Poklady naší kuchyně: v posledním dílu ochutnáte Prahu a střední Čechy

Praha je místem, kde v 19. a na počátku 20. století mělo dobré jídlo svou váhu a lidé si ho uměli vychutnávat. A aby ne, když se v restauracích a hospodách vařilo bez náhražek, jen z poctivých a často sezonních surovin.

Co ochutnat v Praze? Pražská piva - naplánujte si ochutnávací výlet po pražských minipivovarech. Jejich seznam i se sortimentem najdete na www.pivovary.info

Pražskou šunku – zkuste ji třeba v restauraci Lokál

Taliány – třeba z řeznictví a uzenářství U Dolejších v Davli

Chlebíčky – u Hájka v pasáži Světozor nebo u Paukertů

Z Prahy pochází slavná pražská šunka (nejlepší prý uměl řezník Antonín Chmel), čajová paštika Maceška, pojmenovaná po slavném uzenáři, nebo taliány, což jsou střívka plněná hovězím a vepřovým masem a doplněná kořením. V Rybné ulici je připravoval italský (taliánský) uzenář.

Honorace chodila na delikatesy do Grandhotelu Šroubek na Václavském náměstí a ti, co měli do kapsy hlouběji, se v restauraci na Dolejší v Podskalí olizovali po smažených grundlích, malých rybičkách, které se lovily ve Vltavě.

A střední Čechy? Tak pestrý kraj jen tak nenajdete. Na Křivoklátsku a Kladensku žili uhlíři a odtud pochází i jídlo uhlířina, smíchané ze zbytků, např. brambor, knedlíků, zelí nebo masa. Kutná Hora je proslavená medem a medovinou, Poděbrady lázeňskými oplatky, Sedlčany zase hermelínem.

Mřížkový koláč

Doba přípravy: 2 hodiny + 35–40 minut pečení

300 g polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

200 g másla

100 g moučkového cukru

1/2 sáčku vanilkového cukru

2 žloutky

1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

tuk na vymazání formy

300 g ostružinové marmelády

1 vejce

20–26 půlek jader vlašských ořechů

1. Z mouky promíchané s práškem do pečiva, studeného másla, cukru, vanilkového cukru, žloutků a citronové kůry zpracujeme těsto. Pokud se těsto drolí a je sušší, přidáme pár lžic mléka nebo smetany. Lepivější těsto zase napravíme několika lžícemi mouky.

2. Z těsta vytvarujeme váleček, zabalíme jej do potravinové fólie a necháme odležet alespoň hodinu v chladu.

3. Troubu předehřejeme na 170 °C. Formu na koláč vymažeme tukem. Marmeládu rozmícháme.

4. Z válečku vychlazeného těsta oddělíme čtvrtinu těsta na mřížku a tu vrátíme zabalenou do chladničky. Zbylé těsto rozválíme na placku, větší, než je průměr koláčové formy, a vyložíme jím formu. Těsto můžeme rozválet mezi dvěma potravinovými fóliemi nebo pečicími papíry, lépe se s ním pracuje. Potřeme ho marmeládou.

5. Ze zbylého těsta naděláme proužky a na povrchu koláče z nich vytvoříme mřížku. Potřeme rozšlehaným vejcem.

6. Jednotlivé otvory mřížky vyplníme vlašskými ořechy a dáme do vyhřáté trouby péct na 35–40 minut.

7. Koláč necháme vychladnout, poprášíme moučkovým cukrem a nakrájíme na díly.

Tip: Těsto si můžete připravit den předem. Kdo nerad pracuje s válečkem, může těsto nakrájet na plátky, poklást jimi rovnoměrně dno a boky formy. Aby se vám lépe pracovalo s marmeládou, nahřejte ji, dobře rozmíchejte, případně nařeďte lžičkou vody nebo rumu.

Bejlík z husích prsou

Doba přípravy: 20 minut + 60 minut vaření

Množství: pro 4 osoby

1 velká cibule

6 velkých stroužků česneku

kousek čerstvého zázvoru (cca 3 cm)

4 vykostěná prsa z husy

sůl

3 lžíce husího sádla

4 zrnka celého černého pepře

4 zrnka nového koření

500 ml zeleninového vývaru (nemusí být)

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Cibuli a česnek oloupeme. Cibuli pokrájíme na kostičky, česnek podélně rozkrájíme na čtvrtiny. Zázvor oloupeme a nakrájíme na malé hranolky.

2. Omytá a osušená husí prsa prošpikujeme česnekem a zázvorem, osolíme.

3. V hrnci vhodném do trouby rozehřejeme husí sádlo, zprudka opečeme prošpikovaná prsa, cibuli, přidáme koření, podlijeme vývarem a vložíme do trouby.

4. Husí prsa dusíme asi 45 minut, občas přelijeme šťávou, případně podlijeme vývarem.

5. Hotová měkká prsa podáváme s vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo s knedlíky.

Tip: Prošpikujte prsa den předem a nechte je v chladu odležet. Pokud nemáte doma čerstvý zázvor, okořeňte prošpikovaná prsa před opečením sušeným zázvorem.

Dršťková polévka

Doba přípravy: 30 minut + 50 minut vaření

Množství: pro 6 osob

300 g vařených drštěk

150 g šunky od kosti

50 g slaniny

1 cibule

2–3 stroužky česneku

2 lžíce sádla

3 lžíce hladké mouky

1,5 l hovězího vývaru

sůl, pepř

majoránka

špetka mletého muškátového oříšku

200 ml smetany na šlehání

1. Dršťky a šunku nadrobno pokrájíme, slaninu na malé kostičky. Cibuli a česnek oloupeme, česnek prolisujeme, cibuli nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme sádlo a rozškvaříme na něm slaninu.

