VIDEO: Manželé přizvali do vztahu kamarádku, ve třech jsou šťastnější

„Všichni spíme v jedné velké posteli. Sexuálně je to zajímavé. Otevřeli jsme náš vztah, manželství i ložnici. Děláme všechno. Co se týká dětí, tak nám to pomáhá. Jeden je hlídá a dva si užívají,“ sdělila DeAnna.



„V našem vztahu si samozřejmě závidíme. Žárlíme na sebe. Ale je to mezi námi, závidíme si vzájemně. Ne ve špatném smyslu. Já Melisse závidím, že je mladá, krásná a nemá děti,“ pokračovala DeAnna, která porodila dceru a syna. Melissa žádné potomky nemá a ani je nechce. Prý je šťastná, že se může starat o děti DeAnny a Mannyho.



Manželé už ji dokonce společně požádali o ruku. „Vzali mě na most u promenády a bylo to velice romantické. Zničehonic mi řekli, že mě milují a chtějí se mnou strávit zbytek života. Normální žádost o ruku. Oba mi dali prstýnek a zeptali se mě, jestli s nimi strávím zbytek života,“ svěřila se Melissa, která je dlouholetou DeAnninou kamarádkou.

Přátelství prý přerostlo v lásku a už si nedokáží představit, že by byly bez sebe. „Melissa je pro mě prostě mou manželkou a Manny je mým manželem. Cítím to tak,“ svěřila se DeAnna.

Zákony na Floridě nepodporují polygamii, ale Manny by si Melissu přeci jen rád vzal. Miluje manželku i Melissu. Všichni tři jsou prý spolu nesmírně šťastní a klape jim to. Navíc jsou spokojené i jejich děti. „Máme dvě maminky a je to super,“ sdělila jejich dcera.