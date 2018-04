Polívka, Weiss a další slavní Češi přejí ženám k MDŽ

Jan Přeučil, herec: „Přál bych každé ženě, aby si uvědomovala svoji krásu, svůj půvab a mateřství. A také bych přál, aby každý muž uměl tyto věci na své ženě oceňovat.“

Petr Jákl, režisér: „Všem ženám bych přál, aby byly spokojené samy se sebou. Když je člověk se sebou spokojený, je pak spokojené i jeho okolí. Zdravé sebevědomí se množná trochu podceňuje, ale myslím, že je to dost důležitá věc. Také bych jim přál, aby případné problémy braly méně dramaticky a pokud možno s větším nadhledem. Můj táta mi vždycky říkal: Když nejde o život, jde o... A myslím, že na tom něco je.“

Bolek Polívka, herec: „Já bych ženám popřál, aby zůstaly mezinárodní. Aby se nepřestaly globalizovat.“

Ladislav Špaček, mistr etikety: „Tak se nám to od dob, kdy jsme slavili MDŽ, nějak pomíchalo. Tatínkové jsou na mateřské, ženy létají v nadzvukových tryskáčích, v nemocnici jsou zdravotní bratři, manažerky řídí nadnárodní gigantické firmy, zatímco jejich manželé nakupují, chodí do školky pro děti a vaří večeři. Pak máme skoromanželství, kde jsou tatínkové oba. Hmm, tak komu máme vlastně blahopřát?“

Petr Weiss, sexuolog: „Aby už v tento den a ani nikdy jindy nedostávaly bonboniéry, kvóty a jiné ponižující dary od machistických mužů, kteří jim tím dávají milostivě najevo svou nadřazenost.“

Michal Hrůza, zpěvák: „Ženám přeju, ať zůstanou takové, jaké jsou. Byl bych totiž rád, aby se neměnily. Protože to, čím se odlišují od mužů, je právě to, co tvoří jejich ženskost, a proto je máme tak rádi.“

František Ringo Čech, bavič: „Dostatečnou zásobu pepřových sprejů.“

Jiří Strach, režisér: „Ženy, jestli ještě slavíte tento pseudo bolševický svátek, tak se na to vykašlete a pojďme radši slavit svátek matek. To není nic proti ženám. Všechny vás mám rád, ale já jsem v tom vyrůstal a tyto bolševické tradice ze Sovětského svazu vážně nechci. To znamená, pojďme MDŽ jednou pro vždy škrtnout.“

Igor Bareš, herec: „Všem ženám přeji hodně zdraví a také hodně zdravé děti. To je to nejdůležitější.“

Vojta Kotek, herec a režisér: „Všem ženám bych popřál, aby se k nim opačné pohlaví nechovalo hezky jen na Mezinárodní den žen, ale i v průběhu celého roku.“

Petr Šmolka, psycholog: „Aby se už nikdy nevrátily časy obligátních karafiátů, podnapilých rozjuchaných kolegů, marně předstírajících na MDŽ pod záštitou ROH upřímné veselí. Jako bonus pak pocit, že je fajn být ženou i v dnešním světě mužského buranství. Zdravé děti a imponující partnery nestydící se za projevy citů. Přátelská zrcadla, která jí budou ukazovat, v čem je zrovna ona tak krásná. A muže, co jim budou tento obraz posilovat nejen slovy, i když ani ta nejsou k zahození...“