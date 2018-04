Pokud skladujete vitaminy v kuchyni a koupelně, můžete je rovnou vyhodit

Snaha o vylepšení zdravotního stavu zásobením se vitaminy a potravinovými doplňky může přijít vniveč, pokud jsou špatně skladovány.

Nejméně vhodná místa k uchování těchto produktů jsou podle expertů poličky i skřínky v koupelně či v kuchyni - paradoxně prostory, kam většina lidí své prášky a vitaminové doplňky ukládá. Problémem těchto místností je relativně vysoká vlhkost vzduchu.

Ani pevný uzávěr neuchrání před vlhkem

Lisa Mauerová, profesorka potravinářských věd na Purdue univerzitě v Indianě, a její vědecký tým provedli výzkum, který prokázal nepříznivé účinky vlhkosti na vitaminové a potravinové doplňky. Tým expertů zjistil, že vystavení vlhkosti určitých produktů, jako je vitamin C, může chemicky změnit jejich složení a významně tak snížit léčebné účinky spojené s tímto produktem. Dokonce ani pevně utažené víčko nezabrání průniku vlhkosti dovnitř obalu.

"Otevírání a zavíraní balení změní atmosféru uvnitř. Pokud otevřete a zavřete obal v koupelně, přidáte pokaždé trochu vlhkosti," řekla profesorka Mauerová.

Delikvescence potravin

Mauerová dále vysvětlila, že krystalické substance, včetně vitaminu C, některých vitaminů skupiny B a ostatních potravinových doplňků jsou náchylné k procesu zvaného delikvescence.

I když tento výraz připomíná pojem z úplně jiného oboru než chemie, nenechte se mýlit. Delikvescence znamená rozplývavost nebo navlhavost, proces, při němž vlhkost způsobuje, že se pevné látky rozpouštějí ve vodě.

"Můžete pozorovat, že sůl nebo cukr začnou v létě tvrdnout, vytvářejí shluky, a to je znamením delikvescence," vysvětlila profesorka Mauerová, která výsledky své studie publikovala v Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Stačí týden a vitamin je pryč

Kromě tvrdnutí však nastane také chemická nestabilita, která je podle odborníků problematičtější především u potravinových doplňků obsahujících vitamin C.

Kuchyňská sůl, cukr nebo nápoje a potraviny v prášku sice obvykle ztvrdnou, ale jejich účinek zůstane stejný. Bohužel u vitaminů a potravinových doplňků dochází kvůli chemickým změnám i ke změně jejich účinků.

"Pokud se vyskytne vlhkost, nebo se přísady rozpustí, sníží se kvalita a životnost a také výživová hodnota," upozornila badatelka Mauerová.

"Během krátké doby - týdne - může produkt úplně přijít o vitamin C."

Nenávratné chemické změny

Vlhkost vzduchu v kuchyni nebo v koupelně se navíc může o dost zvýšit, dokonce až o 98 %, záleží například i na délce sprchování.

Vědecký tým profesorky Mauerové použil gravimetrický vlhkoměr k určení hranice, při níž substance navlhne. Každá krystalická substance má své hranice. Například při pokojové teplotě navlhne askorban sodný (sodná sůl vitaminu C) při 86% vlhkosti, kyselina askorbová (vitamin C) při 98% vlhkosti a fruktóza (ovocný cukr) při 62% vlhkosti.

Některé přísady se mísí s vlhkostí už při tak nízké hodnotě, jako je 30% vlhkost vzduchu. Rozdílné formy přísady, jako dvě studované formy vitaminu C (askorban sodný a kyselina askorbová) mají různé body vlhkosti, různou citlivost na vlhkost a odlišné stupně poklesu.

Při pokusech amerického týmu se při dostatečně vysoké vlhkosti vzorky úplně rozpustily. Když se vlhkost nebo teplota vrátily k normálu, produkt opět ztuhl, ale byl už poškozen.

"Jakékoli chemické změny nebo degradace, které se vyskytly před znovuztuhnutím, jsou nenávratné. Nezískáte zpět obsah vitaminu C poté, co výrobek znovu ztuhne nebo je přemístěn do nižší vlhkosti, " řekla Mauerová.

"Chemické změny, které jsme pozorovali, jsou nenávratné."

Bonbony bez účinku

Tyto informace by mohly být důležité pro každého, kdo používá výrobky obsahující vitaminy: od zákazníků přes průmysl vyrábějící potravinové doplňky až po distributory těchto přísad. Uskladňování výrobků v suchých podmínkách může zabránit nechtěné ztrátě přísad.

Kupující si může všimnout kapiček tekutiny v obalech vitaminů, ale podle profesorky Mauerové jsou zřetelnými známkami výživové degradace především nahnědlé tečky přítomné především u dětských vitaminů. Profesorka proto navrhuje vyřadit všechny potravinové doplňky, které vykazují známky vlhkosti nebo zhnědnutí.

Vědci však zdůrazňují, že navlhlé potravinové doplňky nejsou nijak škodlivé, jen se prostě stanou neúčinnými.

"Nejsou nutně nebezpečné, ale proč dávat vitamin dítěti, pokud neobsahuje žádný vitaminový podíl. Dáváte jim tak jen bonbon s vysokým obsahem cukru," dodala profesorka Mauerová.