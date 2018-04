Polovina nádorů vzniká kvůli rodičům

Desatero zdravě žijící rodiny Chraňte sebe i své blízké. 1. Jednoduchými zásahy do životních návyků rodiny lze snížit rizika onemocnění rakovinou skoro na polovinu.

2. Účinná prevence začíná už v dětství. Týká se nejen rakoviny, ale též infarktů, mozkové mrtvice, alergií a dalších onemocnění.

3. Rozhodně nekuřte a veďte k nekuřáctví své děti. Špatný příklad je pro ně svůdný zejména v pubertě.

4. Nezbytnou denní součástí zdravého života rodiny je pohyb a sport. Přibývá obézních dětí, protože jim chybí dostatek fyzických aktivit.

5. Nepřejídejte se! Omezte spotřebu živočišných tuků, cukru a soli. Před tmavými masy dávejte přednost drůbeži a rybám. Salámy, slaninu, uzená a grilovaná jídla jezte jen výjimečně.

6. Podstatně obohaťte jídelníček o ovoce, zeleninu a vlákninu.

7. Přílišné opalování, zvláště na poledním slunci, škodí kůži a může být příčinou zhoubných nádorů. Chraňte před slunečními paprsky zvláště děti.

8. Mějte na paměti, že očkování proti žloutence typu B chrání před některými druhy rakoviny.

9. Dcery od 9 let je vhodné očkovat proti viru HPV, způsobujícímu rakovinu děložního čípku.

10. Dospělí členové rodiny by se měli zapojit do bezplatných screeningových programů, zejména mamografických vyšetření proti rakovině prsu (ženy od 45 let) a tzv. kolonoskopie zjišťující výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku (muži i ženy nad 50 let).