Politika je jako fotbal, říká televizní tvář voleb Marcela Augustová

Prozradíte alespoň, podle čeho jste se rozhodovala?

Rozhodovala jsem se s ohledem na svou budoucnost a budoucnost mých synů, přestože jeden je už úplně dospělý a druhý téměř dospělý.

Jak dlouho už moderujete Studio volby?

Nedávno jsem nad tím přemýšlela a mám pocit, že první volby jsem moderovala v roce 1998 s kolegou Honzou Němcem.

Baví vás to ještě?

Baví. To máte jako s fotbalem. Každý zápas je jiný. Volby jsou podobné. Navíc jde pokaždé o něco jiného a výsledky bývají pokaždé jiné. Letos se obzvlášť těším. Budou napínavé.

Kolik času věnujete přípravě moderování Studia volby?

Přípravu nelze sečíst na dny nebo hodiny. Je důležité, abych věděla, co se událo během uplynulých čtyř let. Musím mít určitý přehled. Také zkouším ve virtuálním studiu. Tomu se věnuji týden před volbami. Do poslední chvíle se pracuje na grafech. Ve středu a ve čtvrtek jsme absolvovali dvě večerní až noční zkoušky, během nichž jsme si to ve studiu nacvičovali. Zkoušeli jsme si různé kombinace grafů, které mohou nastat. Dnes se věnuji sobě. Právě jsem posekala zahradu.

Když během pořadu na obrazovce probíhají výsledky z Libereckého kraje, pohne to s vámi?

Určitě. Třeba při senátních volbách, když mám svého favorita, kterému ve skrytu duše fandím. U sněmovních voleb výsledky v jednotlivých krajích neukazujeme. Pokud jde třeba o komunální volby, tak to má samozřejmě pro člověka mnohem větší náboj než u voleb sněmovních. Jasně že mě zajímá, která strana na Liberecku vyhraje, kolik mandátů náš kraj získá a jaké tváře se v parlamentu objeví.

Jak bude vypadat váš sobotní volební den?

Ráno se po osmé hodině seberu a pojedu do Prahy. V deset hodin půjdu do maskérny a potom si ještě vyzkoušíme některé věci. V jednu hodinu začínáme vysílat na ČT 24 a do dvou se budeme bavit o různých zajímavostech. Například, jak volili prvovoliči, jak hlasují lidé v městech, na vesnicích, muži, ženy atd. Tyto exkluzivní průzkumy máme od agentury SC&C. Ve dvě hodiny představíme další odhad agentury, který je zpracován na základě odpovědí občanů, kteří už hlasovali.

Jak zvládáte kombinovat práci s rodinou?

Jeden syn je dospělý a druhý je skoro dospělý. Sice prožívá období mladického vzdoru, ale už jim nemusím každý den mazat svačiny a chystat snídani, protože v tomhle jsou už schopní se o sebe postarat. Což je pro mě jistá úleva. I když je fakt, že zrovna tenhle týden jsem se s mužem moc neviděla. Já byla většinou do hluboké noci v Praze. A ráno, když on odcházel do práce, jsem ještě klimbala. V sobotu bude vlastně první večer, který budeme z tohoto týdne trávit společně, tak se na něj těším.