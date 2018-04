Poklady naší kuchyně: Chodsko je také štrachanda a karbonát

Co byste měli určitě v Chodsku a okolí koupit a co ochutnat PIVA: V Dobřanech je pivovar a restaurant Modrá hvězda, kde můžete jen teď v létě ochutnat Dobřanského anděla, 23° extra speciál. Vyrábějí tu i pivní kosmetiku, třeba zklidňující balzám po holení s pivem a panthenolem, sprchové gely, pivní šampon. KOLÁČE: Specialitou Pekárny a cukrárny Marie Vondrovicové Bořice jsou chodské koláče. Za koláči vyražte i do Krchleb. VÍNO: Medové archivní víno z Nové Pasečnice u Domažlic od pana Stibůrka. ZMRZLINA: V Klatovech na náměstí si dejte točenou nebo kopečkovou zmrzlinu prodávanou ze stařičkého automobilu. Je vařená podle starých receptur z opravdového mléka a smetany.