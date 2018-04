Poklady naší kuchyně: jižní Čechy aneb kapr, cmunda, koblihy či žahour

Co ochutnat v jižních Čechách? MED:

Včelí farma Medkaliště, Kaliště u Českých Budějovic - med, medové víno, medovina, čokoládový med, po objednání i medová masáž nebo samostatná prohlídka s ochutnávkou a výkladem. SÝRY:

Kozí farma v Březí u Blatné - ochutnejte a pak se rozhodněte, jestli nakoupíte ekologicky vyráběné kozí sýry. MOŠT:

Lhenice - mají moštárnu a pěstitelskou pálenici, jejich mošty a ovocné lisované šťávy vyhrály několikrát soutěž PIVO:

Českokrumlovský Eggenberg - skoro pět století starý pivovar, který vaří pět druhů piva (světlá výčepní i ležáky, dia pivo). Protivínský Platan - po objednání je možná i prohlídka pivovaru, který byl založen už v 16. století.

Svět piva, Lety na Písecku - statek, kde ochutnáte v pivní galerii až 50 druhů piv z Čech i odjinud. JÍDLO:

Krčma U dwau Maryí, Český Krumlov - zelná polévka s bramborem a sedmikráskami, žahour s tvarohovými knedlíčky, vařená pohanka se špenátem, bramborové šišky s mákem. Vrátíte se o několik století zpět.

Šupina a šupinka, Třeboň - dvě restaurace s velkým výběrem ryb z třeboňských rybníků - kapr, úhoř, sumec, candát, pstruh.

O některých jídlech nebudete možná ani tušit, že existují. To je případ jihočeského žahouru - sladké omáčky z borůvek, kterou si můžete připravit už nyní podle našeho receptu. Když název tohoto jídla vyslovíte před Kladeňákem, bude na vás nejspíš zmateně koukat, co se mu to chystáte naservírovat. Jiná jídla jsou zase slavná po celé republice - valašská kyselica, chodské koláče, šumavský kuba...

U spousty jídel se vám zase vybaví vzpomínky z dětství, protože vám připomenou prázdniny u babičky a dědy, ke kterým jste jezdívali a oni tahle typická jídla určitě připravovali. Teď ani nikam jezdit nemusíte, protože díky naší speciální kuchařce vám všechny zajímavé krajové recepty postupně týden po týdnu představíme a vy se v klidu domova můžete projíst celým Českem.

Schválně nám pak dejte vědět, které pokrmy vás nadchly a o kterých jste vůbec neměli tušení, že existují. Popřípadě nám prozraďte vaše speciální krajové recepty, které vám nejvíc chutnají.

Jižní Čechy - kraj ryb, brambor a zelí

Dnešní putování začneme v jižních Čechách, což je kraj brambor, piva, ryb a zelí. Vybrali jsme pro vás pět nejzajímavějších specialit. Tak dobrou chuť!

Tento kraj, to jsou horké koblihy, na kterých se rozpouští cukr, bramborové speciality na stovky způsobů a ryby, v čele s kapry, kteří čekají ve zdejších rybnících na podzimní výlov.

Jižní Čechy, to je kraj zemědělců a hospodářů, kteří mívali hluboko do kapsy. Proto při vaření sahali po levnějších potravinách - bramborách, zelí, ovoci, lesních plodech a houbách, kterých jsou plné lesy. Z Prácheňska pochází například speciální slaná buchta bramborka, jejíž obdobě se na Plzeňsku říká bác. Bramboráku se tu říká zase cmunda.

Mezi polévkami je typickou klasikou jihočeská kulajda, v které se snoubí smetana s vejci a čerstvými houbami. Zapomenout nesmíme ani na zelňáky, placky ze zelí. A dezerty? To jsou vdolky, koblihy, hnětýnky, které se připravují při poutích a masopustech.

