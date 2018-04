Marmeláda i polévka. Pomerančové recepty, co vás napumpují vitaminem C

Krevetový salát s čekankou a dresingem z pomeranče a vlašských ořechů

podle receptu šéfkuchaře Nordsee

Ingredience (4 osoby):

160 g tygřích krevet

100 g jogurtu (1,5 % tuku)

100 g crème fraîche

1 středně velký pomeranč

2–3 hlávky čekanky (podle velikosti)

12 polovin vlašských ořechů

citronová šťáva

sůl

pepř

chilli

cukr

Postup:

1. Omyjte hlávky čekanky. Ponechte si z ní jeden list na dekoraci každé porce, zbytek nakrájejte na plátky asi 1 cm široké.

2. Pokapejte citronovou šťávou, abyste předešli zhnědnutí. Oloupejte pomeranč a odstraňte z něj bílou dřeň. Opatrně rozdělte na dílky, jeden dílek na každou porci si odložte na dekoraci, ze zbytku vymačkejte šťávu do sklenice. Na dekoraci každé porce si též ponechte jednu polovinu ořechu, zbytek nahrubo nakrájejte. Nakrájené ořechy, pomerančovou šťávu, jogurt a crème fraîche smíchejte do dresingu, dochuťte pikantním kořením. Poté vmíchejte krevety a nakrájenou čekanku. Nakonec opatrně vmíchejte odšťavněné dílky pomeranče.

3. Salát podávejte ve skleněných miskách či na středně velkých talířích s polovinou ořechu, dílkem pomeranče a čekankovým listem.



Mrkvová raw polévka s pomerančovou šťávou

Podle receptu vitariánského občerstvení bistRAWveg

Ingredience na 3 porce (900 ml):

180 g mrkve

2 velké pomeranče

100 g kešu ořechů

10 g čerstvého zázvoru

320 ml vody

20 g žluté cibule

3⁄4 lžičky mořské soli

špetka chilli

petrželka na ozdobu

Postup:

1. Kešu ořechy namočíme na 2 hodiny do vody

2. Když jsou ořechy dostatečně namočené, slijeme z nich vodu a spolu s dalšími ingrediencemi rozmixujeme dohladka

3. Na talíři polévku ozdobíme petrželkou

Kachna na pomerančích je osvědčeným trumfem restaurací i šikovných kuchařů a kuchařek:

VIDEO: Jak připravit kachnu na pomerančích, 600 let starou klasiku

Holandské pomerančové cupcakes

Na cca 12 kousků

Těsto:

130 g rostlinného tuku či másla

130 g cukru krupice

3 vejce

60 ml mléka

195 g hladké mouky

špetka soli

1,5 lžičky kypřícího prášku

pomerančová kůra z jednoho velkého pomeranče

šťáva z půlky pomeranče

Krém:

250 g rostlinnýho tuku či másla

190 g cukru (moučka)

50 ml mléka

75 g bílé čokolády

30 ml smetany (33%)

1 pomeranč

Pomerančová poleva:

100 ml šťávy z pomeranče

100 g cukru krupice

Postup:

Předehřejeme troubu na 175 ̊C. Rostlinný tuk vyšleháme spolu s cukrem do hladké, nadýchané pěny. Přidáme postupně vejce a vše důkladně prošleháme. Vedle v misce si smícháme mouku, prášek do pečiva a sůl. Celou směs prosejeme přes sítko a postupně ji zapracujeme spolu s mlékem a najemno nastrouhanou pomerančovou kůrou do vyšlehané směsi. Ingredience přidáváme střídavě, mixujeme na nižší rychlost a po menších částech. Vždy začínáme a končíme suchou směsí. Nakonec opatrně vmícháme šťávu z půlky pomeranče. Hladké těsto rovnoměrně rozdělíme do muffinového plechu, vyloženého papírovými košíčky. Pečeme 17 až 20 minut.

Postup krém:

Na krém si vyšleháme změklý rostlinný tuk s moučkovým cukrem do hladkého krému. Postupujeme tak, že na dno umístíme do jedné části rostlinný tuk a do druhé nasypeme moučkový cukr, který zalijeme a promícháme s vlažným mlékem. Poté začneme vše šlehat do hladké pěny. Smetanu s kousky bílé čokolády rozpustíme v kastrůlku, dokud nám nevznikne hladká hmota. Pak necháme vychladnout. Nakonec do krému přidáme vychladlou čokoládu. Přidáme najemno nastrouhanou pomerančovou kůru z jednoho pomeranče a opatrně vmícháme šťávu z jednoho pomeranče. Necháme v lednici chvíli zchladit.

Pomerančová poleva:

Mezitím si v kastrůlku svaříme šťávu z jednoho pomeranče a krupicovým cukrem do zhoustnutí (zůstane nám lesklá, hustá poleva).

Upečené cupcakes zdobíme připraveným pomerančovým krémem, který dozdobíme oranžovými lentilkami a pokapeme pomerančovou polevou.

Pomarančová marmeláda

Podle receptu Sabiny Kmecové z Nebespán café & apartments



Ingredience:

6 – 8 větších pomerančů

krupicový cukr (cca 1,5 kg podle chuti)

citrusový pektin

lusk pravé vanilky

Postup:

1. Oloupejte kůru z jednoho pomeranče na velmi tenké proužky (pokud nemáte bio pomeranče, kůru předtím důkladně očistěte kartáčkem). Kůru dejte do hrnce, zalijte vodou, aby byla úplně ponořená, zasypte cca 300 g cukru a nechte povařit, dokud se tekutina z větší části neodpaří. Kandovanou kůru použijete následně do marmelády.

2. Oloupejte ostatní pomeranče, odstraňte případně pecky. Polovinu pomerančů rozmixujte v mixéru na jemno. Druhou polovinu nakrájejte na kostičky.

3. Přendejte obojí do hrnce, přidejte k dužině kandovanou kůru a přiveďte k varu. Do misky odsypte cca 150 g cukru (na smíchání s pektinem) a zbylý cukr rozmíchejte ve směsi, dokud se nerozpustí. Množství cukru je zcela na vás, jak chcete mít marmeládu sladkou. Vařte cca 20 minut, občas promíchejte a dávejte pozor, ať vám nevypění ven z hrnce.

4. Nyní je čas na přidání pektinu. Na 1 kg (= přibližně 1 litr) směsi je potřeba 7 g pektinu. V misce s trochou cukru smíchejte potřebné množství pektinu. Vmíchejte metličkou do mírně bublající směsi a povařte cca 5 minut. Na závěr přidejte naškrábanou vanilku. Kápněte marmeládu na malý talířek a dejte do lednice vychladnout. Neměla by po talíři stékat.

5. Hotovou marmeládu vložte do čistých suchých sklenic, zašroubujte a obraťte víčkem dolů (nechte je v této poloze až do vychladnutí). Pro jistotu můžete ještě sterilovat. Nejlépe v troubě na plechu s trochou vody při teplotě devadesát stupňů zhruba třicet minut.



Tip: “Marmelády z citrusů jsou především anglosaskou doménou. Neobvyklé chutě v sobě spojují sladkost a nakyslost s mírnou hořkostí. Tu naší pomerančovou marmeládu jsme zjemnili pravou vanilkou. Hodí se na chléb, palačinky nebo ji vyzkoušejte na toustíku s plátkem kvalitního ementálu,” radí Sabina Kmecová.