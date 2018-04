Letní lásky? Pozor na pohlavně přenosné nemoci, které způsobují neplodnost

Ne každý sexy instruktor windsurfingu, beachvolejbalu, plavčík nebo barman v plážovém baru v sobě samozřejmě ukrývá zákeřné mikroorganismy. Stejně tak může být přenašečem třeba tzv. chlamydií i roztomilý kolega z práce, se kterým byste ráda začala chodit a dovedla si ho představit jako budoucího otce svých dětí. Stačí totiž, aby měl v minulosti tento na první pohled perspektivní mladík sex s nevhodnou partnerkou.



Nicméně u mužů, kteří jsou v počtu sexuálních známostí na jednu noc či týden aktivnější, je pravděpodobnost nákazy přece jen nesrovnatelně vyšší.

Pohlavně přenosné nemoci navíc mohou výrazně ovlivnit plodnost. A to jak u žen, tak i u mužů. „Z pohledu plodnosti je nebezpečná především tzv. pánevní zánětlivá nemoc neboli PID (Pelvic Inflammatory Disease), jejíž nejčastější příčinou jsou chlamydie nebo kapavka,“ uvádí porodní asistentka Michaela Čutková z českokrumlovské porodnice. Pánevní zánětlivá nemoc je podle ní klinickým syndromem, který vzniká v případě, kdy se mikroorganismy z pochvy a děložního hrdla dostanou do horního genitálního traktu, tedy do děložního těla, vejcovodů a vaječníků.

Mezi příznaky tzv. PID pak patří zejména bolesti v podbřišku, výtok, nepravidelná menstruace, zvýšená teplota, bolesti při styku nebo bolestivé a častější močení. Velmi často může tato infekce proběhnout i bez jakýchkoliv příznaků, takže ji ani nezaznamenáte. Za vznikem PID může dále stát celá řada mikroorganismů. Podle gynekologa Jana Lachety z brněnského Institutu reprodukční medicíny Unica se však zhruba ve třetině až polovině případů jedná o bakterie Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae (původce kapavky).

Chlamydie mohou číhat i na toaletě

Právě chlamydiová infekce je momentálně jednou z nejrozšířenějších pohlavně přenosných nemocí. Přenáší se většinou pohlavním stykem, ovšem při troše smůly se jí dá nakazit například i použitím infikované toalety nebo ručníku. Pokud tedy během několika týdnů po nechráněném pohlavním styku onemocníte vaginálním výtokem nebo pociťujete pálení a bolest při dalším pohlavním styku, je velmi pravděpodobné, že právě chlamydie máte. U mužů se pak tato pohlavní nemoc zpočátku projevuje podobně jako například zánět močového měchýře.

„U přibližně 10 až 15 procent žen s neléčenou chlamydiovou infekcí následně vznikne PID – pánevní zánětlivá nemoc ohrožující plodnost,“ potvrzuje gynekolog Jan Lacheta z Brna. Pokud tedy máte na nákazu jakékoliv podezření, měla byste co nejdříve vyhledat gynekologa a požádat ho o vyšetření. Diagnóza chlamydiové infekce se u žen určuje stěrem z děložního čípku. Výsledky tohoto vyšetření jsou k dispozici do několika dnů. Jestliže se stěrem chlamydie potvrdí, je nutné zaléčit antibiotiky oba partnery.

VIDEO: Zkontrolujte si, zda nemáte chlamydie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kapavku můžete chytit i při orálním sexu

Mezi velmi často přenášené pohlavní nemoci patří také kapavka. Její bakterie napadají sliznice a následně na nich vyvolávají zánět. V případě nákazy vás proto potrápí svědivý běložlutavý hnisavý výtok, pálení při močení a bolest při pohlavním styku. Kapavka se navíc přenáší i orálním a análním sexem, proto se může projevit dokonce jako zánět nosohltanu nebo svěděním až bolestí v konečníku. Zhruba pětina žen s kapavkou však žádné příznaky této infekce nepociťuje.



Také tuto pohlavní chorobu lze diagnostikovat stěrem z děložního čípku a opět by se měla léčit antibiotiky nasazenými oběma partnerům. Jestliže se nebezpečné bakterie podaří včas zaléčit, vaše zdraví a plodnost tím nijak výrazně ohroženy nebudou. Problém ale může nastat ve chvíli, kdy nemoc přejdete, anebo žádné její příznaky vlastně nepociťujete. Největší hrozbou zmíněné PID je totiž nevratné poškození vejcovodů.

„Po prodělaném zánětu dochází k jizvení uvnitř vejcovodů, což může způsobit jejich úplný uzávěr. Takto poškozené vejcovody pak nemohou plnit svou funkci, tedy dopravit vajíčko z vaječníku do dělohy,“ vysvětluje gynekolog Jan Lacheta z Brna. Ženám s oboustranným uzávěrem vejcovodů se už proto nedaří otěhotnět spontánně a jsou odkázány na metody asistované reprodukce.

Chlamydie či kapavka však umí znepříjemnit život i mužům. U těch nejprve dojde k zánětu močové trubice, kterou se infekce šíří vzestupně přes chámovod až k nadvarleti, kde dozrávají spermie. Chronický zánět nadvarlete tedy může vést k poklesu počtu spermií a ke zhoršení jejich pohyblivosti. Pokud navíc partnerka takového muže nemá vajíčka v nejlepší kondici (což se týká většiny žen nad 35 let, kdy kvalita vajíček prudce klesá), většinou páru snažící se o založení rodiny nezbývá nic jiného, než vyhledat kliniku asistované reprodukce.

Pohlavně přenosné nemoci přesto řada lidí dál podceňuje. Chlamydie a kapavka sice nemají tak fatální následky jako například virus HIV, ale jsou člověku velmi nepříjemné, navíc dovedou potažmo způsobit i zmíněné problémy s plodností. Otázkou tedy je, zda-li nechráněný sex, mnohdy navíc se zcela neznámým protějškem, za takové zdravotní potíže vážně stojí.