2. Cibuli orestujeme dozlatova a zaprášíme moukou.

3. Zalijeme vývarem, rozšleháme, přidáme pokrájené dršťky, česnek, sůl, pepř a povaříme 20 minut.

4. Do polévky přidáme šunku, muškátový oříšek, majoránku, dochutíme ji a přilijeme smetanu. Polévku již nevaříme, jen ji prohřejeme.

Tip: Pokud si dršťky vaříte doma sami, použijte část posledního vývaru z drštěk v kombinaci s hovězím vývarem.

Sekaná

Doba přípravy: 30 minut + 90–120 minut pečení

Množství: pro 6 osob

2 rohlíky nebo housky

250 ml mléka

1 malá cibule

4–5 stroužků česneku

sůl, pepř

majoránka

špetka mletého kmínu

3 velká vejce

500 g mletého hovězího

500 g mletého tučnějšího masa

voda

strouhanka

1. Troubu předehřejeme na 170 °C. Rohlíky natrháme na kousky a zalijeme teplým mlékem. Necháme je 15 minut odstát, aby změkly. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na kostičky, česnek prolisujeme.

2. Z rohlíků vymačkáme přebytečné mléko, rozmícháme na kašičku, smícháme je se solí, pepřem, majoránkou, kmínem a prolisovaným česnekem.

3. Do mísy dáme mleté maso a zapracujeme do něj rohlíky spolu s kořením s česnekem. Přidáme pokrájenou cibuli, dvě vejce a jeden žloutek a dobře vymícháme. Můžeme přidat trochu vody nebo naopak strouhanku.

4. Rukama namočenýma ve studené vodě uplácáme masovou směs do tvaru šišky, uhladíme ji a přemístíme do pekáče.

5. Sekanou v pekáči potřeme zbylým bílkem a pečeme ve vyhřáté troubě. Prvních 10–15 minut nasucho, pak ji podlijeme vodou a pečeme 80–120 minut.

6. Během pečení sekanou podléváme vodou a přeléváme výpekem. Hotovou upečenou sekanou necháme dojít ve vypnuté troubě 10 minut a podáváme ji nakrájenou na plátky s vařenými bramborami.

Tip: Lepí se vám sekaná na dno pekáče? Podložte ji cibulí nakrájenou na kolečka, i výpek pak získá trochu jinou chuť. Stejný poměr hovězího a vepřového masa nevyhovuje všem, a tak někdo dává přednost vyššímu podílu hovězího masa. Vytvarujte ze sekané 2 menší šišky, doba pečení se zkrátí.

Svíčková

Doba přípravy: 40 minut + 2 hodiny vaření

Množství: pro 4 osoby

800 g hovězí svíčkové či hov. zadní

100 g špeku

2 mrkve

1/2 středního celeru

1 petržel

1 větší cibule

1 malý citron

6 kuliček černého pepře

4 kuličky nového koření

4 bobkové listy

1 snítka čerstvého rozmarýnu

3 snítky čerstvého tymiánu

olej

2–3 lžíce cukru krupice

1 l hovězího vývaru

2–3 lžíce plnotučné hořčice

sůl

1 lžíce másla

200–250 ml smetany ke šlehání

ocet či citronová šťáva

plátky citronu

brusinkový kompot

1. Hovězí svíčkovou odblaníme, omyjeme a osušíme. Polovinu špeku nakrájíme na tenké špalíčky a maso slaninou prošpikujeme. Zbylý špek rozkrájíme na kostičky. Hovězí zadní svážeme kuchyňským provázkem do válečku.

2. Zeleninu očistíme a nadrobno nakrájíme nebo nastrouháme, oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky. Citron omyjeme a nakrájíme na kolečka.

3. Troubu předehřejeme na 160 °C. Koření vložíme do plátěného sáčku a zavážeme.

4. V hrnci vhodném do trouby rozehřejeme olej, opečeme na něm prudce svíčkovou ze všech stran, aby se zatáhla, a odložíme ji stranou.

5. Do hrnce přisypeme slaninu, necháme ji vyškvařit, přisypeme zeleninu a orestujeme.

6. K zelenině přidáme cibuli, po chvíli plátky citronu, přisypeme cukr a mícháme, dokud cukr nezkaramelizuje. Směs zalijeme vývarem nebo vodou, přidáme sáček s kořením, hořčici, sůl, hrnec přiklopíme a pod pokličkou dusíme v troubě doměkka.

7. Maso vyjmeme z omáčky, případně z něj odstraníme provázek, a zakryté odložíme.

8. Z omáčky vyjmeme sáček s kořením spolu s plátky citronu. Omáčku rozmixujeme nebo propasírujeme. Dochutíme solí, octem nebo citronovou šťávou, cukrem. Přidáme máslo, smetanu a prohřejeme.

9. Maso nakrájíme na plátky, rozdělíme na talíře, přidáme knedlíky, přelijeme omáčkou a ozdobíme brusinkami a plátkem citronu.

Tip: Počítejte s tím, že pokud použijete jiné hovězí maso než svíčkovou, doba dušení bude o dost delší. Řidší omáčku můžete zahustit máslovou jíškou. Každá rodina má však svůj originální fígl, jak na tuhle delikatesu.

Za spolupráci na regionální kuchařce děkujeme projektu Czech Specials agentury CzechTourism.