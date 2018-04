Ochutnejte skvělé polévky od Romana Pauluse, kluků v akci nebo Dity P.

Gulášová podle Tomáše Kaliny (Hotel Yasmin)

Suroviny na 10 porcí:



Polívková smršť

Až do 1. února v prostorách pěší zóny Anděl na Praze 5 máte příležitost ochutnat polévky podle těchto receptů přímo od slavných kuchařů.

Koupí polévky zároveň podpoříte provoz centra odborné péče pro osoby po mozkové příhodě a úrazech hlavy ERGO Aktiv. Více zde.

300 g hovězího zadního masa na malé kostičky

120 g jemně nakrájené cibule

30 g mleté papriky

1 dcl slunečnicového oleje

3 l vývaru (hovězí nebo zeleninový), v horším případě vodu

120 g hladké mouky

500 g brambor na malé kostičky

Sůl

Pepř

Čerstvá majoránka

Česnek čerstvý

Na rozehřátém oleji (2/3 množství) orestujte cibuli do růžova, pak přidejte maso a také krátce orestujte, pak přidejte mletou papriku, jen párkrát promíchejte a zalijte 1/3 připravené vody/vývaru. Maso duste dokud není takřka měkké. Dejte vařit brambory v osolené vodě. Do rozehřátého zbytku oleje vsypejte mouku a lehce orestujte, na takto připravenou zásmažku přilijte zbytek vody nebo vývaru a nechte pomalu důkladně vařit alespoň hodinu. Během vaření přidejte sůl, česnek a odvar z uvařených brambor. Nakonec smíchejte polévku s měkkým masem, bramborami a přidejte čerstvou majoránku, ještě asi 10 minut vše povařte, popřípadě dochuťte solí.



Dršťková po staropražsku podle Filipa Sajlera (Perfect Canteen) a Ondřeje Slaniny (Chateau St. Havel)

Suroviny na 10−12 porcí:



Dršťková polévka podle Kluků v akci

1,5 l vývaru

1 l vody

50 g sádla

30 g slaniny

2 cibule

50 g hladké mouky

400 g drštěk

200 g šunky od kosti

česnek

majoránka

sůl

pepř

muškátový oříšek

250 ml smetany



Do kastrolu dáme sádlo, jemně nakrájenou slaninu, rozškvaříme, vložíme

nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou, zasmahneme, zalijeme vývarem,

přidáme uvařené nakrájené dršťky, šunku, ochutíme kořením, krátce

povaříme a na závěr zjemníme smetanou.

Ovarová s kroupami podle Davida Kaliny (Restaurace Mincovna)

400 g vepřového masa (můžeme použít koleno, hlavu, lalok, jazyk)

100 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer)

50 g trhaných krupek nebo krup

1 cibule

4 kuličky černého pepře

2 kuličky nového koření

2 bobkové listy

2 stroužky česneku

sůl a majoránka na dochucení

Maso dobře očistíme a společně s cibulí, celým černým pepřem, novým kořením a bobkovým listem vložíme do studené vody. Zvolna vše vaříme dvě až dvě a půl hodiny, dokud není maso měkké. Polévku přecedíme, pokud je hodně mastná necháme chvíli ustát a tuk z povrchu sebereme. Do polévky přidáme na kostičky nakrájenou kořenovou zeleninu společně s prolisovaným česnekem a povaříme do měkka. Dále přidáme krupky, které jsme uvařili zvlášť a pokrájené uvařené maso. Nakonec polévku dochutíme majoránkou a solí.

Topinamburový krém podle Romana Pauluse (Radisson Blue Alcron)

Topinamburový krém podle Romana Pauluse

0,5 kg cibule



2 kg topinambur



0,3 kg brambor



0,5 kg másla

5 l kuřecího vývaru

1,5 l čerstvé smetany

1x menší svazek tymiánu

sůl

pepř

Postup:

Očištěný topinambur překrájíme na menší kousky a společně s cibulí a čerstvým tymiánem zpěníme na másle. Zalijeme dobrým kuřecím vývarem, přivedeme k varu. Potom přidáme brambory, kterými polévku zahustíme. Nakonec přidáme čerstvou smetanu, podle chuti dosolíme a dopepříme. Vše se s čerstvým máslem vymixuje a přecedí přes jemný cedník.

