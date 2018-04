Pokud se melanom zachytí včas, po jeho odstranění je pacient vyléčen, říká dermatoložka

Wohlová naopak upozorňuje, že pokud člověk dorazí do ordinace už s pokročilým stádiem melanomu, který metastázuje, pak jde o nejhůře léčitelný typ rakoviny.

I proto je dobré svá znaménka kontrolovat. "Obecně u znamének sledujeme jejich velikost, pravidelnost tvaru a ohraničení, barvu a homogenitu rozložení pigmentu. Velice nás také zajímá vývoj, kdy vznikly, jak rychle rostou atd. Pokud někdo podezřelé znaménko objeví, měl by navštívit dermatologa k podrobnějšímu vyšetření - dermatoskopem," poradila čtenáři iDNES.cz lékařka.

Zároveň také Wohlová doporučila, jak se bezpečně opalovat. "Kromě používání ochranných prostředků s vysokým UV ochranným faktorem - SPF (sun protection factor), jehož výši volíme podle fototypu, je dobré se v době s největší intenzitou UV záření slunci raději vyhýbat a pobývat ve stínu. U moře jde většinou o dobu mezi 11 až 16 hodinou," dodala.

Ideální doba na kontrolu

Právě teď - od podzimu do jara - je ideální doba na to, aby si lidé nechali kůži, mateřská znaménka či pigmentové skvrny zkontrolovat. Po létu, intenzivním slunečním záření jakoby kůže "odpočívala".

Ovšem na obličeji, krku, dekoltu či na hřbetech rukou se mohou objevit nové pihy, hnědé skvrny, rozšířené žilky.

Mohou to být jen "kosmetické vady", anebo také něco vážnějšího. Lékaři varují, že například u žen mezi dvacátým a třicátým rokem je melanom nejčastějším zhoubným nádorem.

To, zda je znaménko, respektive změna na kůži nebezpečná, zhodnotí dermatolog. Pokud zjistí problémy, znaménko se odstraní. V péči o kůži je dobrá prevence. To znamená, že jednou za rok by měl každý navštívit specializovaného lékaře, i když na sobě žádné změny nepozoruje.

Obecně platí, že ohroženější jsou lidé se světlými vlasy a kůží a ti, co mají po těle spoustu pih a znamének. Podle lékařů přítomnost 50 až 90 pigmentových mateřských znamének zvyšuje vznik maligního melanomu až dvakrát. Větší riziko panuje i u osob, kde v rodině se již nějaká rakovina kůže vyskytovala.