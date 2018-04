Polévka je grunt a v zimě zahřeje

Fazolová polévka se smaženou zeleninou

Příprava: 10 minut + 20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 2 balení konzervovaných černých fazolí po 400 g, slité

* 1,25 l vody nebo vývaru

* 2 cibulky s natí

* 4 stroužky česneku

* 2 lžíce oleje

* 50 g uzené slaniny

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* 2 bobkové listy

* 4 kuličky nového koření

* 1 snítka saturejky

* sůl a mletý pepř

* 150-200 g zeleniny (mrkev, pórek, cibule, celer apod.)

* olej na smažení

* 1 velké rajče

1. V hrnci rozpálíme olej, vsypeme najemno nakrájenou slaninu a necháme ji rozškvařit. Přidáme bílou část pokrájené cibule a usekaný česnek a necháme za občasného míchání zesklovatět. Na cibulce potom osmahneme rajčatový protlak a obsah hrnce zalijeme vývarem nebo vodou. Přidáme slité fazole, osolíme a opepříme. Uvedeme do varu a vaříme na mírném ohni asi 15-20 minut.

2. Očištěnou zeleninu nakrájíme na nářezovém stroji nebo na speciálním struhadle na co nejtenčí plátky. Plátky naskládáme na sebe a potom ostrým nožem nakrájíme na delší jemné proužky jako vlasové nudle. Zeleninu těsně před podáváním krátce osmažíme ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje a necháme okapat na papírových ubrouscích. Rajče nařízneme nahoře do kříže, ponoříme na chvíli do vroucí vody, zchladíme ve studené vodě a stáhneme slupku. Nakrájíme ho na dílky a vydlabeme semínka.

3. Polévku posypeme pokrájenou cibulovou natí a každou porci podáváme s hrstí osmažené zeleniny a s kousky oloupaných rajčat. Pokud chceme poněkud ostřejší chuť, dochutíme polévku špetkou chilli nebo použijeme konzervované fazole v pikantním nálevu .

Polévka z červené čočky s chilli

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 cibule

* 4 stroužky česneku

* 1/2 lžičky římského kmínu

* 1 lžička koriandru

* 2 chilli papričky

* 1 lžíce hladké mouky

* 1,2 l zeleninového vývaru

* 250 g červené čočky

1. V polévkovém hrnci rozehřejeme olej, vsypeme najemno nakrájenou cibuli, usekaný česnek a necháme zesklovatět. Potom přidáme římský kmín, koriandr a na jemné proužky pokrájené chilli papričky a na mírnějším plameni krátce osmahneme. Směs poprášíme hladkou moukou, umícháme světlou jíšku a zalijeme vlažným zeleninovým vývarem nebo vodou.

2. Polévku dobře promícháme a přivedeme k varu. Přidáme propláchnutou čočku a vaříme, až je čočka měkká, asi 15 minut. Podle potřeby můžeme polévku dolévat trochou vývaru. Nakonec dochutíme solí a citronovou šťávou. Při podávání zdobíme čerstvým koriandrem.

3. Servírujeme s čerstvou bagetou.

Tip Máte-li rádi ostré, můžete polévku dochutit trochou harisy (směs chilli a koření). Nať koriandru nahradí petrželovou.

Vinná polévka s knedlíčky

Příprava: 20 minut + 10 minut vaření

Pro 4 osoby

Na knedlíčky:

* 200 g rybího filé

* 1 vejce

* 3-4 krajíčky tvrdšího bílého toastového chleba

* 1-2 lžíce smetany 33%

* 1 lžíce změklého másla

* sůl a pepř

* citronová šťáva

* trocha vody nebo vývaru

1. Rybí maso bez kostí umeleme nebo najemno rozmixujeme. Přidáme žloutek, nastrouhanou střídku toastového chleba, změklé máslo a podle potřeby zvlhčíme smetanou. Směs osolíme, opepříme, ochutíme citronovou šťávou a dobře promícháme. Nakonec vmícháme sníh z bílku.

2. Rukama vytvarujeme malé knedlíčky a zavaříme je do vroucí osolené vody nebo vývaru. Vaříme mírným varem asi 5-8 minut, vyjmeme, zchladíme krátce ve studené vodě a uchováme stranou.

Recept na polévku:

Na polévku nalijeme do hrnce 500 ml suchého bílého vína, okořeníme špetkou muškátového oříšku, solí a pepřem a uvedeme k varu. Vmícháme 400 ml kysané smetany a necháme přejít varem. Nakonec vlijeme do polévky 3 žloutky rozmíchané se 100 ml sladké smetany (12%), polévku prošleháme metličkou a zahříváme, ale již nevaříme. Podle chuti přisladíme cukrem a dosolíme, vložíme uvařené knedlíčky, společně prohřejeme. Podáváme ozdobené čerstvým kerblíkem či petrželku.

Jehněčí polévka se zeleninou

Příprava: 10 minut + 2-3 hodiny vaření

Pro 4 osoby

* 600 g jehněčí plece

* 1 lžíce olivového oleje

* 100 g slaniny

* 1 cibule

* 4 stroužky česneku

* hrst sušených rajčat

* 1 větší mrkev

* kus celeru

* 1 žlutá paprika

* 80 g malých žampionů

* 2 velké brambory

* 1 cuketka

* bylinky

1. Jehněčí plec odblaníme, omyjeme, osušíme a osolíme. V hrnci rozehřejeme lžíci oleje a osmahneme na něm nakrájenou slaninu. Na slanině opečeme ze všech stran připravené maso a zalijeme jej asi 2 l vody.

2. Mírně osolíme, přidáme 4 kuličky nového koření a 6 kuliček pepře, rozpůlenou cibuli, celé oloup. stroužky česneku, sušená rajčata a uvedeme do varu. Maso vaříme na mírném ohni doměkka asi 2 hodiny.

Potom přidáme očištěnou a na hrubší papriku, kusy nakrájenou mrkev, celer, žampiony a brambory a vaříme společně doměkka.

3. Ke konci varu přidáme na plátky nakrájenou malou cuketu a svazek bylinek (šalvěj, rozmarýn, bobkový list apod.) a dovaříme. Polévku dochutíme solí. Měkké maso nakrájíme na plátky a podáváme zalité horkou polévkou.