Čtenářský recept: Pomerančový koláč

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 8 porcí

4 vejce

250 g cukru

100 g kukuřičné mouky

200 g hladké mouky

200 ml černého piva

50 ml kysané smetany

lžíce měkkého másla

1 prášek do pečiva

strouhaná kůra z 1 pomeranče

3 lžíce cukru moučky

šťáva z 1 citronu/pomeranče

lžíce vody

1. Ve šlehači ušleháme vejce s cukrem do husté pěny. Ke konci šlehání zašleháme máslo, snížíme obrátky a přilijeme pivo, kysanou smetanu, oba druhy mouk a prášek do pečiva. Nakonec nasypeme do směsi strouhanou pomerančovou kůru a promícháme.

2. Kulatou dortovou formu o střední velikosti vymažeme dno i boky máslem a vyložíme papírem na pečené. Těsto nalijeme do formy, uhladíme a dáme ho péct do trouby vyhřáté na 180 °C (pečeme cca 45 minut).

3. Hotový koláč necháme na mřížce vychladnout a poté jeho povrch pomažeme připravenou polevou (moučkový cukr třeme s vodou a citronovou/pomerančovou šťávou) a necháme zaschnout.

4. Vláčný zákusek poté nakrájíme na řezy a podáváme i odpůrcům piva.