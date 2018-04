Pomoc, jsem moc hubená. Jak si vyčarovat křivky?

Vy, kterým příroda nebo sport nadělily štíhlou až chlapeckou postavu, v očích ostatních žen nemáte žádný problém a ani nárok si stěžovat v obchodech s módou. Vzhledem k tomu, že naši obchodníci se ještě nerozhlédli kolem sebe a zásobují české a moravské obchody velikostmi 34 až 40, můžete si vybírat, co hrdlo ráčí.

Teoreticky by vám ani nemělo vadit, že stejní obchodníci si ještě nevšimli, že většině žen vepředu něco roste, a neobjednávají košile a šaty se záševky na prsa. Jenže tak prosté to není.

Kosti, zahalte se

Velmi mladých dívek se tento problém netýká, ty většinou ještě netouží hýřit ženskými křivkami a za svou hubenost jsou vděčné. Jakmile ale překročíte čáru do dospělosti, je čas na školení "Jak si přidat kila na těch správných místech".

V podstatě vám prospějí všechny módní prvky, které jsou ženám při těle zakázané: vodorovné pruhy, skládaná nebo řasená látka, světlé barvy, volány, úpletové materiály a tlusté pleteniny, jenom musíte pokaždé nějak zdůraznit pas. Nejlépe širokým a barevně odlišeným páskem. Jinak dopadnete jako chlapec navlečený do tatínkova obleku – bude to velké, ale beztvaré.

Nejdůležitější je kvalitní střih. U šatů, u košil, u kabátů. Ale i u triček, protože vy si klasická rovná sportovní trička moc dovolit nemůžete. Vyžehlí vám hruď dorovna a jsme zpátky u malého chlapce.

U nejoblíbenější součásti šatníku moderní ženy, u džínů, je to složitější.

Protože se pořád nosí bokové, u kterých pas zkrátka nezdůrazníte, věnujte pozornost tvaru kapes a jejich barevnému lemování. Na zadku by pokud možno kapsy neměly být vůbec, ty vepředu by měly být šikmé a volte spíš světlejší denim a širší nohavice.

X není neznámá

Ať už pátráte po slavnostním nebo každodenním oblečení, hlídejte si, aby mělo siluetu velkého písmene X. Sukně do zvonu, košile a saka se zdůrazněnými rameny, šaty projmuté v pase. Pokud proužky, tak šikmé, když pruhy, tak vodorovné. Barevně se odvažte a vyhýbejte se černé, její blahodárný efekt přenechte buclaté většině.