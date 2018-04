Poklady naší kuchyně: v Krkonoších a Podkrkonoší uzdravují polévky

Naši předci by nás mohli vyučovat, jak má vypadat sezonní kuchyně. Uměli perfektně zpracovat vše, co se v daném období urodilo na zahrádce, na poli i v lese, na zimu si sušením a zavařováním přichystali zásoby. Obzvlášť, když žili v hornatém a na počasí nevyzpytatelném kraji, jako jsou Krkonoše.

Horalové tady se prohřívali hlavně polévkami, dnes svou obnovenou slávu zažívá krkonošské kyselo, které vás prý dokáže postavit na nohy. Proto ho tu byli schopni jíst i třikrát za den. Stejně oblíbené bylo i zelí, je to logické, je to nejlevnější a nejdostupnější zdroj vitaminu C.

Stejně tak se tu využívaly brambory – na šťouchačku, bramboráky, sejkory, škubánky, muzikanti. Své místo v kuchyni měly i houby (hubník) a bylinky, a protože tu bylo i hodně včelařů, byl to samozřejmě i med. Zdejší specialitou byly také bylinkové sýry.

Navíc se v Krkonoších dařilo i pálenkám a likérům, alkohol vás totiž v zimě pěkně prohřeje. Pila se tu jeřabinka či hořcovka z hořcového kořene, která podporovala trávení.

Kde jak co koupit v Krkonoších a Podkrkonoší BORŮVKOVÉ HODY

V CHATĚ BORŮVKA ve Velké Úpě ochutnáte borůvkové knedlíky, borůvkový koláč se žmolenkou, ale i domácí jehněčí a skopové. RYBY

Nachytejte si čerstvé pstruhy

NA PSTRUHOVÉ FARMĚ v Pilníkově, ulovené ryby si můžete na místě nechat vykuchat a vyudit na olšovém dřevu. DEZERTY

Kupte si Hořické trubičky v Hořicích, které mají chráněné zeměpisné označení schválené Evropskou unií. Miletínské modlitbičky – perníky slepované náplní z ořechů s plátkem z vaječných bílků a skořice, polité cukrovou polevou ochutnejte V CUKRÁRNĚ ERBEN v Miletíně. SÝRY A MLÉKO

KOZÍ FARMA JOSEFA PULÍČKA v Pěnčíně vyrábí z kozího mléka archivní sýr, sýr nakládaný v oleji, tavené sýry, sladký tvaroh, bio kefír. Koupíte tu ale i kozí salám nebo klobásu. Mlékárna v Příšovicích vyrábí příšovický sýr Gaston s bazalkou, sýr s dýňovými semínky, ementálský archivní sýr Sychrov či příšovický uzený sýr se šunkou. Kravské mléko ve skleněných lahvích ošetřené šetrnou pasterací, tvaroh, smetanové sýry, jogurty můžete zakoupit NA RODINNÉ FARMĚ MEJSNAR v Kunčicích nad Labem. PIVO A LIKÉRY

V PIVOVARSKÉ BAŠTĚ ve Vrchlabí si objednejte Krkonošského medvěda, tmavé pivo s příchutí třešní a světlé s příchutí medu. FIRMA APICOR v Rudníku vyrábí Krkonošskou medovinu nebo likéry Krakonošova zahrádka či Švihák lázeňský.

Škvarkové placky

Doba přípravy: 40 minut + chladnutí/smažení cca 6 minut (1 placka)

Množství: pro 4 osoby

• 500 g brambor

• 200 g škvarků

• asi 300 g hrubé mouky

• sůl

• pepř

• 4 velká vejce

• sádlo nebo olej

1. Brambory oloupeme, pokrájíme a uvaříme doměkka v osolené vodě.

2. Škvarky pokrájíme nebo nasekáme a na pánvi je rozehřejeme.

3. Uvařené brambory slijeme, ještě horké je šťouchadlem promícháme se škvarky. Osolíme, opepříme, přidáme většinu mouky a rozšťoucháme.

