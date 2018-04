Pohyb snižuje riziko chronické únavy

Doktor Russell Viner z londýnské lékařské fakulty a doktor Matthew Hotopf z tamního psychiatrického institutu zjistili, že děti se sedavým způsobem života mají zvýšené riziko chronického únavového syndromu nebo úbytku svalové hmoty v pozdějším životě.

Výsledky studie vědci uveřejnili v říjnovém čísle časopisu The British Medical Journal.

Naopak už dříve studie vyloučily, že by chronický únavový syndrom souvisel s předchozím psychickým stresem, okolnostmi porodu nebo nemocemi rodičů.

Do studie bylo zahrnuto celkem 16 567 dětí narozených v roce 1970, které byly sledovány až do svých třiceti let. Vědci zjistili, že riziko zmíněných nemocí bylo rovněž vyšší u žen.