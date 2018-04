Polovina kardiaků má problémy s erekcí

Z těchto pětapadesáti procent jich 44 procent neudržuje pravidelné sexuální vztahy a 26 procent vůbec žádné, podotýkají lékaři.

Kardiolog Massimiliano Basso dospěl k těmto závěrům po průzkumu mezi svými pacienty. Do jeho ankety se zapojilo 66 pacientů od třiceti do pětasedmdesáti let.

"Když kardiolog hovoří se svým pacientem, zajímá se o jeho fyzickou aktivitu, léčbu, stravování a o vše, co by mohlo prodloužit jeho život," prohlásil lékař.

"Nikdy ale nepoloží otázku, která by se týkala sexuálního života jeho pacienta. Lékaři by měli brát zřetel na sexualitu svých nemocných, protože ta představuje významný prvek kvality jejich života," podotkl.

Zároveň má ale Basso za to, že pacient by si nikdy neměl říkat: "Žádný sex, jsem kardiak." Místo toho by si měl opakovat: "Sex ano, protože jsem kardiak."