4. Hrnec zakryjeme pokličkou a směs necháme vychladnout. Do zchladlé hmoty zamícháme vejce, případně přisypeme mouku.

5. Z těsta vytvarujeme placky o průměru 8–10 cm. Ty opékáme na rozehřátém sádle nebo na oleji na pánvi dozlatova.

Tip: Placky podávejte se salátem z kysaného zelí nebo jako přílohu k masu.

Česnečka

Doba přípravy: 20 minut + vaření 30 minut

Množství: pro 4 osoby

• 8–10 stroužků českého česneku

• 5 brambor

• 1 l kuřecího nebo zeleninového vývaru

• 2 bobkové listy

• 2 kuličky nového koření

• 4 kuličky pepře

• sůl

• pepř

• majoránka

• 2 lžíce sádla

• 2 krajíce staršího chleba

1. Česnek oloupeme, dva stroužky si odložíme stranou, ostatní nakrájíme na plátky.

2. Brambory oloupeme a pokrájíme je na kostičky. Ty dáme povařit do vývaru, kam přidáme i česnek, bobkový list, nové koření a pepř. Vaříme, dokud nejsou brambory měkké.

3. Na lžíci sádla orestujeme na kousky pokrájený chléb.

4. Polévku dochutíme solí, pepřem, majoránkou, přidáme lžíci sádla, prolisované stroužky zbylého česneku a podáváme s orestovaným chlebem.

Tip: Na kostičky nakrájenou cibuli a česnek na sádle orestujte, přisypte brambory, zalijte vývarem, přidejte koření a povařte doměkka. Do polévky můžete přidat i rozšlehané vejce.

Kyselo

Doba přípravy: 12 hodin + vaření 30 minut

Množství: pro 4 osoby

• 250 ml chlebového kvasu

• čerstvé houby nebo hrst sušených

• 3 lžíce sádla nebo másla

• 200 ml mléka

• 3 brambory

• 1 cibule

• sůl

• kmín

• 3 velká vejce

• čerstvá petržel

1. Chlebový kvas naředíme trochou vlažné vody a necháme ho přes noc stát.

2. Očištěné houby pokrájíme a na lžíci sádla podusíme. Sušené pokrájíme a povaříme krátce v mléce, slijeme, mléko uchováme.

3. Oloupané brambory pokrájíme na kousky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

4. V hrnci přivedeme k varu osolenou vodu, vložíme do ní houby, kmín, brambory a povaříme doměkka.

5. Do hrnce s houbami a bramborami přilijeme kvásek a na mírném plameni vaříme asi 15–20 minut.

6. Na pánvičce na lžíci sádla opečeme cibuli, přidáme do hrnce s polévkou a provaříme.

7. Na zbylém sádle připravíme řidší míchaná vajíčka.

8. Vejce rozdělíme na talíře a přelijeme hotovým kyselem nebo je vmícháme do polévky. Jednotlivé porce ozdobíme natrhanou petrželkou.

Tip: Někde se brambory uvařené ve slupce nebo vařené podávaly zvlášť, pokrájely se do talířů a přelévaly hotovou polévkou.

Oukrop

Doba přípravy: 5 minut + vaření 10 minut

Množství: pro 4 osoby

• kmín

• sůl

• 4 lžíce sádla

• 2 stroužky česneku

• 2 krajíce staršího chleba

• čerstvá majoránka

1. V hrnci přivedeme k varu litr vody, přisypeme špetku kmínu, sůl, přidáme sádlo a povaříme pět minut.

2. Česnek oloupeme, utřeme se solí. Krajíce chleba pokrájíme na kostičky.

3. Do talířů rozdělíme utřený česnek se solí a chlebové kostky.

4. Omytou a osušenou majoránku najemno nasekáme.

5. Česnek s chlebem přelijeme horkým vývarem a ozdobíme nasekanou majoránkou.

Tip: K zalití česneku a chleba můžete použít i vodu z brambor, které jste vařili s kmínem a solí jako přílohu. Některé recepty přidávají pokrájené nebo rozmačkané brambory do talíře k česneku. Sandtnerová přidávala k bramborám do vývaru trochu sušeného zázvoru a mletý pepř.

