Čtenářský recept: Polentové sirky

Doba přípravy: 1 hodina

Množství: 60 kousků

Na těsto:

300 g hladké mouky

130 g polenty

230 g másla

140 g krupicového cukru

1 vejce

1 žloutek

1 lžíce citronové kůry

1⁄2 lžičky soli

případně dle chuti 1 lžička vanilkového aroma

Na čokoládovou polevu:

80 g hořké čokolády (může být s chilli)

20 g ztuženého tuku

1. V míse utřeme máslo do pěny (asi 2 minuty), za stálého míchání přisypeme cukr a dále třeme, až se suroviny dokonale spojí (další cca 3 minuty). Přidáme vejce, žloutky a citronovou kůru a zapracujeme do těsta. Nakonec do mísy přidáme mouku, polentu a sůl a vše dokonale promícháme. Vznikne tuhé těsto.

2. Na masový mlýnek připevníme nástavec – tvořítko cukroví, odkrajujeme tyčinky dlouhé 3 cm, které klademe na plech vyložený pečicím papírem v nevelkých rozestupech.

3. Pečeme přibližně 10 minut v troubě vyhřáté na 180°C. Po upečení necháme vychladnout na roštu.

4. Čokoládu s tukem rozpustíme ve vodní lázni. Jeden konec každé tyčinky namáčíme v čokoládě, klademe na rošt a dáme ztuhnout na chladnější místo.

Poznámka: Doma máme rádi tyto polentové sirky, ty totiž krásně křupou mezi zuby. Inspirovala jsem se receptem Marthy Stewart na Italské polentové sušenky, který jsem přizpůsobila pro oblíbený druh vánočního vytlačovaného cukroví.