujících tvorbu a vylučování moči. Stres a strach jsou ale v tomto ohledu pouze výsledkem problému.

Tipy pro rodiče Pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšení stavu svého dítěte, máme následující tipy: - Chvalte dítě za každou suchou noc.

- Nedovolte dítěti konzumaci kofeinových a šumivých nápojů před spánkem. Zvyšuje se tím totiž nejen produkce moči, ale i dráždivost močových cest.

- Dohlédněte na to, aby se dítě před ulehnutím do postele vymočilo.

- Zapojte dítě do výměny ložního prádla a pyžama. Lépe se mu bude vyrovnávat s problémem.

- Nevybíjejte si na dítěti zlost. Křik a nadávky jsou tabu.

- Pamatujte, že noční pomočování není chyba líných dětí nebo špatných rodičů.

- Budit dítě uprostřed noci, aby se šlo vymočit, nemá dlouhodobě pozitivní efekt na řešení obtíží. Převzato z www.nocvsuchu.cz.

Posměch a šikana

Nápor na dětskou psychiku je při pomočování velmi silný, většinou se tyto děti cítí být méněcennými. Hlásenská ze své praxe dokládá, že pokud nepřijde pomoc včas, roztočí se kolotoč sebeobviňování, uzavření dítěte do sebe a traumat. Okolí na odhalené pomočování reaguje posměchem a v krajním případě i šikanou.

"Ano, jsou děti, které trpí tzv. sekundární enurézou. Jde o noční pomočování, k němuž dochází náhle kvůli psychickým změnám souvisejícím zvláště s rozvodem rodičů nebo nástupem do školy. Těchto dětí je ale oproti primární enuréze podstatně méně," tvrdí Hlásenská.

Rozhodně by ale tato obtíž neměla být zaměňována s primární enurézou nebo pomočováním během dne, kterému se říká inkontinence.

Že může jít o trauma, dosvědčuje příběh devítiletého chlapce, který byl velmi úspěšný v ledním hokeji. Před soustředěním, které se mělo konat o víkendu mimo město, vždy náhle onemocněl, začal zvracet a z cesty sešlo. Poté, co se matka lékaři prořekla, že se chlapec pomočuje, zjistilo se, že nevolnosti souvisejí se strachem, který v chlapci vyvolává představa, že se pomočí mezi ostatními dětmi. Po krátké léčbě následovalo u chlapce rychlé zlepšení stavu.

Jak se dá taková záležitost vlastně léčit? Průzkum ukázal, že většina lidí by dětské noční pomočování řešila úpravou pitného režimu a psychoterapií. Odborníci přitom doporučují hlavně léčbu pomocí léků. Obtíže tak díky správnému postupu mohou zmizet během několika měsíců.

Lékaři varují před samoléčbou, nezbytná je totiž konzultace s dětským lékařem a nefrologem. Postup u každého dítěte je velmi individuální. "Někdy doporučíme léčbu pomocí nosního spreje, jindy - např. u dívek - stačí cviky na posílení pánevního dna," popisuje Hlásenská.