Pomoc, mám pořád ucpaný nos!

Co všechno musí zvládnout nos? Nos je branou, kterou do organismu neustále proudí vzduch. Má dokonce pět různých funkcí. • Filtrace

Nos zachycuje prachové částice a filtruje je, aby nezatěžovaly plíce. Prach se zachytává na chloupcích v nose a dále na řasinkách nosní sliznice. S hlenem se pak dostává do trávicího ústrojí. • Ohřívání vzduchu

Vzduch se ohřívá na tělesnou teplotu od prokrvené sliznice, příslušné partie navíc zvětšují nebo zmenšují svůj objem tak, aby se vzduch mohl ohřát správně. • Zvlhčování vzduchu

Hlenovitý povrch nosní sliznice se zároveň odpařuje a tak zvlhčuje vzduch proudící do plic, čímž brání vysušování dolních cest dýchacích. • Čich

Nos se výrazně podílí na vnímání chuti. Jazyk totiž zachycuje jen čtyři chutě - sladkou, slanou, hořkou a kyselou - a všechny ostatní chutě tvoří nos díky vůni jídla vloženého do úst. • Obranná funkce

Sliznice nosu se jako první dostává do styku se zevními škodlivinami, může jít o alergeny, bakterie či viry a další cizorodé látky. Právě v nose vzniká přecitlivělost, která může později vést k alergii. V nosní sliznici působí obranné mechanismy zvané imunoglobuliny, které cizorodé látky likvidují.