Čtyři polévky pro zahřátí podle populárních českých kuchařek

Špaldová toskánská polévka podle Jitky Rákosníkové

Ve výživné kuchařce Jitky Rákosníkové Polévky najdete ještě dalších třicet zajímavých a chutných polévkových receptů.

200 g špaldy namočené na 2 hodiny ve slané vodě

100 g vařených bílých fazolek

100 g vařených červených (strakatých) fazolek

3 lžíce olivového oleje

3 stroužky česneku, nakrájené na plátky

plechovka loupaných rajčat

sůl, pepř a snítky čerstvého rozmarýnu

1. Špaldu scedíme, zalijeme studenou vodou, uvedeme do varu, mírně povaříme asi ¾ hodiny nebo dokud nebude měkká, ale ještě pevná na skus. Zrnka špaldy mají výraznou chuť popsatelnou snad jako "zemitá" nebo "přírodní".

2. Jeden stroužek česneku osmahneme na části oleje v hrnci, čímž se nádherně rozvoní. Vlijeme rajčata se šťávou a půl hodiny povaříme. Na zbylém oleji osmahneme zbylý česnek a sekaný rozmarýn, přilijeme povařená rajčata a promícháme.

3. Přidáme fazole, případně i s vodou z vaření, uvedeme do varu, vsypeme špaldu a povaříme ještě čtvrt hodiny. Ozdobíme snítkami rozmarýnu.

Tip: Na talíři můžete polévku přelít i přes plátek opečené bagety nebo chleba, což se s italskými polévkami dělá hodně často - možná tento zvyk trochu "zelegantněl" do podoby chlebových krutonků (osmažených kostiček pečiva), kterými se polévky posypávají. Ostatně se špaldovým pečivem to můžete zkusit také.

Krémová kaštanová polévka s houbami shii-take podle Markéty Hrubešové

Krémová kaštanová polévka shii-take

Herečka Markéta Hrubešová je známá svou láskou k vaření, kterou demonstruje i v kuchařce pro vytížené ženy s názvem Tak vařím já.

4 dl mléka

2 dl smetany

200 g kaštanových jader

50 g hub shii-take

telecí nebo kuřecí vývar v prášku

1 šalotka

sůl

bílý pepř

1. Do kastrolku nalijeme mléko a přivedeme k varu. V horkém mléce necháme rozpustit vývarový prášek a dolijeme smetanu. Znovu přivedeme k varu a přidáme opražená a nasekaná kaštanová jádra. Vaříme na mírném ohni asi 25 minut. Pak polévku důkladně rozmixujeme.

2. Na malé pánvičce a lžíci másla osmažíme dozlatova drobně pokrájenou šalotku, přidáme houby, orestujeme a okořeníme.

3. Talíř s polévkou ozdobíme houbami a podáváme.

Tip: Místo hub shii-take můžete použít hříbky. Polévku také můžete dochutit kapkou ořechového oleje a drcenými kaštany.

Krémová bio cibulačka s kozími krutony podle Hanky Zemanové

Krémová cibulačka s kozími krutony

Zkuste si uvařit podle známé propagátorky bio vaření Hanky Zemanové a její Biokuchařky.

6 větších biocibulí nakrájených na čtvrtky

kvalitní olej (sezamový nebo olivový) nebo ghí

mořská sůl

tymián Sonnentor

1 l vody nebo vývaru

čerstvě umletý pepř

lžička kvalitního čerstvého biomásla

kozí sýr tvrdý St. Pierre

Varianta bez mléčných produktů:

4 lžíce sójové smetany místo sýru a másla

1. Do hrnce dáme olej nebo ghí, rozehřejeme a přidáme čtvrtky cibulí. Smažíme spolu se solí. Je důležité umět dobře osolit základ. Každé dosolování na talíři je jednak nezdravé a jednak už nikdy není polévka tak dobrá. K cibuli přidáme tymián a společně dusíme bez přidání vody, až bude cibule téměř měkká.

2. Přidáme vývar nebo vodu a uvedeme k varu. Pod pokličkou vaříme cca 15 - 20 minut do úplného změknutí. Cibule krásně zesládne. Poté polévku rozmixujeme (jde to i ponorným mixérem) a přidáme čerstvě umletý černý pepř a kousek másla. Nebo sójovou smetanu.

