Pomazánky, které zvládne i začátečník

Mrkvová pomazánka

Příprava: 15 minut

Pro 4 osoby

* 250 g karotky

* 1 lžíce panenského olivového oleje

* 1 lžíce citronové šťávy + podle chuti na dochucení

* 1 lžička přírodního cukru nebo medu

* sůl a mletý pepř

* 150 g lučiny

* 2 snítky kopru

1. Karotku oloupeme, nastrouháme na jemno a v míse promícháme s olivovým olejem, citronovou šťávou, cukrem nebo medem, trochou soli a pepře. Vmícháme lučinu a část nasekaného kopru, dobře promícháme a podle chuti dochutíme solí a citronovou šťávou. Lučinu nahraďte žervé nebo tvarohem.

Tip

Strouhanou mrkev můžete také dochutit vinným octem, kopr nahradit usekanou cibulkou a pažitkou a promíchat s trochou majonézy. Podobně můžete připravit pomazánku z orestované mrkve na olivovém oleji a nebo krátce povařené či podušené a rozmačkané nebo rozmixované mrkve.

Vajíčková pomazánka

Příprava: 10 minut + 10 minut vaření

Pro 4 osoby

* 6 vajec

* 150 g jemně strouhaného tvrdého sýra, např. gouda

* 4 lžíce bílého hustého jogurtu

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1-2 lžičky ostřejší hořčice

* 1 malá cibule, najemno

* sůl a čerstvě mletý pepř

* snítka tymiánu

1. Vejce vložíme do studené osolené vody, uvedeme k varu a uvaříme natvrdo (8-10 min.). Uvařená vejce zchladíme pod proudem studené vody, oloupeme, rozpůlíme a bílky posekáme najemno.

2. V míse rozmačkáme vidličkou uvařené žloutky, jemně strouhaný sýr, vmícháme jogurt, citronovou šťávu, hořčici, jemně usekanou cibulku, bílky a podle chuti osolíme a okořeníme pepřem a tymiánem. Podáváme na čerstvém chlebu.

Tip

Vejce pro změnu promíchejte s měkkým sýrem a majonézou a dochuťte lžičkou kremžské hořčice.

Tvarohová ředkvičková pomazánka

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 250 g měkkého tvarohu

* 2 lžíce smetany

* 1 svazek ředkviček

* 1 mladá kedlubna nebo 2 stonky řapíkatého celeru

* 1 svazek cibulky s natí

* 2 vejce uvařené natvrdo

* svazek pažitky

* snítka libečku

* sůl a čerstvě mletý pepř

1. Zeleninu omyjeme, očistíme a kedlubnu nebo řapíkatý celer oloupeme. Všechnu zeleninu nakrájíme najemno, kedlubnu a ředkvičky můžeme nastrouhat. Tvaroh vyšleháme se smetanou, vmícháme připravenou zeleninu, omytou a usekanou pažitku a libeček a podle chuti osolíme a opepříme. Nakonec vmícháme nadrobno pokrájená natvrdo uvařená vejce.

Tip Tvaroh zaměňte za lučinu nebo žervé a do pomazánky přidejte trochu pomazánkového másla nebo nastrouhané nivy.

Škvarková pomazánka

Příprava: 10 minut + 3-4 hodiny škvaření + doba na zchladnutí

Na jednu sklenici o obsahu 0,75 l

* 1 000 g syrového vepřového sádla

* trochu světlého piva nebo vody na podlití, asi 300 ml

* sůl a mletý pepř

* pár lístků rozmarýnu

* 1 velká cibule, najemno

1. Omyté a osušené sádlo nakrájíme na kostičky o hraně asi 1-3 cm, podle toho, jak chceme mít velké škvarky. Nakrájené sádlo vložíme do kastrolu se silnějším dnem, neměl by být úplně plný, podlijeme trochou piva nebo vody, aby se ze začátku sádlo lépe rozpouštělo, a zahříváme a škvaříme na sporáku při mírné teplotě. Při vyšší teplotě by sádlo dostalo nepříjemný zápach, při příliš nízké by naopak bylo moc nevýrazné a chuťově neutrální a mělo by i nižší trvanlivost.

2. Během škvaření obsah nádoby promícháváme, především zpočátku, aby se sádlo nepřipalovalo. Sádlo je vyškvařené, když škvarečky vystupují k hladině a sádlo již nepění. Stáhneme z ohně a necháme chvíli chladnout, během chladnutí sádlo občas promícháme. Škvarečky vybereme cedníkem a v míse ochutíme solí a pepřem a promícháme s usekanými lístky rozmarýnu. Na části vyškvařeného sádla osmahneme dozlatova jemně pokrájenou cibulku a vmícháme ji ke škvarečkům. Škvarky pak zalijeme zbylým sádlem a necháme ztuhnout.

Tip

Vychladlé ztuhlé sádlo uchovávejte přikryté na suchém, tmavém místě ideálně v kameninové nádobě. Čisté sádlo pro delší uchování nesolte ani jinak nedochucujte, má tak delší trvanlivost a širší způsob využití v kuchyni.

Pomazánka z vařených brambor a syrečků

Příprava: 15 minut + 20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 200 g olomouckých tvarůžků

* 200 g brambor, neoloupaných

* 1 lžička kmínu

* 1 malá cibule, najemno

* 150 g měkkého tvarohu

* 50 g másla

* 50 ml mléka

* sůl a čerstvě drcený pepř

* nasekaná pažitka k podávání

1. Brambory omyjeme kartáčkem a uvaříme v osolené vodě s kmínem ve slupce doměkka. Brambory slijeme a necháme chvíli vychladnout. Potom je oloupeme a rozmačkáme nebo nastrouháme a promícháme s lžící másla. Přidáme nastrouhané olomoucké tvarůžky,jemně pokrájenou cibulku, mletý pepř, osolíme a promícháme.

2. Tvaroh vyšleháme se změklým zbylým máslem, solí a mlékem na hladký krém. Pomazánku spojíme s tvarohovou směsí a podáváme na chlebu posypané pažitkou a čerstvě drceným pepřem.

Tip

Brambory můžete vynechat a přidat více tvarohu a másla. Olomoucké tvarůžky by měly být dobře vyzrálé.

Salámová pomazánka s bylinkami

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 250 g šunkového salámu

* 100 g másla

* 70 g lučiny

* 50 ml smetany

* sůl a mletý pepř

* špetka sladké mleté papriky

* celozrnný chléb k podávání

* čerstvá zelenina a bylinky na oblohu

1. Šunkový salám velmi jemně umeleme nebo rozmixujeme. V míse vyšleháme změklé máslo a postupně do něj zašleháme salám, lučinu, špetku mleté papriky a podle potřeby přiléváme smetanu a našleháme do pěny. Ochutíme solí a pepřem. Pomazánku podáváme s pečivem a čerstvou zeleninou nebo ji můžeme podávat jako náplň do syrové zeleniny, se sýrem apod.

Tip

Do pomazánky můžete přidat velmi jemně pokrájenou cibuli a vynechat lučinu a přidat více másla. Použijete-li pomazánkové neochucené máslo, vynechejte smetanu. Šunkový salám můžete nahradit dušenou vepřovou či jinou šunkou.