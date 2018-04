Pojďte s námi zvolit Blogerku roku 2011

Už je to osm měsíců, kdy se součástí rubrik OnaDnes.cz stal i náš dámský (jak mu říkáme "Malinový") blog. Četnost příspěvků blogerek i ohlasy čtenářek či čtenářů svědčí o tom, že si rychle získal spoustu příznivců.

Volte Blogerku roku 2011 Pravidla a termíny soutěže

A právě nyní přišel čas, kdy chceme našim milým, oblíbeným a aktivním blogerkám dát najevo, jak je dobře, že je máme, a hlavně, že nás baví je číst. A jak na to? Není nic jednoduššího, než té své oblíbené dát hlas.

I přesto, že žen blogerek je z celkového počtu blogerů asi tak čtvrtina až třetina, své místo na slunci si už dokázaly vybojovat. Což ostatně dokazuje aktivita některých z nich na našem Malinovém blogu. A proto jsme se i my v redakci OnaDnes.cz rozhodly podpořit své oblíbené blogerky

Tady je naše redakční nominace pro kategorie, v nichž mají podle nás naše blogerky šanci získat medailová umístění. Rozhodujete ale vy, kdo se nakonec do oficiální nominace dostane. Můžete buď hlasovat pro naše favoritky, anebo si dle svého gusta nominujte vlastní královnu dámského blogu.

Počin roku 2011

Do této kategorie jsme se rozhodly nominovat:

Aničku Grosmanovou

Proč? Protože velmi zajímavým, poutavým a veselým způsobem komentuje svůj nápad vařit podle legendární kuchařky Sandtnerové. Podle ní též svůj seriál blogů nazvala - Projekt Sandtnerová.

Moniku Plocovou

Proč? Protože dojímavě píše o tématech jí nejbližších - lidských vztazích, různých závislostech, ale i o bolesti a naději.

Blogerka roku 2011

Do této kategorie jsme se rozhodly nominovat:

Alici Barešovou

Ivanu Dianovou

Milenu Douškovou

Irenu Fuchsovou

Miu Kobosilovou

Ivu Pekárkovou

Andreau Annu Peldovou

Mirku Součkovou

Proč? Protože je rády čteme a nebýt jich, náš Malinový blog by nebyl to, co je.

Právě probíhá nominační kolo

Až do půlnoci neděle 18. prosince 2011 můžete nominovat své oblíbené blogerky do zmíněných kategorií.

Deset blogerek s nejvyšším počtem nominací postoupí (společně s nominovanými v ostatních kategoriích) do finále ankety, které proběhne na přelomu roku 2011 a 2012. Ve finále budou moci (už v klasické anketě) hlasovat opět pouze zaregistrovaní čtenáři iDNES.cz, tentokrát vždy na stránce se seznamem všech nominovaných, kteří postoupili do finále.