Co se týká jednotlivých produktů, slávu tomuto kraji přinesla Třeboň coby producent kaprů a sladkovodních ryb, pivovar Budvar a Platan či výrobce mléčných výrobků Madeta. Navíc tu narazíte na spoustu soukromých zemědělců a farmářů, takže z výletu odsud si dovezete zásoby sýrů, medu a ovoce.

Jídelníček jižních Čech se liší podle oblastí. U hranic je ovlivněn rakouskou a německou kuchyní, Třeboňsku dominují ryby, studnicí vlastních receptů je pak i Šumava.

Pro první díl jsme vybrali pět receptů, které voní po jihu republiky a rozhodně byste je měli vyzkoušet.

Koblihy s jahodovou marmeládou

Doba přípravy: s kynutím 90 minut + smažení 6 minut

250 ml plnotučného mléka

30 g droždí

50 g cukru krupice

500 g polohrubé mouky

špetka soli

3 lžíce oleje

2 velké žloutky

1 lžíce rumu

jahodová marmeláda

olej

1. Z trochy vlažného mléka, rozdrobeného droždí a lžičky cukru připravíme kvásek na koblihy.

2. Mouku prosijeme a promícháme se solí. Přidáme vzešlý kvásek, zbylý cukr a mléko, olej, žloutky a rum a zaděláme těsto.

3. Těsto necháme vykynout, pak jej na pomoučněném vále rozválíme na placku, maximálně centimetr tlustou. Na placce naznačíme skleničkou kolečka. Půlku z nich ozdobíme lžící marmelády, zbylou polovinu koleček vykrojíme.

4. Vykrojenými kolečky pokryjeme kolečka s marmeládou a dokrojíme skleničkou. Koblihy necháme ještě asi 20 minut kynout.

5. Vykynuté koblihy smažíme ve vysoké vrstvě oleje tak, aby plavaly do poloviny ponořené v oleji. Koblihy smažíme pomalu tři minuty pod pokličkou, pak je opatrně obrátíme a dosmažíme další tři minuty odklopené.

Domácí jahodová marmeláda:

Odstopkujte 1 kg opláchnutých a osušených jahod. Rozmixujte je, přelijte do vyššího hrnce. Přidejte 1 balíček Gelfixu 2:1, 1 balíček vanilkového cukru, za stálého míchání přiveďte k varu, pak přidejte 600 g cukru krupice a špetku kyseliny citronové a povařte společně asi 5-8 minut. Naplňte do připravených skleniček, zavíčkujte, sklenice obraťte dnem vzhůru a nechte 15 minut chladnout. Pak je obraťte zpět a po vystydnutí uložte.

Kynutá cmunda s vepřovými žebírky

Doba přípravy: 12 hodin + pečení a grilování 1 hodina

Množství: pro 4 osoby

Na žebírka:

1,5 kg masitých vepřových žebírek

1 cibule

4 stroužky česneku

1 hrnek ostrého kečupu

2 lžíce přírodního cukru

100 ml piva

sůl

pepř

Na kynutou cmundu:

1 lžička cukru krupice

1 kostka droždí

hrst sušených hub

2 stroužky česneku

5 vajec 1 velká lžíce sádla

strouhanka

1 kg brambor

150-220 g hrubé mouky

sůl, pepř, majoránka

1. Žebírka naporcujeme, omyjeme, osušíme. Cibuli a česnek oloupeme, polovinu cibule s česnekem rozmixujeme a promícháme s kečupem, cukrem, pivem, solí a pepřem. Druhou polovinu cibule pokrájíme na kostičky.

2. Žebírka vložíme do plastového uzavíratelného sáčku, zalijeme marinádou, přisypeme cibuli a necháme je přes noc odležet.

3. Z půlky hrnku teplé vody, lžičky cukru a rozdrobeného droždí necháme vzejít kvásek. Sušené houby zalijeme horkou vodou. Česnek oloupeme. Z bílků ušleháme sníh.

