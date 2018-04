Žena se nechtěla vzdát pohybu, v osmém měsíci cvičila pole dance

„Bylo to obtížnější než předtím. Není lehké se vyhoupnout nahoru, když máte větší bříško, ale zvládla jsem to a bavilo mě to. Byla jsem v pořádku, takže jsem se mohla hýbat bez problémů. Lékař mi to nezakázal,“ sdělila Zsuzsi.



Cvičení nedoporučuje ženám, které měly nějaké problémy už před těhotenstvím nebo během něj a které nikdy předtím pole dance nezkoušely. Ona sama se mu věnuje několik let.

„Je to skvělé. Mám díky němu svalnaté tělo. Je to velmi efektivní cvičení, jen začátky jsou těžké,“ myslí si.



Jakmile žena zveřejnila video, kde jako těhotná cvičí pole dance, lidé jí začali psát spoustu pozitivních i negativních komentářů.

„Hloupé a negativní komentáře plné vulgarismů vůbec nečtu. Zaměřila jsem se na ty pozitivní, a že jich bylo hodně. Určitě se ještě teď najde spousta lidí, která mě za to odsoudí, ale je to jen jejich názor a pohled na věc. Za mě mohu říct, že jsem díky pole dance měla opravdu pohodový porod a rodila jsem rychle,“ doplnila.