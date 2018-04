Pokrmy z karibské kuchyně osvěží

Polévka gaspačo



* silný zeleninový vývar

* rajčata

* oloupaná a nakrájená okurka

* červená a žlutá paprika

* tabasco, sůl, sekaná petrželka



Do silného zeleninového vývaru vsypeme nasekaná a oloupaná rajčata, oloupanou a nakrájenou okurku a nakrájenou červenou a žlutou papriku a sekanou petrželku. Ochutíme tabascem. Na ozdobu lze použít opraženou housku nakrájenou na kostičky, červenou cibuli, papriku nakrájenou na drobné kostičky a zelené nasekané olivy.





Plněný ananas s kurkumovou rýží, kuřecími prsy a krevetkami



4 porce:



1 ananas

* 400 g italské rýže Arborio

* 2 dcl bílého vína

* 4dcl vody

* 200 g krevetek v nálevu (případně mražených)

* 400 g kuřecích prsou

* 4 velké scampi

* 8 ks slávek

* 1 kávovou lžičku kurkumy

* sůl N bílý pepř

* cibuli

* olivový olej

* na ozdobu: meloun Kantalup a phisaly - židovskou třešeň



Propláchnutou rýži přidáme na spěněnnou cibulku, zalijeme 0,2 dcl vína a 0,4 dcl vody. Přidáme kurkumu, osolíme a dáme na 20 minut do trouby na poloviční stupeň. Pak rýži vyndáme a zamícháme. Scampi a slávky spaříme v 1 dcl bílého a uchováme je v teple. Na pánvi zahřejeme asi půl dcl olivového oleje a přidáme na kousky nakrájená kuřecí prsa obalená v koření Tandoori-masala. Pak přisypeme krevetky v nálevu (nebo rozmražené) a kurkumovou rýži. Do směsi rozkrájíme i vydlabaný vnitřek ananasu, který jsme předtím rozpůlili. Osolíme, dochutíme bílým pepřem. Vše pak vrátíme zpět do ananasu. Doplníme slávkami a scampi. Na ozdobu použijeme meloun Kantalup a židovskou třešeň phisaly.