Pomerančové chutě: na dortu i na masu

Co o pomerančích ještě nevíte * Věděli jste, že kromě sladkých pomerančů, které běžně v obchodech kupujeme, existuje také jejich trpká varianta? Z ní se vyrábí známý likér curacao. * Pomerančovník je nejrozšířenějším citrusovým stromem na světě. * Pomeranče se do Evropy dostaly před pěti sty lety, kdy je přivezli ze svých cest Portugalci. * Oranžové plody obsahují celých 90 procent vody a deset procent tvoří ovocný cukr. * Pomeranče se zpracovávají nejen do podoby džusů a šťáv, ale vyrábí se z nich také džem. Do něho se zpracovává jak dužina, tak aromatická kůra. * Do receptů, ve kterých se zpracovává pomerančová kůra, používejte raději chemicky neošetřené pomeranče. Koupíte je v obchodech se zdravou výživou.