4. Pekáč vymažeme sádlem a vysypeme strouhankou. Troubu předehřejeme na 180 °C. Brambory oloupeme a nastrouháme. Promícháme se žloutky, kváskem, hrubou moukou, prolisovaným česnekem, dochutíme solí, pepřem, majoránkou, přimícháme slité pokrájené houby. Vmícháme sníh z bílků.

5. Směs vylijeme na vysypaný pekáč a pečeme ve vyhřáté troubě 50-60 minut. Žebírka grilujeme na rozehřátém grilu na mírném nepřímém žáru pod poklopem, dokud nejsou měkká.

Grenadýrmarš

Doba přípravy: 20 minut + vaření 30 minut

Množství: pro 4 osoby

600-700 g brambor

sůl

kmín

120 g špeku

1 cibule

400 g těstovin (flíčky)

lžíce sádla

pepř

kyselé okurky

1. Brambory oloupeme, pokrájíme a povaříme doměkka v osolené vodě s kmínem. Špek pokrájíme na malé kostičky. Cibuli oloupeme a nadrobno pokrájíme. Těstoviny uvaříme v osolené vodě, scedíme a promícháme se lžící sádla.

2. Na pánvičce rozehřejeme špekové kostičky, do vypečeného špeku přimícháme cibuli a společně opečeme.

3. Slité brambory, těstoviny se sádlem a opečený špek s cibulí společně rozšťoucháme a promícháme, dochutíme solí a pepřem. Podáváme s kyselou okurkou.

Tip: Přisypte k opečené cibuli se špekem trochu pálivé papriky.

Kapr na modro

Doba přípravy: 30 minut + vaření 45 minut

Množství: pro 4 osoby

4 porce kapra s kůží - vyberte si hladkého bez šupin

200 ml octa

sůl

1 mrkev

1 malá petržel

kousek celeru

1 cibule

4 kuličky černého pepře

4 kuličky nového koření

1 bobkový list

1. Porce kapra omyjeme a osušíme, položíme je do mělké mísy kůží dolů. Ocet přivedeme k varu, promícháme se lžičkou soli. Horkým octem se solí kapra přelijeme a necháme odležet. Zeleninu očistíme a pokrájíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka.

2. Zeleninu a cibuli zalijeme 1,5 l vody, přidáme koření a uvaříme doměkka. Zeleninu i s vývarem přelijeme do širšího hrnce nebo pekáče, vložíme do něj porce kapra tak, aby kůže nebyla potopená ve vývaru, a na mírném plameni necháme kapra táhnout asi 12-15 minut.

Tip: Kapra na modro podávejte s vařenými bramborami, přelijte rozpuštěným máslem.

Tvarohový koláč se žahourem

Doba přípravy: 40 minut + 35 minut pečení

Na koláč:

3 hrnky polohrubé mouky

špetka soli

1 hrnek cukru krupice 1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

750 g tvarohu

1 hrnek cukru krupice

3 velká vejce

500 ml mléka

1 vanilkový pudink

špetka nastrouhané citronové kůry

150 g másla

Na žahour:

400 g borůvek

60 g cukru krupice

150 ml smetany ke šlehání

1. Mouku promícháme se solí, cukrem, vanilkovým cukrem a práškem do pečiva. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. V míse rozšleháme tvaroh s cukrem, vejci, mlékem, pudinkem a citronovou kůrou. Na plech vysypeme polovinu sypké směsi, tu zakryjeme opatrně tvarohovou směsí, zarovnáme stěrkou a posypeme zbylou sypkou směsí. Na koláč nastrouháme na hrubém struhadle studené máslo a dáme péct do vyhřáté trouby na 35 minut.

3. Oprané a okapané borůvky vložíme do hrnce, přisypeme cukr, podlejeme trochou vody, promícháme, vařečkou borůvky trochu pomačkáme a povaříme. Do povařených borůvek vlijeme smetanu a promícháme. Nebo necháme borůvky zchladnout a promícháme je s vyšlehanou smetanou.

Tip: Koláč upečte den dopředu a nechte jej přes noc chladit, rozleží se a lépe se krájí.