3. Mezitím, co se vaří cibule, si připravíme toustíky z celozrnné bagety, na které nastrouháme kozí sýr promíchaný s pažitkou a dáme pod gril. Vytáhneme z trouby až těsně před servírováním polévky. Můžeme ji také posypat čerstvým tymiánem.

Tip: Pokud nemáte čas na toustíky, nastrouhejte tvrdý kozí sýr do každého talíře a pak zalijte cibulovým krémem. Slavností variantu připravíte tak, že během vaření přidáte půl sklenky bílého vína. Obdobnou polévku můžete uvařit z jakékoli zeleniny (například z pórku, celeru, kedlubny apod.)

Knedlíčková polévka podle Hany Michopulu

Domácí knedlíčková polévka

Poctivou domácí knedlíčkovou polévku si můžete uvařit podle Kuchařky Zpátky domů, kterou napsala Hana Michopulu.

Na knedlíčky:

25 g (plátek) sádla

1 střední cibule nakrájená nadrobno

2 housky nakrájené na malé kostičky

10 dkg jater, omytých a zbavených "žilek" (výběr druhu jater záleží jen na vás)

hrst nahrubo posekané hladkolisté petržele

1 vejce

1 lžička soli

čerstvě mletý pepř

1 lžička majoránky

strouhanka (možno vynechat - podle potřeby)

Na polévku:

1 litr dobrého, nelépe domácího kuřecího vývaru

2 menší karotky nakrájené na kolečka

1 cuketu, nakrájenou na nudličky

několik růžiček květáku, rozebraných na malé kousky

svazek jarní cibulky nebo 1 malý mladý pórek

2 hrsti polévkových nudlí

5 cl dezertního vína jako sherry, madeira, martini apod.

hrst hladkolisté petržele

1. Játra dáme do mixéru a přibližně minutu až dvě je mixujeme nejvýš na střední stupeň výkonu. Ve střední pánvi si rozpustíme kousek sádla (případně másla), na něm necháme změknout cibuli. Na mírném plameni to může trvat tak 5 - 7 minut. Jakmile je cibule připravená, přihodíme nakrájenou housku a opékáme za občasného míchání, až houska chytne zlatavou barvu. Zasypeme petrželí a odstavíme z ohně. Necháme zchladnout a přimícháme připravená rozmixovaná játra a rozklepneme k nim jedno vejce. Osolíme, okořeníme čerstvě mletým pepřem a majoránkou, zamícháme a necháme 30 minut odpočívat.

2. Po půl hodině zkusíme konzistenci (měla by být tak akorát, abyste mohli lžičkou nabrat směs a vyválet ve vodou navlhčených dlaních knedlíček). Pokud je řídká, můžeme přidat ještě lžící nebo dvě strouhanky, ale ne víc, aby se z knedlíčků nestaly houskové. Naděláme tedy z játrové směsi knedlíčky o průměru zhruba 3 cm a v hrnci s vroucí vodou je na mírném plameni povaříme 6, nejvíc 8 minut. Poté vyndáme děrovanou naběračkou na talíř.

3. Vývar nalijeme do velkého polévkového hrnce. Přivedeme k varu a přidáváme postupně zeleninu podle toho, jak dlouho potřebuje vařit - nejprve mrkev, po chvíli květák a až nakonec jarní cibulku. V této chvíli přisypeme polévkové nudle, které potřebují obvykle tak 1 minutu varu. Vypneme oheň, přidáme cuketu a petržel, cvrnkneme do polévky panáčka dezertního vína, podle chuti přisolíme a necháme přikryté poklicí až do chvíle podávání.

Tip: I když mám pochopení pro nouzová vaření s vývarem z kostky, v některé dny takové věci nikdy nedělám, protože prostě nemusím. Nemusím slevit z kvality. A právě neděle k těm dnům patří. Dobrý domácí vývar si dělávám den předem třeba ze dvou kuřecích stehen, cibule, dvou stroužků česneku, pár kuliček pepře a větvičky tymiánu, bobkového listu a nezbytného tria mrkev-celer-petržel. To všechnu zaliju studenou vodou a pomalu vařím hodinu až dvě. Abych nezapomněla, když je po ruce nějaká houba, hodím ji tam také. Obrané kuře pak sníme obvykle na studeno v sendvičích s majonézou a hlávkovým salátem, protože maso samo o sobě už za moc nestojí. Všechnu sílu a hloubku chuti předalo vývaru. Zelenina je přímo na vyhození, a tak dávám do polévky novou, čerstvou, krásně křupavou a barevnou.