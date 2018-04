Manželská dvojice by si chtěla „vzít“ svou milenku, včetně adopce dětí

Vztah Michelle a Matthewa začal podobně jako většina jiných. „Když jsem se poprvé seznámila s Matthewem, tak ani jeden z nás neměl tušení, že by se mu líbil polyamorický vztah. Nenapadlo nás to, dokud jsme nebyli svoji. Náš vztah byl vždycky neskutečně silný, ale řekli jsme si, že kdybychom přidali ještě někoho dalšího, mohla by to být zábava,“ svěřila se Michelle Catanová deníku DailyMail.



Láska na první pohledy

Manželé se s Courtney seznámili přes internetovou seznamku poté, co se shodli, že by třetí osoba mohla vnést do jejich života trochu čerstvého větru. Na její profil narazila jako první Michelle, začala si s ní psát a brzy se všichni tři sešli na společné schůzce. Na té se do ní prý Michelle i její manžel Matthew (32) okamžitě zamilovali.



Vztah ve třech od té doby podle slov všech zúčastněných jenom vzkvétal a po sedmi měsících přizvali Michelle s Matthewem svou milenku i ke společnému bydlení se syny Dariem a Anthonym. Courtney se dokonce vzdala zaměstnání a stala se ženou v domácnosti, aby měla co nejvíce času na děti, zatímco Michelle i Matthew oba pracují ve finančním sektoru. Courtney si již také oficiálně změnila své příjmení na Catanová jako zbytek „rodiny“ a trojice plánuje svůj netradiční vztah ještě více zlegalizovat, přestože svazek tří osob je samozřejmě nemožný. Courtney proto chce požádat o oficiální potvrzení statutu „spolurodiče“, který se nově používá v USA a některých dalších zemích v případech rozvedených rodin a druhých partnerů rodičů.



Dvě mámy a táta v jedné domácnosti

Tříletý a osmiletý chlapec prý již nyní oslovují Courtney „mami“ a chápou ji jako svou druhou mámu. „Až budou starší, vysvětlíme jim to otevřeně, proč mají dvě mámy. Teď si ale myslí, že jsou nejšťastnější děti na světě, protože mají tři rodiče,“ domnívá se Michelle a dodává, že o rodinné situaci s chlapci mluvili, ale nezacházeli do podrobností.



Trojice spolu sdílí jedno manželské lože a shodně tvrdí, že v jejich vztahu nenajdete ani špetku žárlivosti. Svůj čas se snaží trávit společně ve třech, ale i ve dvojicích tak, aby si nikdo nepřipadal odstrčený. Matthew přitom hrdě prohlašuje, že obě ženy miluje stejně.



„Přestože jsou lidé k polyamorickým vztahům skeptičtí, probíhají mnohem snáze, než byste si asi představovali. Lidé si často myslí, že jsme v otevřeném vztahu a spíme, s kým chceme, ale tak to není,“ vysvětluje Matthew. Trojice se proto ráda stýká s lidmi s podobnými vztahovými uspořádáními, se kterými někdy chodí na „trojité rande“.



Milenecká trojice plánuje uspořádat v létě alespoň neoficiální ceremonii pro přátele a rodinu, při které by si mohli vzájemně slíbit věrnost a oslavit svou netypickou lásku.