Švestkové kynuté knedlíky

Doba přípravy: 80 minut + vaření 7-10 minut

Množství: pro 4 osoby

• 250 ml mléka

• 1 lžička cukru

• 1/2 kostky droždí

• 500 g hrubé mouky

• sůl

• 1 vejce

• švestky

• 200 g mletého máku

• 3 lžíce moučkového cukru

• 100 g másla

1. Z trochy vlažného mléka, cukru a rozdrobeného droždí necháme vzejít kvásek.

2. Do mísy prosijeme mouku a promícháme ji se špetkou soli. Ve zbylém mléce rozšleháme vejce.

3. K mouce přilijeme kvásek, vše zalijeme mlékem s vejcem a zaděláme na tužší nelepivé těsto.

4. Těsto necháme zakryté utěrkou kynout necelou hodinu. Mezitím si omyjeme švestky a osušíme je. Mletý mák promícháme s moučkovým cukrem. Máslo rozpustíme.

5. Těsto rozválíme na pomoučněném vále na plát, nakrájíme ho na čtverce, které poklademe švestkami, zabalíme je a necháme ještě 10 minut kynout.

6. Vykynuté knedlíky vaříme v mírně osolené vodě pod poklicí asi pět minut, pak je obrátíme a dovaříme je 3–5 minut odkryté. Doba vaření závisí na velikosti knedlíků.

7. Uvařené knedlíky propícháme vidličkou nebo je natrhneme, aby mohla odejít pára a nesrazily se.

8. Knedlíky omastíme trochou rozpuštěného másla. Podáváme na talířích rozdělené na jednotlivé porce posypané mákem a polité zbylým rozpuštěným máslem.

Tip: Knedlíky můžete plnit borůvkami, meruňkami, kompotovaným ovocem nebo povidly. Ozdobit je můžete strouhaným tvrdým tvarohem, strouhaným perníkem, zakysanou smetanou. Knedlíky také můžete vařit na plátně nebo v utěrce v páře.

Borůvkový koláč

Doba přípravy: 80 minut + pečení 25-30 minut

Množství: pro 4 osoby

• 1/2 kostky droždí

• 150–170 ml mléka

• 100 g cukru krupice

• 200 g másla

• 350 g hladké mouky

• sůl

• 2 žloutky

• 750 ml–1 l borůvek

• 1 vejce

• 100 g moučkového cukru

• 100 g hrubé mouky

• 2 vanilkové cukry

• 120 g mletých mandlí

1. Z kostky droždí, rozdrobené do trochy teplého mléka se lžičkou cukru, necháme vzejít kvásek. Polovinu másla rozpustíme a necháme zchladnout, druhou část necháme v chladu.

2. Mouku prosijeme do mísy, promícháme se solí, přidáme zbylý cukr, přilijeme kvásek, zbytek mléka, přidáme žloutky a zaděláme hladké nelepivé těsto, které není příliš tuhé.

3. Těsto necháme kynout hodinu v míse přikryté utěrkou. Borůvky omyjeme a necháme okapat. Troubu rozehřejeme na 160 °C, plech vyložíme pečicím papírem nebo ho vymažeme tukem.

4. Ze zbylého studeného másla, moučkového cukru, hrubé mouky, vanilkového cukru a poloviny mletých mandlí uděláme drobenku.

5. Vykynuté těsto rozválíme na pomoučněném vále do tvaru obdélníku, přeneseme na plech a namočenýma rukama těsto vytáhneme po celé délce plechu tak, aby mělo zvýšené okraje. Okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem.

6. Těsto posypeme druhou polovinou mletých mandlí, poklademe borůvkami, posypeme druhým vanilkovým cukrem a drobenkou a dáme péct do vyhřáté trouby na 25–30 minut.

Tip: Koláč můžete upéct se švestkami posypanými mletým mákem s moučkovým cukrem, s meruňkami nebo rebarborou. Těsto pod borůvkami můžete podsypat strouhankou nebo kokosem.