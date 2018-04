Pomocí vibračních přístrojů z reklam nelze zhubnout

Tvrdí to vědci ze státu New York, podle nichž totiž vibrační přístroje skutečně pomáhají tvořit svalovinu a brzdit vznik tukové tkáně. Pomocí vibračních přístrojů na hubnutí známých z televizní reklamy však prý hubnout nelze.

Při laboratorních testech bylo prokázáno, že po patnácti minutách velmi jemných vibrací denně hlodavci přibírali o třetinu méně ve srovnání s těmi jedinci, které vědci vibracím nevystavili.

Jenže levné vibrační pásy z televizní reklamy jsou k ničemu. Podle vědců jsou totiž zapotřebí velmi jemné a smysly téměř nepostihnutelné vibrace. Tento třes totiž napodobuje pohyby svalů potřebné k tomu, aby se z kmenových buněk vytvořila svalovina či kost, a nikoli tuk.

"My jsme nespalovali tuk a nedělali pokusy na obézních myších, z nichž jsme činili hubeňoury. Měli jsme myši, které rostly, a ovlivňovali jejich kmenové buňky, v co se přemění,“ tvrdí autor studie Clinton Rubin ze State University of New York.

Štíhlého vypracovaného těla lze tedy dosáhnout skutečně jen pravidelným pohybem a cvičením. Zmíněné vibrace by mohly pomoci jen těm, kteří nadmíru tuku ještě nemají a jejichž tělo se vyvíjí.