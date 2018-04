Polovina mladých žen chce raději velká prsa než vyšší IQ

Zapomeňte na eufemistické poučky, že krása vychází zevnitř. Hlavní je mít velká prsa. Alespoň podle průzkumu britského slevového webu, který má k dispozici odpovědi od více než tisícovky dívek a žen ve věku od 18 do 25 let.

Vyměním IQ za prsa

Na otázku, co by zvolily, kdyby si musely vybrat mezi vyšším IQ a větším poprsím, totiž téměř polovina z nich hlasovala pro bujný dekolt. Čtvrtina z nich navíc tvrdí, že větší poprsí by jim do života přineslo více štěstí a dokonce 60 % mladých žen vyjádřilo přesvědčení, že by díky větším ňadrům měly větší úspěchy u mužů.

Jen třiačtyřicet procent mladých žen si přitom myslí, že muže zaujme spíš vysoké IQ než velká prsa. Stejný počet mladých žen by inteligenci vyměnil za dokonalou postavu.

Za důležitý považují mladé ženy svůj vzhled i z hlediska pracovního uplatnění. Téměř polovina dotázaných má za to, že atraktivita jim může zajistit lepší kariéru.

Továrny na krásu

"Na to, jak ženy vypadají, se zaměřují celá průmyslová odvětví," upozorňuje podle listu Daily Mail britská feministka Kat Banyardová z organizace UK Feminista. "Od útlého věku jim okolí dává najevo, že záleží víc na tom, jak vypadají, než jaké jsou a co dělají."

Tato data podle ní jasně dokazují, že mladé ženy stále nesnášejí svá těla. "Důsledkem tohoto trendu jsou pak problémy jako poruchy příjmu potravy nebo zbytečné plastické operace," dodává Banyardová.

Odborníci navíc upozorňují, že na vině je posedlost dokonale vyhlížejícími celebritami. Pro mladé dívky jsou totiž důkazem, že krása a úspěch jdou ruku v ruce a že jediné, co jim může zajistit lepší budoucnost, je absolutně dokonalý vzhled.

