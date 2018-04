Poklady naší kuchyně ze Slezska: králík na černo, bigos či pirohy

Kde a co ochutnat ve Slezsku Pivo: Medové a švestkové z Pivovaru Slezan v Leskovci, Radegast nebo piva minipivovarů v Třinci a u Koníčka v Dobré. Mošty: Kombinaci jablko-červená řepa, jablko-hruška a další příchutě moštů Vitaminátor ze Sosnové. Štramberské uši: Pečivo zatočené do tvaru uší podle tradičního 800 let starého receptu z mouky, cukru, medu a několika druhů voňavého koření. Bachoru: pečený vepřový žaludek plněný třenými bramborami, slaninou a kořením, sypaný kmínem Klobásníky: klobásy zabalené v pivním těstíčku Murzyn, pecynek: bílá klobása zapékaná ve slaném těstě