Podáváme s ragú, které si připravíme z uvařeného topinamburu, chřestu a cherry rajčátek.

Bramboračka podle Dity P.

Bramboračka podle Dity P.

2 hrsti sušených hub

4 středně velké brambory, oloupané a nakrájené na kostky

2 mrkve; 1 v celku, 1 nakrájená na kostky nebo kolečka

1 celý celer, oloupaný a přepůlený

1 celá cibule, oloupaná

1 menší petržel, oloupaná a nakrájená nadrobno

sůl a pepř

1,5 l zeleninového nebo kuřecího vývaru

50 g másla

50 g mouky

majoránka podle chuti

2 stroužky česneku

1 vejce

čerstvá petržel

Houby dáme do kastrůlku, zalijeme asi půllitrem vody a necháme chvíli povařit. Do velkého hrnce dáme vařit všechnu zeleninu a vývar. Přidáme předvařené sušené houby i s vodou, ve které se vařily. Necháme vařit tak čtvrt hodiny a mezitím si uděláme jíšku – rozehřejeme v kastrůlku máslo, přidáme mouku a mícháme dozlatova. Ještě horkou jíšku vlijeme do vařící polévky, osolíme, opepříme a přidáme majoránku.

Nakonec vyndáme z polévky celer, cibuli i celou mrkev. Přidáme prolisovaný česnek a do bramboračky přes vidličku rozklepneme vejce. Přidáme hrstku čerstvé petrželky a je hotovo.

Orientální polévka s kardamonem a dýňovými noky podle Jiřího Štifta (Spiced Restaurant Bar Hotel Mandarin)

1 dýně (ideálně tzv. máslová), oloupaná a nakrájená na 10 cm kousky

mletý sušený kardamom

mletý sušený koriandr

olivový olej

1 cibule

2 stroužky česneku

1 l kuřecího vývaru

200 ml kokosového mléka

1 lžíce medu

100 ml smetany

sůl

Na dýňové noky:

200 g máslové dýně, oloupané a uvařené doměkka ve vodě s celou skořicí

½ svazku čerstvého koriandru

1 vejce

hladká mouka dle potřeby

sůl a pepř

1 kávová lžička prášku do pečiva

olej na smažení

Na dokončení:

špenátové listy

máslo, sůl, pepř

dýňová semínka opečená nasucho na pánvi

Oloupanou dýni na polévku okořeníme kardamomem a koriandrem, pokapeme olivovým olejem, upečeme v troubě při 160 °C do měkka. Na olivovém oleji zpěníme pokrájenou cibuli a česnek, přidáme pečenou dýni, lehce orestujeme a zalijeme kuřecím vývarem. Uvedeme k varu a pomalu vaříme asi 10 minut, rozmixujeme, přidáme kokosové mléko, smetanu, sůl a případně trochu medu a scedíme přes jemný cedník. Před podáváním řádně vymixujeme. Na dýňové noky vařenou dýni prolisujeme, nebo rozmačkáme na pyré a smícháme s ostatními surovinami. Připravíme těsto stejně husté jako třeba na bramboráky. Lžící tvarujeme dýňové noky, které smažíme v oleji. Na pánvi s máslem prohřejeme sušená dýňová semínka a přidáme špenátové listy, ochutíme solí a pepřem a necháme je na horké pánvi jen krátce zavadnout. Do polévkového talíře dáme nejprve okapané špenátové listy, na ně položíme smažené noky z dýně a podlijeme napěněnou dýňovou polévkou.

Teplá vichyssoise podle restaurace Žlutá pumpa

V létě se podává studená až podchlazená na ledu. V chladných měsících skvěle zahřeje a zasytí její teplá varianta.

Ingredience zhruba na 4 - 6 porcí:

125 gramů celeru

125 gramů pórku

250 gramů brambor

3/4 litru kuřecího nebo telecího vývaru

čerstvý mletý bílý pepř

strouhaný muškátový oříšek

100 ml smetany ke šlehání

1 lžíce nasekané pažitky

Celer, pórek a brambory nakrájíme na malé kousky a na mírném ohni uvaříme v přichystaném vývaru do měkka. Rozmixujeme v mixéru a přidáme smetanu. Polévku dochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem a vmícháme pažitku.

