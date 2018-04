Pohlavní knírek se mužům většinou nelíbí, tvrdí sexuolog

Líbí se vám ženy s vyholenými genitáliemi? - více Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 18. července 2007. Anketa je uzavřena. ANO 4232 NE 1219



ČTĚTE TAKÉ: K hladkému klínu vede cesta trnitá

V oblasti podpažních jamek a zevního genitálu máme víc potních žláz než kdekoliv jinde. Ačkoliv náš pot sám o sobě nijak moc nezapáchá, "vyrobí" své spolu s odloupanými povrchovými kožními buňkami a všudypřítomnými mikroby. A tohle mikroklima v podpaží a v rozkroku udržují a zesilují právě chlupy.





Pach přebila drogerie

Příroda to myslela dobře. Pamatovala totiž na naši reprodukci, jedním z jejíchž pilířů jsou právě pachové signály – čili to, jak si "voníme". Netušila, že přijde doba a budeme si chtít dobrovolně všichni vonět po mýdlech z drogerie.

"Potlačování přirozených tělesných pachů je poměrně čerstvého data," říká sexuolog Radim Uzel. "Je známo, že ještě v předminulém století většina lidí smrděla jako hyeny. Za tělesné pachy, ba dokonce ani vši a blechy se nestyděli ani příslušníci vyšší šlechty a panovnických rodů."

Tělesné pachy odmítáme, zbavujeme se jich a překrýváme deodoranty teprve až s objevem moderních hygienických návyků. Ruku v ruce přichází i zbavování se ochlupení na intimních místech. "Začalo to v podpaží a ta doba není tak dávná – vždyť ještě ve filmech z první republiky se krasavicím z podpaždí derou chlupy ven. To by dnes způsobilo skandál. Holení genitálu je ještě mladšího data," říká Uzel.

Holátka jsou pro latentní pedofily

Kompletně vyholené gynekologické pacientky viděl sexuolog poprvé na klinice ve Washingtonu D.C. v roce 1994. I u nás jsme od té doby svědky postupného ubírání genitálního ochlupení u žen. Zprvu si ho upravovaly na širší, posléze na čím dál užší proužky kolem stydké rýhy.

"Vypadá to poněkud komicky, jako jakýsi pohlavní knírek. Mužům se to většinou nelíbí, zejména konzervativní pánové mají rádi dámský genitál ochlupený. Zcela vyholené přirození zase někdy vyhovuje latentním pedofilům, protože vypadá jako dětské," komentuje vývoj Radim Uzel.

Úprava je vítána

"Nepřirozeně vyholený genitál se mi nelíbí, ale pěkně upravený je hezčí, než zarostlý a neupravený," potvrzuje jeho slova pětadvacetiletý fotograf i šestapadesátiletý technik Milan. Oba se však napřed zdráhají na tak intimní otázku vůbec odpovídat. Stejný názor má i Jindra, pětatřicetiletý ředitel produkce a jeho stejně starý zástupce Jirka.

Třiatřicetiletý recepční Marek se naopak vůbec nestydí o něčem takovém diskutovat: "Vyholený klín je praktičtější, ale záleží na vkusu a náladě partnerky. Nechávám se překvapit, to je na tom to nejhezčí," tvrdí.

Jeho o 14 let starší nadřízený, manažer Petr rovněž nemá s odpovědí problém a s doktorem Uzlem nesouhlasí. "Přirození bez chlupů se mi líbí. Dokonce téměř požaduji úpravu ochlupení! Zda zcela či částečné vyholení záleží ovšem případ od případu a na vůli ženy. Obecně se mi líbí zcela vyholená žena více než ta, která to nechává zcela na přírodě," odpověděl na otázku, zda se mu líbí, když si ženy vyholují genitálie. S ním souhlasí i osmadvacetiletý programátor Ivo.

Jde o módu či normu

Zatímco s vyholováním podpaží se už většina lidí smířila a považuje jej za standardní postup, holení genitálu je zatím stále spíš módní záležitost, která k nám pronikla z USA.

"Myslím, že tomu dosud všechny ženy nepodlehly a že za několik desetiletí tato módní vlna zase vymizí," říká Uzel a dodává, že on sám, stejně jako ostatní odborníci, vychází z demokratické zásady – ať si každý se svým tělem dělá, co mu je libo. Nakonec holit si intimní partie začali už i muži. Často proto, že po odstranění chlupů jim penis připadá větší, jak tvrdí. "Hlavně aby si zevní pohlaví nepoškozovali třeba genitálním piercingem," varuje sexuolog.